Avez-vous déjà entendu parler d’un champion de natation allergique au chlore et effrayé par la mer? Evidemment oui, la nageuse freestyle de l’équipe de Grande-Bretagne (GB) Freya Anderson a ces craintes, mais malgré elle, elle est également médaillée mondiale, européenne et du Commonwealth. Anderson, l’une des plus grandes promesses de style libre de la Grande-Bretagne, est sur le point de représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo à partir du 23 juillet prochain.

La jeune femme de 20 ans a déclaré à DailyMail qu’elle avait peur de la mer et des problèmes constants auxquels elle était confrontée avec le chlore, dont la plupart des piscines sont pleines à tous les niveaux. En raison de son état, elle a subi des infections et de l’eczéma après chaque représentation, qui durent parfois quelques jours et provoquent souvent des douleurs.

Après de multiples visites pour infections continues, on lui a diagnostiqué une allergie au chlore, pas agréable, surtout si vous êtes nageuse. «Certains chlore agitent ma peau», a déclaré l’athlète britannique. «Je l’ai fait diagnostiquer quatre fois et c’était une allergie au chlore, puis une infection fongique, puis c’était de l’eczéma», a-t-elle ajouté. Anderson a ajouté que «dans certaines piscines, ça s’embrase», et c’est vraiment douloureux et «ce n’est pas idéal pour un nageur!».

Le rapport citait en outre ses appréhensions de se rendre dans l’eau, mais elle est maintenant habituée à vivre avec. Cependant, la nageuse née à Birkenhead a déclaré que sa peur de la mer était trop grande pour lui permettre d’entrer en eau libre. «Je déteste les rivières, les lacs et la mer», admet-elle à cause des poissons et des fonds marins qui lui font terriblement peur. «Mon entraîneur, mes meilleurs amis et collègues adorent plonger et nager en eau libre. Je ne peux pas le supporter, je ne sais pas comment ils le font, je ne le ferais pas même s’ils me payaient », a-t-elle ajouté.

Pourtant, malgré ces craintes, Anderson sait que la natation est sa voie. Le sport lui a également beaucoup servi: «J’ai gagné en confiance et surmonté la timidité», a-t-elle déclaré. «La natation m’a permis de dépasser de nombreuses limites quand j’étais petite».

Cependant, avec les Jeux olympiques d’été maintenant à portée de main, le freestyler de 6 pieds 3 pouces a obtenu une place à Tokyo 2020 mercredi en remportant le 200 m nage libre et a maintenant l’intention d’être sélectionné au 100 m et une place pour le relais 4×100 m quatre nages mixtes. Elle a longtemps été assimilée à son idole et compatriote Becky Adlington, qui a remporté les médailles d’or sur 400 m et 800 m nage libre à Beijing 2008 à l’âge de 19 ans.

