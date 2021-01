Lorsque Patrick Pawelczak a fait voler un avion vide du Danemark à Antalya, en Turquie, le 15 mars – un vol généralement rempli de touristes – il ne pensait pas que ce serait un tournant dans sa carrière.

Le même soir, Go2Sky, pour qui il a volé, a informé les équipages que les avions seraient immobilisés en raison de la pandémie COVID-19.

Lorsqu’il a commencé à travailler pour l’entreprise slovaque en tant que premier officier, en 2018, Pawelczak, ressortissant polonais, a opté pour un contrat de travail indépendant.

Vivant à Barcelone, il voulait payer des impôts en Espagne, afin de pouvoir demander un prêt bancaire pour y acheter un appartement. Lorsque la compagnie aérienne a fermé ses portes cet été, les premiers à être licenciés étaient les indépendants.

« Nous étions dans la situation où nous avons commencé à compter l’argent et nous avons réalisé: nous manquons », a déclaré le père de deux enfants de 33 ans.

La plupart de leurs économies étaient déjà investies dans l’appartement en construction qu’ils avaient acheté quelques mois avant la pandémie et pour lequel ils devaient payer une hypothèque.

Ils ont également dû payer le loyer de l’appartement dans lequel ils vivaient et payer un prêt qu’il avait contracté pour sa formation de pilote.

Pawelczak avait toujours pensé que ses licences d’instructeur de vol pourraient l’aider à sortir de toute situation délicate à l’avenir.

« Si quelque chose ne va pas avec l’aviation, je peux aller enseigner [as a flight instructor]. Jusqu’à l’année dernière, c’était un bon plan: vous avez un travail de rêve, vous avez un plan B », a déclaré Pawelczak.

Néanmoins, toutes ses tentatives pour trouver du travail dans des écoles d’aviation en Espagne ou pour des compagnies aériennes de fret – l’un des rares types de vols qui décollent encore – ont échoué.

« Je postulais pour un travail de jardinier, mécanicien, professeur d’anglais, directeur des ventes, chef de projet, des postes de nettoyage, j’allais du bas vers le haut », dit-il.

Il a finalement trouvé la possibilité de livrer pour Amazon. Cependant, l’entreprise limite le temps de ces collaborateurs à un maximum de 15 heures / semaine, rémunéré à 14 € de l’heure.

Après avoir payé les taxes et l’essence, Pawelczak a déclaré que son bénéfice était d’environ 5 €.

Plus tard, il a fait des équipes de nuit en tant que mécanicien pour une fabrique de confiseries, à 80 kilomètres de Barcelone, heureux de continuer les livraisons d’Amazon pendant la journée. Une fois ce concert terminé, un ami lui a demandé de le rejoindre en tant que travailleur de la construction à temps partiel.

Il fait actuellement n’importe quoi, de la construction de murs, de la peinture, à l’installation d’eau, d’électricité et de climatisation. Il a continué à faire des livraisons en parallèle, mais a déclaré que le travail s’était tari alors que de plus en plus de chômeurs cherchaient les mêmes opportunités.

Sept ans pour devenir pilote

Pawelczak a décidé de devenir pilote après avoir commencé à travailler comme agent de bord pour Ryanair. Il lui a fallu près de cinq ans pour terminer sa formation de pilote et deux ans pour trouver un emploi.

Avec un diplôme universitaire en commerce et une expérience professionnelle en tant que grand compte et chef de projet, Pawelczak a déclaré qu’être pilote était en fait un signal d’alarme pour les employeurs potentiels.

«Nous ne voulons pas nous impliquer avec quelqu’un qui recommencera à voler à la première occasion», entend-il souvent lors des entretiens d’embauche.

Son CV ne se fait pas non plus remarquer.

« J’ai une application et elle vous donne des mises à jour en direct: » cette entreprise vient d’ouvrir votre CV « . Et huit secondes plus tard: » l’entreprise a rejeté votre candidature « . Que pouvez-vous lire en huit secondes?

« Les gens sur LinkedIn m’ont dit: » C’est bien que tu aies réussi à mettre ton ego de côté et à trouver de la motivation. » J’étais comme: «Écoutez, quel ego?», Dit Pawelczak.

«Quand vous regardez dans les yeux de vos enfants, qu’allez-vous leur dire: ‘chérie, nous n’allons pas manger aujourd’hui parce que papa est pilote et je n’irai pas travailler ailleurs’?»

Environ 18000 emplois de pilotes en Europe ont disparu

« Dévastation – c’est le seul mot pour décrire l’impact de la pandémie sur les emplois de pilotes en Europe », déclare Otjan de Bruijn, président de l’European Cockpit Association (ECA), l’organe représentatif des associations européennes de pilotes.

«Nous avons déjà connu des crises – le ralentissement économique de 2008, le 11 septembre. Nous sommes habitués à la nature« volatile »de l’industrie. Mais la pandémie COVID-19 a provoqué un choc soudain et profond, et malheureusement – une courbe de chômage abrupte parmi Pilotes européens », ajoute-t-il.

Environ 18 000 emplois pilotes en Europe ont déjà disparu ou sont sur le point de disparaître, sur un total de 65 000, selon les estimations de la CEA.

Cependant, de Bruijn a déclaré que le nombre exact pourrait légèrement différer, car de nombreuses compagnies aériennes ne divulguent pas toutes leurs suppressions d’emplois et il est difficile de connaître le nombre réel de pilotes indépendants perdant des contrats.

Sur la base des chiffres de la CEA, un pilote européen sur cinq était sur une sorte de contrat de travail atypique avant la pandémie.

Il y a aussi de nombreux pilotes expatriés européens qui sont revenus d’Asie et du Moyen-Orient en raison de la crise qui doivent être pris en compte pour les mesures de soutien, a déclaré de Bruijn.

« Les pilotes seront probablement exposés à un chômage plus long que les autres secteurs car il faut plus de temps à l’industrie aéronautique pour se redresser », a-t-il déclaré.

Tanja Harter, directrice des affaires techniques de la CEA, met en garde contre la pression exercée par ceux qui gardent encore leur emploi.

« Je pense que l’objectif moyen est de réduire les salaires à long terme de 20%, tout en augmentant les heures de travail et en affaiblissant les conventions collectives de travail », a-t-elle déclaré.

Joe Townshend, aujourd’hui âgé de 33 ans, était l’un des plus jeunes capitaines de Thomas Cook et a travaillé pour la société britannique pendant 11 ans. Il a perdu son emploi lorsque l’entreprise de vacances de 178 ans s’est effondrée à la fin de 2019. En janvier 2020, il a été embauché en tant que capitaine pour Titan Airways. Trois mois plus tard, il a été licencié en raison de la pandémie.

« Comment cela peut-il se reproduire? Après tout ce qui s’est passé chez Thomas Cook, je ne peux pas perdre un autre emploi après une si courte période », se souvient-il.

Il a rapidement commencé à travailler comme chauffeur-livreur pour un supermarché en ligne.

Ayant deux enfants, âgés de quatre et un ans, Townshend était éligible aux prestations de l’État britannique.

Pensant depuis des années à créer une entreprise dans l’industrie du café, il a ouvert sa propre torréfaction – Altitude Coffee London – au début de cette année, après neuf mois de préparatifs. Il prépare maintenant le café lui-même, tout en ayant une petite équipe d’employés.

Townshend a toujours rêvé d’être pilote et quand il était adolescent, il a travaillé à l’aérodrome local pour laver et faire le plein d’avions légers.

« L’aviation sera toujours ma principale passion dans la vie et j’aimerais avoir l’opportunité de voler à nouveau », a déclaré Townshend, tout en espérant continuer avec le commerce du café.

Cependant, retourner au travail ne sera pas simple pour les pilotes.

« Formation supplémentaire, en fonction de la durée d’absence des pilotes [from flying] sera nécessaire et il n’y aura pas d’approche universelle », déclare Harter.

De Bruijn pense que ceux qui ont des congés ou des arrangements à temps partiel pourraient encore avoir une bouée de sauvetage pour un emploi volant, tandis que ceux qui font face à des «perspectives sombres» redondantes.

«Ils sont confrontés à une longue période de chômage avec des coûts personnels élevés pour maintenir la validité de leurs licences de pilote et de médecine. Beaucoup ne pourront tout simplement pas se le permettre, sans le soutien spécifique des gouvernements. Ces pilotes risquent fort de devenir inemployables à l’avenir. , » il a dit.

« Sans un soutien ciblé et à long terme pour les travailleurs de l’aviation, l’Europe risque de subir une énorme perte de travailleurs hautement qualifiés à la fin de cette crise. »

Maxim De Leeuw, 22 ans, de Gand, en Belgique, a réalisé son rêve d’enfance de devenir pilote en décrochant un emploi chez la compagnie aérienne néerlandaise Corendon, opérant principalement des charters de vacances, en décembre 2019. Ceci est venu après plus de deux ans de théorie et de pratique formation, en Belgique et en Arizona, USA.

Il a commencé à voler en mars 2020, après avoir suivi une nouvelle formation avec son entreprise pour le type d’avion sur lequel il devait travailler.

Un mois plus tard, son contrat a pris fin à cause de la pandémie.

De Leeuw est ensuite revenu à son ancien poste de vendeur dans un magasin de meubles.

« Bien que je cherche à démarrer une activité parallèle maintenant [as an advertising consultant and video editor], mon objectif principal sera toujours de voler, c’est vraiment une passion », a déclaré De Leeuw.

Pour devenir pilote professionnel, «la formation initiale prend environ deux ans et environ 120 000 € sans aucune garantie de jamais trouver un emploi, même lorsque les temps étaient clément et que l’industrie était en plein essor», a déclaré Harter de l’ECA.

Capitaine de ligne elle-même, Harter affirme que « la profession de pilote a perdu beaucoup de son attrait avant même la pandémie ».

Elle dit qu’en moyenne, un pilote transporte de 800 à 1 000 passagers par jour, avec souvent 12 heures de vol ou plus sur le long courrier.

Des milliers de travailleurs de l’industrie aéronautique coincés au sol

Il n’y a pas que les pilotes affectés par la situation du COVID-19. Dans le monde, environ 400000 travailleurs des compagnies aériennes ont été licenciés, mis en congé ou informés qu’ils risquaient de perdre leur emploi à cause de la pandémie, a calculé Bloomberg.

L’Association du transport aérien international (IATA) a averti que quelque 1,3 million d’emplois dans les compagnies aériennes sont menacés, à moins que les gouvernements n’agissent rapidement. Cela mettrait en péril 3,5 millions d’emplois supplémentaires dans le secteur de l’aviation, ainsi qu’un total de 46 millions de personnes dans l’économie au sens large dont les emplois sont soutenus par l’aviation.

Naila Hosni, une Française de 30 ans, travaillait depuis deux ans comme hôtesse de l’air pour Emirates, avant la fin de son travail en juin 2020.

Depuis mars, elle a effectué deux vols, par rapport à la situation précédente, ce qui signifiait environ six vols par mois, soit un total de 90 heures de vol.

Après un entretien d’embauche en tant que serveuse aux Emirats Arabes Unis, avec un bas salaire, elle décide de rentrer en France.

«Je me sentais triste, parce que c’est un style de vie, ce n’est pas comme un travail normal et vous changez de bureau», dit Hosni.

Depuis le début de cette année, elle travaille comme barista pour Starbucks en Suisse et fait la navette pour le travail à quelques kilomètres de la France.

Marine, 34 ans, également française, a travaillé pendant plus de six ans en personnel de cabine pour une entreprise du Moyen-Orient. Elle a terminé son contrat en décembre 2020, sans possibilité de prolongation, ce qui s’est bien passé dans le passé.

C’est juste avant ses examens universitaires pour devenir avocate qu’elle a vu une publicité pour les agents de bord et qu’elle a décidé de la poursuivre pour parcourir le monde.

Marine oscille maintenant entre trouver un poste d’assistante de direction ou retourner dans le domaine du droit, même si elle a trouvé cela «un peu ennuyeux». Elle espère qu’elle volera encore un jour.

«C’est un travail très fatigant et un style de vie pas très stable, mais voler me manque», dit-elle.

Eurocontrol ne s’attend pas à ce que le nombre de vols dans l’espace aérien européen revienne aux niveaux de 2019 jusqu’en 2026, selon sa dernière projection. Dans le scénario le plus optimiste, avec un déploiement significatif des vaccins d’ici l’été 2021, le nombre de vols pourrait revenir à la normale d’ici 2024.

«C’est un grand changement d’être tout le temps sur le terrain, c’est bizarre», dit Marine.