Rencontrez Cristiano « Photographe » Ronaldo ! Les fans sont restés séparés après que la star du Portugal soit passée derrière la caméra pour une séance photo

Cristiano Ronaldo est en feu et tout ce qu’il touche se transforme en or. Le skipper portugais a apporté un doublé pour aider son équipe à remporter une victoire dominante 3-0 sur la Hongrie. Avant le match du Portugal contre les géants allemands dans le choc du Groupe de la mort, l’attaquant vedette avait envie de prendre une photo lors d’une séance photo de l’équipe. Pour une fois, Ronaldo a décidé de travailler la caméra au lieu d’être devant elle. Les fans sont amusés alors que l’attaquant portugais s’est transformé en photographe et a cliqué sur des photos du défenseur Pepe.

Le compte Twitter officiel de l’Euro a mis en ligne une vidéo d’une séance photo de l’équipe du Portugal et en attendant son tour, Ronaldo a décidé de prendre une photo en cliquant sur la photo de Pepe. Après avoir cliqué sur la photo, Ronaldo s’est tourné vers le caméraman et lui a dit de manière hilarante en pointant la photo prise, « Mieux que toi ». L’attaquant et le défenseur ont ensuite posé ensemble pour une photo. Regarde.

Voici comment les fans ont réagi à la vidéo.

S’il vous plaît, dites à Pepe de sourire. L’homme est toujours si sérieux sur et en dehors du terrain – Meazella (@Gabbycosta06) 19 juin 2021

Cristiano Photographernaldo ❤️— Vignesh Kr #GraciasCapitan (@Vignesh_KRma) 19 juin 2021

Outre son succès sur le terrain, Ronaldo a fait la une des journaux car la superstar est devenue la première personne à avoir 300 millions de followers sur Instagram. La star est actuellement la célébrité la mieux rémunérée sur Instagram. Derrière le footballeur portugais se trouve l’acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson, qui compte 246 millions de followers sur Instagram.

En parlant d’impacts, depuis la conférence de presse où Ronaldo a retiré de sa vue deux bouteilles de coca, le cours des actions de Coca Cola a chuté et a perdu quatre milliards de dollars de sa valeur marchande. L’Italien Locatelli a également rejoint Ronaldo, qui a également retiré les bouteilles de coca de la table de la conférence de presse.

Kawhi a retiré Gatorade de la table lors d’une interview du All Star Game. Paul Pogba a retiré une bouteille de bière Heineken sans alcool. Cristiano Ronaldo et Manuel Locatelli ont retiré les bouteilles de Coca-Cola. Les anciennes méthodes de publicité sont en train de mourir. L’authenticité est gagnante. pic.twitter.com/mdYKCiAIRl – Ross Simmonds (@TheCoolestCool) 19 juin 2021

Mais en ce qui concerne le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov, l’entraîneur a décidé de boire le coca à la bouteille lors de la conférence de presse.

Ronaldo et son équipe se prépareront pour le choc contre l’Allemagne, qui a perdu son match d’ouverture contre la France. Le Portugal peut faire les 16 derniers s’il parvient à repartir avec trois points du match contre les champions de la Coupe du monde 2014. Le Portugal affrontera l’Allemagne le 19 juin, samedi à partir de 21h30 IST.

