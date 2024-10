Rencontrez Cooper, un mélange de chiens doux et câlin qui aime les gens et les autres chiens.

Aperçu de tous les animaux adoptables sur www.spcaflorida.org. Pour rencontrer ou adopter un animal de compagnie situé à la SPCA Florida, passez au Centre d’adoption du lundi au vendredi de 11h à 18h ou le samedi et dimanche de 11h à 17h.

Avant l’adoption, tous les animaux sont stérilisés, micropucés, à jour de leurs vaccins et bénéficient d’un mois de prévention contre les puces et le ver du cœur. Pour toute question, contactez le centre d’adoption de la SPCA Florida au 863-577-4615 ou [email protected].

Tonnelier

Race : Black Mouth Cur – Marron/Noir

Sexe : Homme

Poids : 66 livres

Âge : 1 an

Orphelin depuis : 21 août

Frais d’adoption : 250 $

Rencontrez Cooper, la sensation émouvante au cœur plein d’amour. Ce mélange de curcuma d’un an a une nature douce et sucrée et un don particulier pour que tout le monde se sente chéri. Cooper connaît les commandes de base, est peut-être formé à la propreté et est un câlin qui n’aime rien de plus que se blottir contre ses personnes préférées. Il s’entend bien avec les enfants, s’entend bien avec les autres chiens et marche très bien en laisse. Que vous vous promeniez ou que vous vous détendiez à la maison, Cooper est le compagnon idéal pour apporter joie et calme à votre journée.

Riley

Race : Retriever Mix – Noir/Blanc

Sexe : Femme

Poids : 71 livres

Âge : 4 ans

Orphelin depuis : 23 septembre

Frais d’adoption : 150 $

Rencontrez Riley, un beau mélange de retriever de 4 ans au cœur doux. Bien qu’un peu timide au début, Riley s’échauffe rapidement avec patience et réconfort, révélant son côté joueur. Elle aime barboter, courir après ses jouets préférés et jouer avec d’autres chiens. Même si elle peut se sentir anxieuse dans de nouvelles situations, une fois qu’elle se sent en sécurité, elle devient une compagne joyeuse et affectueuse.

Bug de fromage

Race : Domestic Shorthair – Orange

Sexe : Femme

Poids : 7 livres

Âge : 8 mois

Orphelin depuis : 09/04/24

Frais d’adoption : 125 $

Rencontrez Cheez Bug, une fille rousse affectueuse et enjouée qui est aussi câline que possible. Cette beauté adore les câlins et est toujours prête à vous combler d’affection. Si vous recherchez un compagnon doux et joueur, venez rencontrer Cheez Bug et voyez si vous êtes le partenaire idéal. Vous pouvez la voir au Orlando Cat Café : https://www.orlandocatcafe.com.

Insecte d’amour

Race: Domestic Shorthair – Brun

Sexe : Femme

Poids : 4 livres

Âge : 4 mois

Orphelin depuis : 16 octobre

Frais d’adoption : 100 $

Rencontrez Love Bug, le papillon social affectueux qui est toujours prêt à égayer votre journée. Avec sa grande énergie et son esprit joueur, elle est la compagne idéale pour tous ceux qui aiment les chats actifs et amusants. Love Bug adore tous ceux qu’elle rencontre et est à l’aise avec les autres chats, ce qui fait d’elle la vie de fête dans n’importe quelle maison. Si vous recherchez un ajout doux, ludique et social à votre famille, Love Bug est prêt à apporter une joie sans fin dans votre maison et à vous faire tomber amoureux.

