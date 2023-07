Rencontrez Cruz Azul de la Liga MX, le premier ennemi de Messi avec l’Inter Miami

Lionel Messi devrait disputer son premier match avec l’Inter Miami ce vendredi dans le cadre de la Coupe des ligues, un tournoi conjoint entre la Major League Soccer et la Liga MX. Avec la signature du vainqueur de la Coupe du monde d’Argentine confirmée samedi, beaucoup de fanfares ont été faites à propos de son arrivée, de sa présentation officielle et même de son récent voyage dans une chaîne de supermarchés régionale en Floride (qui se trouve être un sponsor de sa nouvelle équipe, alors faites de cela ce que vous voulez.)

Perdu dans la Messi-mania, il y a cependant un sujet flagrant : ses prochains adversaires, qui ne sont pas dans la meilleure forme. Entrant dans le match avec un début de saison de Liga MX 0-0-3, Cruz Azul se mêle à cet affrontement comme le font les Washington Generals à chaque fois qu’ils se heurtent à la puissance des Harlem Globetrotters en basketball exhibition.

Malgré une histoire remarquable et quelques talents décents au sein de leur liste, Los Cementeros sont l’équipe actuelle en crise dans le football mexicain. Ils n’ont pas eu un début idéal pour la saison Apertura 2023, mais rien ne renforcerait la confiance du club comme une victoire sur Messi et compagnie cette semaine.

Avant que la nouvelle star de la MLS ne fasse ses débuts vendredi, voici quelques choses à savoir sur l’équipe de Liga MX à laquelle il sera confronté.

Succès dans les années 70, mais alors « Cruzazulear »

Basé à Mexico et jouant ses matchs à domicile dans l’historique Estadio Azteca, Cruz Azul est l’un des joueurs de la Liga MX. quatre grandes (Big Four), qui comprend Club America, Pumas et Chivas. Traditionnellement, ces quatre équipes sont les plus populaires et les plus performantes du pays, bien que les Pumas aient été dépassés par des clubs comme Leon, Tigres et Toluca en ce qui concerne les titres globaux.

Pour Cruz Azul, une grande partie de leurs distinctions nationales sont arrivées entre 1969 et 1980, une période où ils ont construit une dynastie avec sept championnats. Depuis lors, cependant, ils ont régulièrement lutté, en particulier au 21e siècle.

Trébuchant souvent de façon dramatique dans des matchs de haut niveau, Los Cementeros sont devenus connus pour leurs échecs et défaites de dernière minute dans des matchs importants. Les choses ont tellement mal tourné qu’après un manque de titres lors de six apparitions en finale de la Liga MX de 1999 à 2018, un nouveau mot, « Cruzazulear » (à Cruz Azul), est entré dans le lexique mexicain en tant que verbe mettant en évidence une erreur ou une erreur. Lors de la Coupe du monde 2018, les supporters mexicains sont même allés jusqu’à offrir des maillots Cruz Azul aux équipes adverses dans l’espoir de maudire leurs adversaires.

Cruz Azul a fini par remporter un titre lors de la Clausura 2021, mais un mauvais début de 2023 semble indiquer d’autres problèmes à venir.

Agitation sous ‘Tuca’

Ricardo Ferretti a supervisé un mauvais début de saison en Liga MX. Manuel Vélasquez/Getty Images

Vous souvenez-vous de notre aperçu de la Liga MX du mois dernier ? Pour ceux qui l’ont manqué, nous avons mis en évidence des rapports d’agitation interne entre le manager Ricardo « Tuca » Ferretti et le front office de Cruz Azul concernant la direction de l’équipe. Les choses ne se sont pas vraiment améliorées depuis le début de l’Apertura. En trois matchs jusqu’à présent, nous avons déjà vu: Ferretti sortir d’une nouvelle conférence lors de la semaine 1, la défense accordant six buts, le gardien Sebastian Jurado obtenant un rouge après avoir manipulé le ballon en dehors de la surface, et surtout trois défaites. Quel est le problème ici ?

Ferretti, un manager qui s’est vanté dans le passé de jouer au football pragmatique et pragmatique, n’a pas été en mesure de solidifier son approche défensive. Tout en testant des lignes de fond à trois et à quatre lors de ses trois premiers matchs cette saison, Cruz Azul a fait un mauvais travail pour créer des occasions, a eu du mal à arrêter les attaques adverses et s’est souvent appuyé sur une liste de fautes en croissance rapide.

Los Cementeros sont un travail en cours et avec un seul but marqué en plus de 270 minutes de jeu dans l’Apertura, ils devront probablement compter sur des moments magiques individuels ce vendredi au lieu d’un effort unifié qui a été loin d’être cohérent sous Ferretti.

Joueurs à surveiller

L’ailier droit Uriel Antuna pourrait causer de sérieux problèmes à l’Inter Miami. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

Si les choses vont un peu mal dans l’organisation de l’équipe, qui remplacera Cruz Azul en Coupe des Ligues ? Heureusement pour l’équipe, deux de leurs meilleurs joueurs, l’ailier droit Uriel Antuna et le milieu de terrain Carlos Rodriguez, seront de retour dans la configuration après un été chargé avec l’équipe nationale du Mexique.

Antuna, bien qu’il soit lui-même un travail en cours avec sa prise de décision et ses centres, est un attaquant rapide et dangereux qui peut facilement surpasser une défense de Miami qui a sans doute eu encore plus de problèmes que Cruz Azul.

Au centre du XI, Rodriguez est un meneur de jeu complet qui se liera bien avec Antuna et d’autres membres de la ligne de front qui ont désespérément besoin de plus de créateurs de chance. Quelqu’un d’autre à surveiller est Rodrigo Huescas, 19 ans. Une option polyvalente qui peut jouer en tant qu’arrière, ailier, ailier et milieu de terrain, le jeune est l’un des espoirs les plus intéressants du football mexicain. Défensivement solide et quelqu’un qui pourrait faire beaucoup de dégâts avec ses sprints vers l’avant, il n’est pas surprenant de voir des rumeurs selon lesquelles les équipes européennes le surveillent. Peut-être qu’un bon match contre Messi peut augmenter encore plus son stock.