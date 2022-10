Rencontrez Grace, le robot humanoïde offrant de la compagnie dans une maison de retraite de Montréal

Belle, intelligente et bien habillée.

C’est ainsi que Francis Greenberg, 82 ans, décrit Grace, la nouvelle membre de son foyer de soins de longue durée du quartier Notre-Dame-De-Grâce à Montréal.

Grace est une jeune femme aux joues roses avec une coupe de cheveux bob en couches. Oh, et elle est aussi un robot.

Conçu par l’équipe du Laboratoire GeriPARTy, Grace visitera la Résidence Pearl & Theo deux fois par semaine pendant les huit prochaines semaines dans le cadre d’une étude menée par l’Hôpital général juif de Montréal.

Son objectif au cours de chaque session de 30 minutes sera de tenir compagnie aux personnes âgées vivant dans des maisons de retraite et d’aider à briser l’isolement social.

“C’est agréable d’avoir quelque chose comme ça ici”, a déclaré Greenberg, qui fait partie des trois personnes âgées participant à l’étude.

“Malheureusement je n’ai pas de petits-enfants, donc c’est une première expérience.”

Francis Greenberg est l’un des trois résidents de la Résidence Pearl & Theo de Montréal à participer à l’étude. (Charles Contant/CBC News)

Grace est conçu pour écouter quand les gens parlent, puis générer une réponse. Elle peut aussi raconter des blagues, faire des exercices de lecture et parler de sujets qui pourraient intéresser les aînés.

Pour rendre les interactions avec le robot plus réalistes, l’équipe de GeriPARTy a programmé des mouvements non seulement dans les yeux, mais aussi dans le cou et les mains.

Theodora Montoure, copropriétaire de la Résidence Pearl & Theo, se dit ravie d’avoir Grace dans ses couloirs. Le robot humanoïde sera en mesure de prioriser les besoins sociaux des résidents et de combler là où le personnel ne le peut pas, dit-elle.

REGARDER | Voici comment Grace essaie de faire en sorte que les personnes âgées se sentent moins seules : Ce robot humanoïde est chargé de briser l’isolement des seniors Une résidence pour personnes âgées de Montréal participe à un projet pilote pour voir si des robots humanoïdes peuvent aider les personnes âgées souffrant de solitude.

“Nous, en tant que soignants, sommes occupés. Nos résidents ne sont pas occupés toute la journée”, a-t-elle déclaré.

“Toute l’industrie manque tellement de personnel… nous n’avons pas le temps de bavarder et de jouer avec les résidents tout au long de la journée, mais le robot le peut.”

Montoure dit que Grace sera également accessible à tous les résidents. “Ils sont tous à des niveaux différents – mentalement ou ils vieillissent différemment – et ils découvriront que le robot pourra interagir avec eux à leur niveau”, a-t-elle déclaré.

Theodora Montoure, copropriétaire de la maison de retraite, dit que Grace est un merveilleux ajout à son équipe. Elle dit que le robot sera en mesure d’offrir aux résidents de la compagnie et une oreille compatissante lorsque le personnel est trop occupé pour le faire. (Charles Contant/CBC News)

La Dre Paola Lavin, associée de recherche à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif, qui dirige le projet, affirme qu’il vise à réduire la solitude et à améliorer la santé mentale des personnes âgées isolées – des problèmes qui ont été mis en évidence tout au long du cours de la pandémie de COVID-19.

“Nous espérons que les interactions avec Grace pourraient donner [seniors] un espace pour se défouler, être écouté activement, avoir des interactions sociales et passer un bon moment », a-t-elle déclaré.

Au milieu des pénuries de personnel dans les soins de santé, y compris dans les maisons de soins infirmiers, Lavin dit que le robot peut combler une lacune importante et servir d’assistant aux humains – pas de remplacement.

Malgré le fait qu’elle pourra voir et interpréter les personnes âgées, Grace ne pourra pas développer ses propres émotions.

“Elle pourrait travailler [throughout] la journée sans fatigue, sans tout le fardeau mental de gérer des émotions très fortes comme nous, les humains, le faisons habituellement », a-t-elle déclaré.

La Dre Paola Lavin, qui dirige le projet, affirme que les résultats de l’étude permettront d’améliorer les interactions du robot avec les aînés et contribueront à l’atteinte de l’objectif de les intégrer dans les foyers de soins partout au Canada. (Charles Contant/CBC News)

Lavin dit que l’équipe recherchera les premiers commentaires des personnes âgées sur leurs expériences d’interaction avec Grace afin de continuer à lui apprendre à mieux servir les personnes âgées. Le but ultime est d’intégrer des robots humanoïdes dans les maisons de retraite et de soins de longue durée partout au Canada.

Pour Montoure, le projet — développé pendant la pandémie — lui montre une chose : “Enfin, quelqu’un a pensé aux seniors.”

Après des années pendant lesquelles les personnes âgées ont été “complètement ignorées”, Montoure dit qu’elle est ravie de voir l’impact que ce nouvel ami aura sur leur esprit.

“Est-ce que quelque chose de bien est sorti de COVID? Oui. Grace est sortie de COVID”, a-t-elle déclaré.