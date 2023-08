Rencontrez Franklin, le dindon sauvage qui attire l’attention dans un quartier de Kitchener, en Ontario

Un dindon sauvage qui a élu domicile dans un quartier de Kitchener, en Ontario, gagne en popularité sur les réseaux sociaux.

La dinde a été affectueusement surnommée Frank, Frankie ou Franklin, et est connue pour traverser la route sans souci dans le monde dans la région de Franklin et Weber.

Quinn Dosch, qui vit le long de Franklin Street, a déclaré qu’elle avait des théories sur l’obsession du trafic de la dinde.

« Je travaille chez Freshco, juste en bas de la rue, donc nous parlons et faisons tellement de blagues sur la dinde », a-t-elle déclaré.

Quinn Dosch et Gavin Whitlock ont ​​une théorie sur la raison pour laquelle Franklin le dindon est si obsédé par le trafic. Ils adorent voir l’ami à plumes dans leur quartier. (Aastha Shetty/CBC)

« Nous avons en fait remarqué qu’il s’en prend plus aux voitures claires ou aux voitures blanches qu’aux voitures sombres… Par exemple, s’il y a une voiture blanche arrêtée sur le bord de la route, elle ira après celle-là au lieu du trafic . Mais si c’est une voiture sombre qui est garée sur le bord de la route, elle suivra la circulation. »

Sharmila Shanmugasundaram, résidente à proximité, a déclaré qu’elle avait été inspirée par la création d’une page de fans sur Facebook pour la dinde lorsqu’elle a commencé à voir tous les messages sur Franklin bloquant le trafic sur les réseaux sociaux.

« C’est devenu comme une chose de tous les jours. Les gens – et je veux dire beaucoup de gens – ont commencé à le repérer autour de Franklin Street », a-t-elle déclaré.

Sharmila Shanmugasundaram dit qu’elle a été inspirée pour créer une page de fans sur Facebook pour la dinde lorsqu’elle a commencé à voir tous les messages sur les réseaux sociaux concernant le blocage du trafic par Franklin. (Aastha Shetty/CBC)

« Maintenant, il n’est plus qu’un parmi nous. Il vit juste dans le quartier, et il se montre juste ici et là … Il n’est plus juste une dinde au hasard. »

Sandeep Pandey a déclaré que les voisins et les automobilistes avaient pris soin de ne pas frapper la dinde.

À une occasion, Pandey a dû promener Franklin la dinde de l’autre côté de la rue, hors de danger.

« La dernière fois, je l’ai juste sauvée au milieu de la route. Puis elle est allée dans un autre jardin », a-t-il déclaré.

« Si elle prend la route, c’est dangereux pour les voitures, les gens aussi. Ils pourraient essayer de la sauver et un accident se produira. »

Sandeep Pandey a déjà aidé Franklin le dindon à se rendre en toute sécurité de l’autre côté d’une route très fréquentée. (Aastha Shetty/CBC)

David Ingard a déclaré qu’il vivait dans le quartier depuis des années et qu’il avait vu de nombreuses dindes dans la région, mais qu’il n’y avait jamais eu de présence en ligne.

« Il semble un peu seul », a déclaré Ingard.

« Je le vois de temps en temps. C’est plutôt chouette d’avoir quelque chose comme ça… Il va avoir plus de likes que moi [on Facebook]. Je suis jaloux! »

David Ingard dit qu’il a vu de nombreuses dindes dans son quartier au fil des ans, mais jamais une avec un suivi sur les réseaux sociaux. (Aastha Shetty/CBC)

Aucun projet de relocalisation de Franklin

La Humane Society of Kitchener Waterloo & Stratford Perth a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’elle était au courant du dindon sauvage et qu’elle avait répondu à quelques appels concernant l’oiseau.

La société affirme que la dinde est un mâle et semble en bonne santé – et qu’elle ne peut pas faire grand-chose contre sa présence dans la région car il s’agit d’un oiseau sauvage.

Franklin le dindon est bien connu pour sa beauté qui arrête la circulation. (Soumis par Sara Frank)

Bill Dowd, président de Skedaddle Humane Wildlife Control, a déclaré que les observations de dindes sont plus fréquentes dans les zones urbaines que la plupart des gens ne le pensent.

« Que ce soit Kitchener, Guelph, Cambridge ou Hamilton … nos franchises à travers le pays reçoivent de plus en plus d’appels pour des dindes en milieu urbain », a-t-il déclaré.

« Il peut y avoir une certaine inquiétude s’il s’agit de voitures du point de vue de la sécurité publique, mais elles sont certainement plus répandues dans nos centres urbains. »

Il a dit que si vous voyez un dindon sauvage comme Franklin sur votre propriété, il existe des moyens de lui demander humainement de partir.

« N’importe quel animal, que ce soit une dinde, une bernache du Canada, un raton laveur ou une mouffette, ce sont des animaux sauvages et les gens doivent être prudents et prudents », a-t-il déclaré.

« [It will move along if you] faire du bruit. Si vous avez un tuyau, arrosez la dinde, juste pour la faire avancer et harcelez-la un peu pour qu’elle continue son petit bonhomme de chemin. »

On voit souvent Franklin le dindon interrompre la circulation dans son quartier. (Soumis par Dawn Gill)

Dowd a déclaré que les sympathisants de Franklin le dindon n’avaient pas à s’inquiéter qu’il ait trop froid cet hiver.

« Comme tous les animaux qui traversent actuellement l’hiver canadien, ils se sont adaptés et savent comment survivre. Ils mangent une grande variété de fruits, de graines et d’insectes », a-t-il déclaré.

« Ces animaux sont en plein essor dans tous les centres urbains. »

