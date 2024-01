Rencontrez Finebaum, 12 ans, qui a annoncé la nouvelle que Kalen DeBoer serait le prochain entraîneur de l’Alabama

Dans le tourbillon de deux jours de spéculations entre la retraite de Nick Saban et la nomination de l’Alabama à son remplaçant au poste d’entraîneur-chef du Crimson Tide, une voix confiante était seule.

Son message était clair. C’était concis. Il a été suivi d’un « Roll damn Tide, Paul » profond et rauque. À plus, mon pote. Cela allait également à l’encontre du récit courant, selon lequel, à l’époque, l’Alabama visait Dan Lanning de l’Oregon comme prochain entraîneur.

« Hé Paul, j’ai des nouvelles de dernière minute. Un petit oiseau que je connais vient de venir à la fenêtre de ma chambre et m’a parlé de Kalen DeBoer à Tuscaloosa. Accord conclu », a proclamé avec insistance Dominic de Pittsburgh dans « The Paul Finebaum Show » le jeudi 11 janvier.

“Prends-le comme tu veux, mais je fais confiance à cet oiseau.”

Avons-nous mentionné que Dominic a 12 ans ?

C’est exact. Un élève de sixième avait fait ce que les journalistes ne pouvaient pas faire. Il a nommé le remplaçant d’une légende de 72 ans un jour avant que le reste du monde du football universitaire ne le rattrape. Les dernières nouvelles qu’il a proposées – ainsi que sa conclusion caractéristique à l’appel – ont valu une nomination par Finebaum pour l’appel de l’année.

“Quand il l’a dit après la retraite de l’entraîneur Saban, nous avons tous secoué la tête parce que DeBoer n’était pas si important dans la conversation”, a déclaré Finebaum à AL.com lundi. « Nous pensions que c’était juste un enfant mignon qui devenait un bon appelant. Cependant, le lendemain, Dominic s’était transformé en Nostradamus et avait retenu toute notre attention.

Lundi, AL.com a rencontré le nouvel initié du football universitaire, qui terminait quelques devoirs comprenant de la colle et d’autres nécessités du collège.

“C’est assez fou parce que j’essayais juste d’appeler et de voir quelle était sa réaction, et je n’essayais pas vraiment de faire quoi que ce soit”, a déclaré Dominic à AL.com à propos de la réaction à son appel. «Je voyais juste ce qu’il pensait du football SEC.

“C’est super cool.”

Alors comment le savait-il ?

“Eh bien, c’est le birdie de Barbe Noire”, dit Dominic. “Désolé mec.”

On ne peut pas reprocher à un initié de protéger ses sources, mais on ne peut pas non plus reprocher à un gars d’essayer.

Le père de Dominic, TJ, n’a pas bougé non plus.

“Je ne pense pas qu’il vous le dira un jour”, a déclaré à AL.com TJ, un entraîneur de football d’un lycée local. « Un ami de la famille qui possède un oiseau lui a dit que c’était à ça que ça ressemblerait. Il dit : « Je dois appeler M. Finebaum. »

Ce n’était pas son premier appel à l’émission des analystes du réseau SEC.

Jeudi, il a surpris Finebaum avec son commentaire mordant sur les raisons pour lesquelles Saban appelait cela une carrière.

“Je ne peux pas vraiment lui reprocher (d’avoir pris sa retraite), cependant, d’avoir à faire face à toutes ces conneries NIL et aux enfants qui ne veulent plus concourir”, a déclaré Dominic. « Il sera pour toujours le CHÈVRE. Vite, putain de marée, Paul ! À plus, mon pote.

La réaction à l’appel de Dominic a surpris la famille.

“C’est assez fou”, a déclaré TJ. « Je ne suis pas un grand adepte des réseaux sociaux. Personne dans notre famille n’est présent sur les réseaux sociaux. Nous adorons le football universitaire, et cela fait en quelque sorte boule de neige. Je reçois des SMS. Les gens avec qui j’avais l’habitude de côtoyer pendant le football au lycée m’appellent et posent des questions. C’est fou. Les gens qui m’envoient des captures d’écran sur Twitter sont fous.

« Dominic est un personnage, tu vois ce que je veux dire ? C’est le genre d’enfant que vous pouvez emmener chez un coiffeur, et quelqu’un peut parler de MLB, de NFL ou d’université, et il peut poursuivre une conversation.

Dominic a doublé sa prédiction, suggérant que Ryan Grubb serait le prochain entraîneur à Washington. Cela ne s’est pas avéré être le cas.

Grubb, des sources ont déclaré à Chris Low d’ESPNdevrait rejoindre DeBoer en Alabama en tant que nouveau coordinateur offensif.

“Celui-là était un peu faux, mais mon birdie m’a dit le gros”, a-t-il déclaré. “Même si mon birdie s’était trompé sur celui-là, je suis heureux que Grubb soit en Alabama.”

Dominic rencontre Finebaum

L’élève de sixième est un fan de l’Alabama, comme son père, depuis longtemps.

Il a marqué des billets pour le match de championnat SEC – 11e rangée, si vous vous demandez – et a vu son premier match en Alabama, qui s’est avéré être la victoire finale de Saban.

“Vraiment cool”, a déclaré Dominic, qui écrit des lettres à Saban et a reçu deux photos dédicacées en retour. «Nous avons pu tout voir en personne. Aussi amusant que cela puisse être de s’asseoir dans le salon et de regarder la télévision et de applaudir, c’était juste une atmosphère folle. Parfois, vous allez à certains matchs des Steelers, et nous nous asseyons et nous nous levons lors des troisièmes essais. Nous avons tenu debout pendant tout le match. C’était fou.

Avant le match, Dominic et TJ ont participé au SEC FanFare. C’est là qu’ils ont vu Finebaum.

“Nous l’avons en quelque sorte traqué un peu”, a admis TJ. « (Dominic) porte une tenue tous les samedis pour les matchs de Bama. C’est un short, un T-shirt, des sous-vêtements et des chaussettes. Ma femme l’a lavé juste avant le match du Texas, et ils ont perdu ce match. Il ne la laissait littéralement pas le laver le reste de l’année. Il est allé à Hawaï avec nous à Thanksgiving, dans un sac poubelle, car il n’a pas été lavé. Je suis venu avec nous au match de championnat SEC. Quand il l’a vu, il lui disait qu’il essayait d’appeler son émission et qu’il n’y parviendrait jamais.

Au cours de la conversation, Dominic a parlé à Finebaum de la tenue.

« Paul disait : « C’est dégoûtant. Appelez-moi lundi », se souvient TJ.

Finebaum a dit que Dominic était difficile à oublier.

“Je me souviens de l’avoir rencontré et j’ai été vraiment impressionné par son sens du football”, a-t-il déclaré lundi.

TJ a déclaré que son fils s’était donné pour mission de participer à l’émission de Finebaum.

« Il a littéralement essayé de l’appeler 10 à 12 fois par jour et a finalement réussi ce mardi après le match de demi-finale.

“Il est maladroit, prend des notes, dit ce qu’il veut dire, essaie de répondre aux questions.”

Le professeur de mathématiques

Lors d’un de ses appels, Dominic a dit à Finebaum qu’il prenait des notes pour préparer l’émission pendant le cours de mathématiques. Son professeur les lui a pris.

« Elle m’a toujours donné des A et je suis un bon élève », dit-il à propos de son professeur. «Puis la seule fois où je faisais mes calculs – je commençais à écrire des trucs – j’avais quelques questions (sur les devoirs restants), elle m’a tout pris. “

Dominic a fait savoir que son professeur de mathématiques était un fan de Penn State. Encore un autre exemple de la façon dont, à la SEC, cela signifie simplement plus.

Et après?

Dominic n’a pas de projets immédiats pour l’avenir, sauf terminer la sixième année et se préparer à l’ère DeBoer à Tuscaloosa.

“Je voudrais peut-être simplement être un habitué (de Finebaum) et lui parler de ce qui se passe dans le monde du sport”, a déclaré Dominic.

En ce qui concerne le comportement du Crimson Tide la saison prochaine, il a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’un birdie pour ce pronostic.

“Un superbe en 2024”, a-t-il déclaré avec la confiance de sa prédiction de DeBoer.

Qu’en est-il de l’arrivée du Texas et de l’Oklahoma à la SEC ?

“Je n’ai pas peur d’eux.”

Hé, Dominic, à bientôt, mon pote !

Mark Heim est journaliste pour The Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @Mark_Heim. Il peut être entendu sur « The Opening Kickoff » sur WNSP-FM 105,5 FM en version mobile ou sur l’application gratuite Sound of Mobile de 6h à 9h tous les jours.