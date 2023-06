Rencontrez et saluez: les équipes de la LNH et les prospects ont beaucoup de choses à dire lors du dépistage

Adam Fantilli s’est entretenu avec 11 équipes. Leo Carlsson a discuté avec le même numéro.

Connor Bedard, quant à lui, n’a pas été précis lorsqu’on lui a demandé combien de clubs – « une assez bonne quantité » – ont interrogé le premier choix présumé au classement général de la LNH.

Trois joueurs qui devraient figurer parmi les 5 premiers choix lors du repêchage de ce mois-ci ont été poussés, poussés et testés cette semaine alors que les 32 franchises de la ligue se préparent à sélectionner la prochaine vague de talents.

Mais pourquoi les équipes parleraient-elles avec les joueurs – Bedard est presque assuré d’aller en premier chez les Blackhawks de Chicago, tandis que Fantilli pourrait aller aussi haut que le n ° 2 chez les Ducks d’Anaheim – ils n’ont aucun espoir réaliste de sélection?

« Je ne pense pas que ce soit toujours pour le moment », a déclaré Fantilli, qui n’est derrière que Bedard sur la liste des patineurs nord-américains de la Centrale de dépistage de la LNH. «Parfois, des échanges pouvaient se produire sur toute la ligne, les choix pouvaient changer. On ne sait jamais.

« Ils pourraient faire preuve de diligence raisonnable pour plus tard … dans ma carrière et dans la leur. »

Bedard, un phénomène de 17 ans de North Vancouver, en Colombie-Britannique, mentionné dans le même souffle que Connor McDavid, a apprécié les plaisanteries avec les directeurs généraux et le personnel de dépistage.

« C’est toujours excitant de pouvoir parler à une équipe de la ligue dans laquelle vous allez jouer », a-t-il déclaré. « Vous pouvez certainement apprendre certaines choses… apprendre à leur parler et établir des relations. »

Le directeur général des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekalainen, dont le club devrait choisir le troisième derrière Chicago et Anaheim, a déclaré que chaque organisation avait son processus.

Les entretiens et les dîners offrent un aperçu du sujet, mais peuvent également permettre d’obtenir des informations sur d’autres prospects.

« Peut-être que certains joueurs avec qui il a joué dans l’équipe nationale ou qui découvrent son personnage – juste au cas où », a déclaré Kekalainen à propos de sa conversation avec Bedard. « Vous ne savez jamais ce qui se passe sur la route. Nous apprendrons à le connaître un peu, ce qui le rend si bon et pourquoi il est devenu si bon dans ce qu’il fait.

Colby Barlow, le patineur nord-américain classé 12e, a déclaré qu’on parlait beaucoup des espoirs de repêchage qu’il a connus en jouant au championnat du monde des moins de 18 ans.

« Beaucoup de ça », a-t-il dit. « (À propos de) leurs personnalités et à quel point tous ces enfants étaient bons. »

Kekalainen a dit qu’il aimait quand les jeunes posaient leurs propres questions. Un échange avec un futur triple champion de la Coupe Stanley et vainqueur du trophée Conn Smythe se démarque encore plus de deux décennies plus tard.

« Je me souviens de Duncan Keith », a déclaré Kekalainen à propos du double vainqueur du trophée Norris décerné au meilleur défenseur de la LNH. «Il était tout au sujet de poser des questions et de découvrir comment il peut aller mieux. Je m’en souviens comme hier.

« Attire votre attention. »

Les équipes essaient également de lancer des balles courbes sur les joueurs. Les questions n’étaient pas aussi farfelues qu’elles l’ont parfois été par le passé, bien que les Canadiens de Montréal aient demandé aux prospects une variante de « Quel genre d’animal seriez-vous? »

Brayden Yager, le patineur nord-américain classé 11e, a répondu «loup» avant de justifier sa réponse.

« Un loup est dans une meute », a-t-il expliqué. « Je me soucie de ma famille et de mes coéquipiers. »

Fantilli, quant à lui, a apprécié l’aperçu du fonctionnement de près d’une douzaine d’organisations – même s’il a une assez bonne compréhension de l’endroit où il se dirigera le 28 juin.

« Entrer dans ces pièces, les ressentir, apprendre à les connaître et (leurs) points de vue a été une très bonne expérience », a-t-il déclaré.

« Vraiment content d’avoir pu avoir ça. »

ESSAIS DE BÉDARD

Fantilli et Carlsson, le patineur européen le mieux classé, ont sauté certains des tests de condition physique hors glace, mais Bedard était au milieu de la mêlée portant son numéro 98 habituel.

Bien qu’il ait peu ou rien à prouver, le joueur de l’année de la Ligue canadienne de hockey a estimé qu’il était important de participer après la fin de sa saison avec les Pats de Regina lors de la première ronde des séries éliminatoires en avril.

« J’ai été absent pendant un certain temps, malheureusement », a déclaré Bedard. « Je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j’allais (tester) ou non. »

NOMS FAMILIERS

Les fils d’anciens joueurs de la LNH sont parsemés à chaque repêchage, et 2023 ne sera pas différent.

Parmi les espoirs qui seront sélectionnés à Nashville figurent Gabriel Perreault (Yanic Perreault), Ethan Gauthier (Denis Gauthier), Oliver Bonk (Radek Bonk) et Cole Knuble (Mike Knuble).

LE FLASH-BACK DE MANN

Matteo Mann a travaillé sur le sol du repêchage en tant que coureur lors de l’événement de 2016 à Buffalo grâce à un lien familial.

Le fils de l’actuel directeur général adjoint des Sénateurs, Trent Mann, a de bons souvenirs d’avoir parcouru le KeyBank Centre pour obtenir tout ce dont les dépisteurs d’Ottawa avaient besoin la nuit où Auston Matthews est devenu le numéro un des Maple Leafs de Toronto.

«Je me souviens d’avoir eu beaucoup d’ampoules, a dit le patineur nord-américain classé au 84e rang. « Je pense que c’était la première fois que je portais des chaussures habillées. »

LNH