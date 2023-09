Rencontrez Christian Burgess, le défenseur anglais diplômé en histoire qui prospère dans l’élite belge

Il y a moins de quatre ans, Christian Burgess affrontait Accrington Stanley et Wycombe Wanderers en League One ; maintenant, il se prépare à affronter Liverpool en Ligue Europa.

L’arrière central a effectué le transfert inhabituel de Portsmouth à l’Union Saint-Gilloise à l’été 2020 – et a aidé l’équipe belge à mettre fin à son exil de 48 ans dans l’élite lors de sa première saison.

Il était alors un habitué puisque l’USG a presque remporté le titre de la Pro League belge lors de sa première campagne à ce niveau, terminant deuxième et obtenant la qualification pour la Ligue Europa – et atteignant les quarts de finale de la compétition de la saison dernière.

Et, comme le dit Burgess, né à Barking QuatreQuatreDeuxça a été toute une aventure.

Burgess a passé cinq ans à Portsmouth avant de rejoindre l’Union Saint-Gilloise grâce à un transfert gratuit (Crédit image : Getty Images)

« Quand j’ai signé mon premier contrat professionnel [at Middlesbrough] », dit le joueur de 31 ans, « Je me souviens [manager] Tony Mowbray me dit : « C’est un pied dans la porte pour toi, mon fils. J’espère que tu pourras faire une bonne carrière grâce au football, mais n’arrête pas tes études ; assurez-vous d’avoir un plan B’. »

Burgess étudiait l’histoire à l’université de Teesside à l’époque et devenir professionnel lui a donné un grand coup de pouce.

« Le contrat représentait suffisamment d’argent pour s’en sortir », poursuit-il. « Il s’agissait de voir si je pouvais faire carrière et, quand je regarde où j’en suis aujourd’hui, je pense que j’ai fait plus que cela.

« J’ai eu la chance, surtout avec ce déménagement ici en Belgique, de pouvoir découvrir le football européen et de me battre pour des titres. Cela a été un voyage assez peu conventionnel, mais j’ai adoré chaque minute. »

Burgess et l’USG ont fait un bon début de saison de championnat 2023/24, en remportant trois et en faisant match nul lors de leurs cinq premiers matchs.

Ils lancent leur dernière campagne en Ligue Europa contre Toulouse plus tard ce mois-ci, avec l’équipe autrichienne LASK les rejoignant et Liverpool dans le groupe E.

