Rencontrez ‘Gachh Dadu’, un homme de 80 ans qui a reçu ce nom pour son amour pour les arbres

Debout au 21e siècle, quand, chaque jour qui passe, nous réalisons le besoin de plantations, un Bankim Chakraborty de 80 ans encourage continuellement l’habitude. Malgré son grand âge, il continue de servir les arbres sous le soleil, la tempête et la pluie. Bien que Bankim Chakraborty soit un enseignant, les habitants de la région le connaissent sous le nom de « Gachh Dadu ». Il a pris la résolution de sa vie de planter des arbres abondants. Une variété de plantes rares peuvent être vues autour de sa maison – haritaki, amla, agnishwar, bayra, clous de girofle, poivre à la cannelle. Il y avait même un santal, mais il a été volé. De nombreux types de plantes et de plantes à fleurs, même des plantes à deux couleurs de fleurs, peuvent être vus dans la maison de ‘Gachh Dadu’.

Pour préserver l’équilibre de l’environnement, il a aménagé un habitat pour les oiseaux avec des pots en argile. Les oiseaux ont également un rôle important à jouer dans la protection de l’environnement, estime l’ancien enseignant Bankim Chakraborty. La maison où il passe le plus clair de son temps est entourée de diverses plantes. Pour son noble travail, il a reçu la reconnaissance et l’honneur de diverses institutions. ‘Gachh Dadu’ a deux fils, dont l’aîné vit à l’étranger. Bankim Babu et sa femme Malti Chakraborty, ainsi que leur fils cadet, ont pris soin des arbres et des oiseaux pour un avenir meilleur. Leur comportement a montré que les arbres sont vraiment liés à leur vie.

Ce vieux couple a parlé de leurs diverses expériences et incidents avec les arbres. Lorsque l’arbre de bois de santal a été volé, ils ont eu le cœur complètement brisé. Il a même pleuré en parlant de l’incident. Il oublie le regret de ne pas avoir sa propre fille avec ces arbres. M. et Mme Chakraborty s’occupent de l’arbre comme leur propre fille. C’est donc une demande sincère faite par ‘Gachh Dadu’ aux membres de la société de planter autant d’arbres que possible.

Si Bankim Chakraborty est invité à un événement, les jeunes arbres sont les cadeaux qu’il présente. ‘Gachh Dadu’ a déclaré que planter des arbres est le seul moyen pour nous tous de survivre à des pandémies comme le Covid-19 et de maintenir l’équilibre de l’environnement, ainsi que de nous protéger du réchauffement climatique.

Les écologistes et diverses organisations philanthropiques de la région ont apprécié le travail de « Gachh Dadu ».

