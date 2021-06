Rencontrez Ed Litton, président nouvellement élu

NASHVILLE – Ed Litton aurait été heureux de rester pasteur d’une église locale.

Au lieu de cela, Litton se retrouve à la tête de la plus grande dénomination protestante des États-Unis alors qu’elle fait face à des divisions persistantes sur la race, une crise d’abus sexuels et le rôle des femmes dans le ministère.

Litton, élu mardi prochain président de la Southern Baptist Convention, est considéré par beaucoup comme un pasteur qui peut aider les baptistes du Sud à s’unir et éviter un exode de membres des minorités inquiets de savoir s’ils ont un futur foyer dans la dénomination conservatrice.

« Je pense que d’une certaine manière, j’étais prêt à rentrer chez moi », a-t-il déclaré aux journalistes mardi soir. « J’ai dit à mon église la semaine dernière, j’ai dit : « Si mercredi matin prochain, je me réveille et que je ne suis que votre pasteur, je suis si bon avec ça. » Le plus grand honneur de ma vie est d’être le pasteur d’une église locale. Mais j’ai aussi un lourd fardeau pour les gens que j’aime. Et je veux faire tout ce que je peux pour nous aider à nous ressaisir. Je ne suis pas Superman. Je n’ai pas la magie.

« Mais je connais cette personne et son nom est Jésus. Et ils le connaissent aussi. Et donc je pense que nous pouvons trouver ce terrain d’entente. »

Qui est Litton ? Voici ce que vous devez savoir sur le pasteur de l’Alabama.

Où Ed Litton est-il pasteur ?

Litton, 62 ans, est pasteur principal de l’église Redemption à Saraland, en Alabama, à l’extérieur de Mobile.

Il est titulaire d’un baccalauréat en religion et en théâtre de l’Université du Grand Canyon à Phoenix, d’une maîtrise en théologie du Southwestern Baptist Theological Seminary de Fort Worth, au Texas, et d’un doctorat en théologie du Southern Baptist Theological Seminary de Louisville., Kentucky.

Il a passé les premières années de son ministère au Texas et en Arizona avant de déménager en Alabama, où il est le pasteur principal de Redemption depuis 1994.

Il a été le premier vice-président de la Southern Baptist Convention de 2001 à 2002.

Comment est-il entré dans le ministère ?

Litton a dit qu’il n’avait pas grandi en allant à l’église.

« J’étais dans une maison avec de l’alcool qui régnait sur notre famille. Le mariage de mes parents était en train de se dissoudre », a déclaré Litton. « J’avais environ 7 ou 8 ans lorsqu’un pasteur baptiste du Sud s’est connecté avec mon père et a commencé à l’engager avec l’évangile. »

Il a dit que son père n’était pas prêt. Mais le pasteur a continué à insister, aimant son père et l’invitant à l’église. « Le jour est venu où tout a semblé s’effondrer comme un pull bon marché, et mon père a crié à Dieu », a déclaré Litton.

« Mon père a été livré et libéré, ce qui est absolument impossible à réaliser, en dehors de Dieu. Et j’ai su à partir de ce moment – cela n’a pas changé ma vie instantanément – mais j’étais aux premières loges d’un miracle, et j’ai savait que le changement avait eu lieu. »

Il a dit qu’il avait donné sa vie à Christ et qu’il était devenu un implanteur d’église après être allé au séminaire et avoir commencé à travailler à Tucson, en Arizona.

Et son histoire de famille ?

Litton a été marié à Tammy Litton pendant 25 ans. Elle est décédée en août 2007 dans un accident de voiture. Ils ont trois enfants, Josh, Tyler et Kayla.

En 2009, il a épousé Kathy Ferguson, qui était mariée à un pasteur baptiste de Denver. Son mari est également décédé dans un accident.

« Ils ont eu une vie incroyable et un ministère incroyable qui s’est répandu dans tout l’État du Colorado, et il a été tué dans un accident de voiture alors qu’ils étaient en vacances en famille », a déclaré Litton.

« Nous avions à peu près le même âge lorsque ces choses se sont produites dans nos vies. Et cela modifie le cours de votre vie. À bien des égards, vous pensez que votre vie va dans une certaine direction quand tout d’un coup tout semble changer et vous êtes sorti de contrôle. Nous avons donc tous les deux un profond sentiment de douleur, de souffrance dans notre vie qui nous a changé. Et je pense que cela nous a beaucoup changé pour le mieux.

« Nous aimons raconter aux gens l’histoire qu’il y a un Dieu qui nous aime, et il ne s’éloigne pas des choses les plus douloureuses de la vie. »

Son épouse est directrice du développement des conjoints de planteurs pour le North American Mission Board, l’organisation de congrès qui aide les églises à atteindre et à servir dans leurs communautés et au-delà.

Quel est le travail d’Ed Litton sur la race ?

Au cours des six dernières années, Litton a participé à une coalition appelée le Groupe d’engagement. C’est un groupe de dirigeants de différents horizons raciaux, religieux et professionnels qui veulent combler le fossé racial à Mobile.

Litton a également aidé à rédiger, selon la Baptist Press, la « Déclaration conjointe de Deep South sur l’Évangile, la réconciliation raciale et la justice ».

La déclaration, signée par un groupe diversifié de dirigeants d’églises à Mobile, Montgomery et Charleston, SC, est intervenue à la suite de la mort d’Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd.

« La douleur, la peur et le traumatisme dans nos communautés ont révélé une division que beaucoup espéraient avoir été reléguée au passé », indique le communiqué. « Nous réalisons que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont vastes, que la division causée par le péché est profonde et que les cœurs et les âmes de nos voisins restent profondément et justement blessés par ce péché. Ignorer cela, ou espérer qu’il disparaîtra, c’est devenir le prêtre indifférent dans la Parabole du Bon Samaritain. »

Les baptistes du Sud abordent la théorie critique de la race, mais pas par leur nom : Voici pourquoi.

« Nous croyons que chaque personne, quelle que soit sa couleur, sa culture ou sa croyance, est faite à l’image de Dieu et à cause de cela, elle a une valeur, une valeur et une dignité infinies », poursuit le communiqué.

À un moment donné, la déclaration indiquait que les dirigeants d’église se concentraient trop souvent davantage sur « le confort des choses que sur la réparation des choses ».

Le communiqué indique qu’ils croient que Jésus demande aux chrétiens de travailler pour une « réconciliation centrée sur son travail de rédemption pour l’humanité » et que trop souvent, les personnes de couleur portent seules le fardeau de travailler pour l’unité raciale.

Comment comblera-t-il le fossé racial ?

En s’adressant aux journalistes mardi, Litton a déclaré qu’une grande partie de la croissance des églises baptistes du Sud au cours des trois dernières décennies était due aux membres des minorités.

« Les groupes américains d’origine asiatique, hispano-américains, afro-américains, augmentent à un taux de 232 %, tandis que nos congrégations anglo-saxonnes sont en déclin », a déclaré Litton.

« Nous leur sommes donc reconnaissants. Ils constituent un nombre important de ce que nous sommes. Alors oui, la première chose que je dis, c’est que nous vous voulons ici. Nous vous aimons ici. Nous ne pouvons pas atteindre chaque homme, femme, garçon et fille dans cette nation sans toi ici.

« Et je suis tellement reconnaissant envers mes frères et sœurs en Christ, de couleur, et je suis tellement reconnaissant envers eux. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux. »

Litton a déclaré que son approche est « centrée sur l’Évangile ».

« Quelle est ma motivation pour le faire? Ce n’est pas pour être branché ou cool. Ce n’est même pas pour rattraper son temps », a-t-il déclaré. « Mon objectif est de dire : « Jésus, comment voudriez-vous que je traite mon prochain ? » »

Litton a rappelé la parabole de la Bible du Bon Samaritain.

« Lorsque nous voyons dans nos communautés des personnes qui souffrent ou qui souffrent, nous devons arrêter nos vies bien remplies et nous devons les aider. C’est aussi simple que cela. C’est aussi fondamental et je pense que c’est le remède. »

Il a dit qu’il encouragerait les baptistes du Sud à « sortir de la bulle » et demanderait à Dieu d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans leur communauté

Avec le Pledge Group, Litton a déclaré que les membres prennent des mesures simples.

« Nous faisons un engagement qui est si simple, et il semble si petit. Mais nous sourions », a-t-il déclaré. « Nous sourions aux gens qui peuvent ne pas nous ressembler, penser comme nous ou voter comme nous. »

Dans les jours qui ont suivi la mort de Floyd, Litton se souvient être allé chez Costco et avoir vu un homme noir faire la queue devant lui. Les deux se sont retrouvés garés l’un à côté de l’autre, a déclaré Litton.

« Il m’a regardé et il a juste dit: ‘Je dois parler à quelqu’un.’ Et il a juste commencé à exprimer son cœur, à quel point il était brisé et à quel point il était fatigué de ces choses », se souvient Litton. « Et nous sommes restés là. Et pendant un moment, un beau moment, ce n’était pas un Noir parlant à un Blanc. C’étaient deux hommes qui étaient profondément préoccupés par leur culture, profondément préoccupés par la communauté dans laquelle ils vivent et juste trouver des points communs. »

Il a dit que ce type d’expérience n’aide pas seulement la culture globale.

« Cela nous aide à être le peuple que Dieu nous a appelés à être », a déclaré Litton.

Contribuer : The Associated Press.