Rencontrez Équipe Canada alors qu’ils se préparent à affronter les meilleurs joueurs de baseball du monde

Nouvelles

Équipe Canada se sent confiante à l’approche des éliminatoires de la coupe du monde de baseball féminin à Thunder Bay. L’équipe amène un mélange de leaders expérimentés et de nouvelles recrues contre des pays comme le Mexique, les États-Unis, la Corée, l’Australie et Hong Kong. Apprenez à les connaître avant le début des jeux.