À Alamogordo, au Nouveau-Mexique, Florence Nightingale est connue pour être un peu acharnée.

C’est une femme plus âgée et plus grande et quand elle arrête de travailler, elle a souvent besoin de quelques câlins doux avant de recommencer. La pandémie de coronavirus l’a poussée au bord du gouffre et le fait de travailler tellement d’heures supplémentaires a épuisé son réservoir. Elle a passé les vacances à se faire dorloter.

Flo, comme l’appellent ses amis, est un Winnebago de 40 pieds transformé en poste d’infirmière mobile. Elle est le fournisseur de soins de santé le plus loué des écoles publiques d’Alamogordo, acheté grâce au financement de CARES.

Son passager le plus fréquent? L’infirmière scolaire Lisa Patch, qui est également la directrice des services de santé pour le district scolaire rural à seulement 80 miles de la frontière mexicaine.

Patch, qui travaille dans le domaine de la santé depuis 23 ans, a eu l’idée folle de transformer l’ancien camping-car en une force pour lutter contre le coronavirus et aider à garder les enfants en bonne santé. Jusqu’à présent, ça marche.

Lorsque la pandémie de coronavirus a fermé les écoles américaines en mars, les administrateurs se sont démenés pour obtenir des fournitures pour les étudiants pour l’éducation à domicile: ordinateurs, bureaux, accès Wi-Fi. Patch, qui travaille dans un district composé presque entièrement d’écoles du Titre I, dessert une population à 42% hispanique et compte de nombreux étudiants élevés principalement par des parents âgés, a commencé à résoudre des problèmes pour savoir comment fournir des soins de santé à près de 5600 étudiants.

Les infirmières scolaires, soutient Patch, sont parmi les travailleurs les plus essentiels de l’éducation, car elles sont «la forme originale de soins de santé abordables». Ils sont le point d’accès des étudiants et des familles en matière de soins préventifs, de rendez-vous chez le médecin et de mise en relation des familles avec les ressources de santé. Ils surveillent le comportement des enfants et connaissent les signes avant-coureurs d’abus. Les infirmières scolaires font beaucoup plus, a déclaré Patch, que de distribuer des bandages et des blocs de glace.

Donc, si les étudiants ne pouvaient pas rejoindre les infirmières, les infirmières trouveraient un moyen de les rejoindre. Entrez Flo.

Son personnel a adoré l’idée.

«Tout le monde était si positif lorsque nous l’avons entendu», a déclaré Debbie Graham, infirmière à l’école élémentaire Buena Vista. «Mais quand Flo est entré dans le parking, je me suis demandé:« Qu’est-ce que Lisa vient de faire? »

Flo n’est ni parfait ni glamour. Mais elle fait le travail. Le district lui a investi 2 500 $ supplémentaires pour réparer la plomberie, faire fonctionner les générateurs et remplacer le carburateur. Elle peut être capricieuse cependant, et a perplexe plusieurs mécanismes dans la ville. Patch blague qu’ils doivent chronométrer parfaitement leurs itinéraires pour éviter les feux rouges, car s’arrêter et démarrer est presque impossible.

Ils ont refait surface ses comptoirs pendant les vacances et ont fait des folies pour mettre à jour sa peinture extérieure. Mais les nécessités viennent avant les mises à niveau cosmétiques: l’un des premiers achats majeurs de Patch était un congélateur spécial pour stocker les vaccins COVID.

Investir dans Flo était « une question de vie ou de mort »

En moins de trois mois, Flo a déjà eu un impact. Patch et ses infirmières ont administré des vaccins contre la grippe au personnel du district – une enseignante a continué ses instructions virtuelles tout en recevant le vaccin, expliquant aux élèves que les vaccinations étaient bonnes, sûres et normales – et se sont associées aux autorités sanitaires locales pour aider à la recherche des contacts. (Cela a été particulièrement utile lorsque l’une des deux infirmières en santé publique de la communauté s’est cassé la jambe et a été mise à l’écart pendant des semaines.) Ils ont voyagé dans la ville pour distribuer des boîtes de nourriture aux enfants et aux familles affamés, des bureaux aux personnes qui ont besoin d’aide pour une salle de classe de fortune et administré des centaines de tests COVID.

«C’est important pour les parents de se sentir de leur côté», a déclaré April Feagan, assistante en santé à l’école élémentaire Sunset Hills. Amener Flo directement dans les quartiers fonctionne parce que «beaucoup d’entre eux ne veulent pas nous faire savoir qu’ils luttent … si nous mettons l’aide là-bas en premier, ils n’ont pas à lever la main et à dire: ‘Hé, nous avons besoin aide supplémentaire.' »

Un bonus supplémentaire: les enfants qui posent des questions sur le nom de Flo découvrent également Florence Nightingale, la marraine des soins infirmiers modernes. « Non, elle n’a pas été nommée d’après Flo dans les publicités progressives. »

Un jour bientôt, Patch & Co. espère ne pas livrer non seulement les vaccins COVID aux quartiers, mais aussi les vaccins nécessaires aux étudiants, de la rougeole au tétanos en passant par la polio. Cela pourrait être une aubaine pour un district à faible revenu, où de nombreux étudiants et familles sont aux prises avec des problèmes de transport.

Au cours des dernières années, alors que diverses grèves d’enseignants à travers les États-Unis ont ébranlé la communauté éducative, de nombreux syndicats d’enseignants ont fait pression pour plus d’infirmières scolaires (dans certains districts plus importants, une infirmière est responsable de plusieurs écoles). Patch dit qu’ils ont la chance à Alamogordo d’avoir une infirmière, un assistant de santé et un conseiller présents dans chaque école, et pense que la communauté dans son ensemble en profite. Laurie Combe, présidente de l’Association nationale des infirmières et infirmiers scolaires, est d’accord – surtout en ce qui concerne les vaccins.

«La recherche montre où les infirmières scolaires sont présentes, les exemptions sont beaucoup plus faibles et les vaccinations sont en hausse», a déclaré Combe. Les moyens lorsque le vaccin COVID sera disponible pour le grand public d’Alamogordo, ils auront déjà des relations avec des experts auxquels ils pourront se tourner pour poser des questions, ce qui sera d’autant plus important que la communauté anti-vaxxer s’efforce de répandre la désinformation.

Pour Jerrett Perry, le surintendant du district, investir dans Flo était «une question de vie ou de mort» – la communauté, sans parler du pays, était en crise et c’était l’un des principaux moyens d’aider les familles dans le besoin. Qu’elle soit devenue un « concept mystique et étonnant qui illumine vraiment la journée des gens et augmente l’optimisme des gens » n’est qu’un bonus, a-t-il dit.

Au cours de la nouvelle année, Patch prévoit de ramener Flo dans les quartiers et de commencer des évaluations de la vision et de l’audition pour chaque élève du primaire et du collège. Ils distribueront des sucettes glacées avec les coordonnées des conseillers imprimées sur les bâtons. Fin décembre, Patch a obtenu l’autorisation de commander un fauteuil dentaire portable pour commencer les examens dentaires. Maintenant, elle doit trouver un dentiste pour monter à bord de Flo.

«Les infirmières et autres professionnels de la santé dans les écoles, depuis tant d’années, ils ont tant fait avec si peu», a déclaré Colleen Tagle, surintendante adjointe des opérations d’Alamogordo, qui a approuvé l’achat de Flo. «Ils y parviennent grâce à la volonté et à la passion de ces infirmières. S’ils étaient libérés avec de vrais financements, partout aux États-Unis, je ne peux qu’imaginer ce qu’ils pourraient faire.

À long terme, Patch imagine Flo servir de centre de commande mobile à chaque fois qu’il y a une crise en ville. Une fois la pandémie passée, elle aimerait conduire Flo à des journées portes ouvertes et à des inscriptions pour administrer des vaccins avant la rentrée scolaire. Patch considère Flo comme une ressource communautaire, pas seulement une ressource scolaire. Peut-être qu’un jour dans le futur, ils auront une flotte de Flos, envoyés à travers l’État pour aider les étudiants partout.