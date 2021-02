Rencontrez Elizabeth Ann, le premier furet à pieds noirs cloné

L’année dernière, Ben Novak a traversé le pays pour passer le réveillon du Nouvel An avec un furet aux pieds noirs. Elizabeth Ann venait d’avoir 21 jours – sûrement une étape importante pour n’importe quel furet, mais une étape particulièrement significative pour Elizabeth Ann, la première espèce animale indigène en voie de disparition en Amérique du Nord à être clonée. Dr Novak, le scientifique principal de l’organisation à but non lucratif de biotechnologie Revive & Restore, a acheté une caravane pour conduire sa femme et ses tout-petits jumeaux identiques de Caroline du Nord au National Black-footed Ferret Conservation Center près de Fort Collins, Colorado (Ils ont fait un arrêt au Texas pour voir Kurt, le premier cheval de Przewalski cloné). Le Dr Novak a passé moins de 15 minutes avec Elizabeth Ann, dont le masque noir, les pieds et la queue commençaient à peine à apparaître à travers sa fourrure blanche duveteuse. «C’était comme si le temps s’était arrêté», a déclaré le Dr Novak. Heureusement, le temps ne s’est pas arrêté pour Elizabeth Ann, qui a maintenant l’air plus grosse, plus brune et beaucoup plus comme un furet. Son clonage réussi est l’aboutissement d’une collaboration de plusieurs années avec le US Fish and Wildlife Service, Revive & Restore, la société à but lucratif ViaGen Pets & Equine, le zoo de San Diego Global et l’Association of Zoos and Aquariums.

Des frères et sœurs clonés sont en route et des partenaires potentiels (clonés) sont déjà alignés. En cas de succès, le projet pourrait apporter la diversité génétique nécessaire aux espèces menacées. Et cela marque une autre avancée prometteuse dans l’effort plus large d’utiliser le clonage pour récupérer un nombre toujours croissant d’espèces au bord de l’extinction. Le furet à pattes noires, première espèce réintroduite dans d’anciens habitats avec le aide à l’insémination artificielle, a longtemps été une espèce modèle pour les nouvelles technologies de conservation. Il est donc normal que les furets soient devenus la deuxième espèce à être clonée pour ce type de sauvetage génétique. (Elizabeth Ann suit les traces de Kurt le cheval.) «Pincez-moi», a plaisanté Oliver Ryder, le directeur de la génétique de conservation au zoo de San Diego Global, lors d’un appel Zoom. «Les cellules de cet animal mis en banque en 1988 sont devenues un animal.» Histoire du furet

Au début des années 1900, des furets à pattes noires ont creusé dans tout l’Ouest américain, selon Pete Gober, coordinateur national du rétablissement du furet à pattes noires du Fish and Wildlife Service. Mais les furets ont disparu après que leur principale source de nourriture, les chiens de prairie, ait été presque anéantie par l’empoisonnement, la peste et la perte d’habitat. «Nous pensions qu’ils étaient partis», a déclaré le Dr Gober.