Bienvenue dans la première série de vidéos d’Euronews Travel, Women Beyond Borders, avec laquelle nous vous proposons des histoires à la première personne de femmes du monde entier qui mènent une vie courageuse et aventureuse et qui surmontent leurs propres défis personnels sur la route. Ces femmes vivent pour les voyages et l’aventure.

Alors que certains traversent le monde à la recherche des expériences les plus uniques ou poursuivent un style de vie dont beaucoup rêveraient, d’autres brisent le moule des industries traditionnellement dominées par les hommes. Nous voulons que notre série vous incite à croire en la puissance de vos propres rêves.

Le dernier épisode de notre série Women Beyond Borders rencontre Eva zu Beck, l’un des plus grands noms du monde des médias touristiques.

Eva voyage depuis trois ans, documentant ses voyages à travers Youtube et Instagram.

L’un de ses principaux objectifs est d’explorer les régions moins visitées du monde. Cela implique souvent qu’elle entreprend des exploits impressionnants, tels que trekking à cheval pendant une semaine à travers la Mongolie, et randonnée seul en Albanie.

Qu’est-ce qui la fait avancer?

Dans l’interview, Eva explique comment voyager signifie se mettre au défi: «Il s’agit de sortir de sa zone de confort. Il s’agit de rencontrer de nouvelles personnes que vous n’auriez pas rencontrées autrement. Il s’agit d’apprendre quelque chose de nouveau et de trouver quelque chose de différent.

«Développez votre propre façon de penser. Développez votre esprit. Développez votre âme. C’est pourquoi je voyage.

Nous espérons que vous avez aimé suivre nos courageuses voyageuses dans leurs aventures inspirantes. Si vous avez manqué un épisode, assurez-vous de consulter la série complète Women Beyond Borders sur Euronews Travel IGTV.