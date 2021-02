Rencontrez des petits-enfants à l’extérieur en mars

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les familles doivent être réunies après 15 mois de vaccination contre Covid

Les ministres doivent commencer à examiner le verrouillage aujourd’hui. Les grands-parents pourraient revoir leurs petits-enfants dès le mois prochain, dans le cadre des plans visant à alléger les restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre à l’étude. Après que plus de 15 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid, le gouvernement envisage de commencer à lever les règles à partir du 8 mars. à l’extérieur, sur une base individuelle. Nous croyons comprendre que les ministres envisagent également de déroger à la règle des réunions individuelles en plein air pour les enfants. Lisez tout ce que nous savons sur la manière dont le verrouillage pourrait être facilité. Le Premier ministre Boris Johnson a indiqué qu’il s’attendait à ce que les taux de cas chutent «brusquement» face au déploiement des coups. Le nouvel objectif est de vacciner tous les membres des neuf premiers groupes d’ici la fin avril. Voir la progression par code postal.

Pendant ce temps, l’aéroport d’Heathrow a averti que les passagers devaient faire la queue jusqu’à cinq heures alors que les nouveaux contrôles aux frontières du gouvernement entreraient en vigueur. Des contrôles supplémentaires nécessaires sur les arrivées et les pénuries de personnel des forces frontalières pourraient «compromettre» la sécurité de jusqu’à 8 000 passagers par jour arrivant en quarantaine dans des hôtels approuvés par le gouvernement ou à domicile. Une flambée de passagers est arrivée de 33 pays de la «liste rouge» ces derniers jours pour éviter la mise en quarantaine forcée des hôtels de 10 jours. Voyez à quoi cela ressemblera.

Deuxième bébé en route pour Meghan et Harry

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. Le bébé – un frère d’Archie Mountbatten-Windsor, qui aura deux ans en mai – sera le 10e arrière-petit-enfant de la reine et le premier à être né à l’étranger. Celia Walden dit qu’avoir le bébé à Los Angeles sera forcément une expérience très différente – et beaucoup plus agréable – pour Meghan. Le couple a révélé sa nouvelle avec la sortie d’une photo en noir et blanc (« prise à distance » sur un iPad par Misan Harriman, un ami photographe). Regardez une galerie des Sussex en tant que parents et voyez où le nouveau bébé s’assiéra en ligne avec le trône.

Comment relancer vos hormones du bonheur

Au cœur d’un troisième confinement national, le bonheur se sent comme une terre lointaine pour beaucoup. De longues périodes d’isolement, associées au stress chronique et à l’inquiétude, se transforment en crise de santé mentale. Les sentiments de bien-être sont en grande partie motivés par quatre substances chimiques du cerveau. Ces neurotransmetteurs et hormones ont des effets complexes sur le cerveau et le corps, et nos modes de vie peuvent les faire monter et descendre. Helen Chandler-Wilde demande aux experts les meilleurs moyens de les relancer.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Mort de Lawrence | Le père du chef disparu Claudia Lawrence, qui craint d’être assassiné, est décédé – sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa fille. La mort de Peter Lawrence à 74 ans à la suite d’une courte maladie survient 12 ans après la disparition de Miss Lawrence à York. Il a réussi à modifier la loi pour aider les proches à prendre le contrôle des affaires financières de leurs proches.

Partout dans le monde: l’armée ouvre le feu sur des manifestants

Les diplomates britanniques ont exhorté les dirigeants militaires du Myanmar à «s’abstenir de toute violence» alors que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants et que des véhicules blindés ont été vus pour la première fois à Yangon, la plus grande ville du pays. Découvrez comment les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants dans une centrale électrique. Et regardez une galerie d’images du monde plus frappantes du week-end.