Ses premières impressions sur elle RHOA Co-stars

Drew appelle Cynthia Bailey une «déesse», ajoutant: «Absolument magnifique, belle et je me souviens juste d’avoir pensé:« Mec, elle est si douce et authentique et terre à terre ». Et je pense que nous avons simplement cliqué naturellement dès la première réunion. «

Elle a ajouté: « Quelqu’un que j’étais un peu nerveux à l’idée de rencontrer était Marlo [Hampton]. Elle est en fait l’une de mes très bonnes amies. Elle est vraiment une personne authentique et humble et nous nous sommes connectés instantanément lors de notre rencontre, donc j’étais excité à ce sujet.

Drew s’est également rapproché du voisin Porsha Williams. « Porsha vivant dans mon quartier, évidemment nos filles jouent. Je pensais que c’était juste à temps parce que nous sommes nouveaux à Atlanta. Donc ma fille a un petit rendez-vous de jeu. Apprendre à connaître les femmes à un niveau réel pour moi a été vraiment génial. «

Sa première saison n’était pas sans drame

« Serait-ce Les vraies femmes au foyer sans drame?! »elle a ri.« Je veux dire ouais, vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde. Je vais certainement dire à l’écoute et regarder parce que de manière inattendue, le drame s’est déroulé mais [unbeknownst] tome. Je suis vraiment quelqu’un qui aime m’amuser, j’aime me laisser tomber les cheveux, surtout avoir trois enfants et traverser tout ce que j’ai vécu, j’étais en train de me faire des amis. Je suis nouveau à Atlanta. Et cela ne s’est certainement pas déroulé comme prévu et vous en verrez une partie cette saison. «