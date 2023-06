Rencontrez certains des lauréats des prix Indspire 2023 qui font une différence dans leurs communautés

Non réservé54:00Un épisode « Inspiré »

Enfant, il a toujours été difficile pour Lori Campbell, lauréate des prix Indspire, de comprendre son identité.

Mais cela a changé lorsqu’elle a trouvé une acceptation culturelle dans son université. L’expérience l’a ensuite aidée à redonner à cette même communauté universitaire.

Aujourd’hui, elle et d’autres récipiendaires sont honorés lors des prix Indspire, qui récompensent les réalisations d’individus des Premières Nations, inuits et métis qui ont accompli des exploits exceptionnels dans une gamme de domaines.

Rosanna Deerchild, animatrice de Sans réserve, a parlé à Campbell et à trois autres lauréats du prix Inspire. Voici leurs histoires.

Lori Campbell, éducation

Campbell a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir pensé que pour réussir, elle devait être blanche.

En grandissant, il n’y avait personne à qui parler de ce qu’elle ressentait. C’était une expérience « isolante », dit-elle.

Lori Campbell, vice-présidente associée de l’engagement autochtone à l’Université de Regina, est récipiendaire du prix Indspire dans la catégorie éducation. (Soumis par Lori Campbell)

C’est parce que Campbell faisait partie de la rafle des années 60, une période commençant dans les années 60 et se poursuivant jusqu’aux années 80, lorsque des milliers d’enfants autochtones ont été retirés de force de leur foyer et placés dans des familles d’accueil non autochtones.

Sans grand lien avec la maison, c’est à l’Université des Premières Nations du Canada qu’elle a eu l’impression de trouver une communauté.

Ce parcours l’a amenée à devenir éducatrice et maintenant vice-présidente associée de l’engagement autochtone à l’Université de Regina. Campbell aide les étudiants autochtones à renouer avec leurs racines et à retrouver confiance en qui ils sont.

« J’essaie de me concentrer sur la création d’un espace et d’un lieu où les étudiants, le personnel et les professeurs autochtones peuvent apporter leur moi autochtone sans vergogne… et prendre ce qu’ils veulent ou ont besoin de ce qui se trouve déjà dans l’établissement pour l’utiliser à leur avantage », a-t-elle déclaré.

Dans son rôle, Campbell travaille souvent avec des étudiants dont les membres de la famille avaient fait partie de la rafle des années 60 et les encourage à en parler à leurs parents afin de renouer avec leur culture.

« Alors qu’ils apprennent à guérir à l’envers, il y a cette réaction en chaîne et je pense que c’est une belle chose », a-t-elle déclaré.

« Je ne suis pas cette personne, alors ne m’engagez pas », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas celui qui va venir enseigner aux gens la conscience autochtone ou l’histoire autochtone. »

Réfléchissant à sa position, Campbell a déclaré qu’une version plus jeune d’elle-même ne croirait pas qu’elle occuperait un poste de direction comme le sien.

« C’est comme un cercle complet », a-t-elle déclaré.

Douze personnes sont honorées aux prix Indspire de cette année. Dans le sens des aiguilles d’une montre : Reanna Merasty, Willow Allen, Ruby Bruce, Kylik Kisoun Taylor, Jennine Krauchi, Shirley Cuillierrier, Albert Marshall, Dr Christopher Mushquash, Sandra Laronde, Lori Campbell, Madame la juge Ardith Walkem, Joe Dion Buffalo. (Indspire / Radio-Canada)

Joe Dion Buffalo, sports

Dans un effort pour surmonter le traumatisme en tant que survivant des pensionnats, Joe Dion Buffalo s’est tourné vers la planche à roulettes.

Buffalo, qui a fréquenté l’un des derniers pensionnats indiens du Canada, est cofondateur de Nations Skate Youth. Maintenant, il aide les jeunes à trouver du courage et de la force en eux-mêmes.

Joe Dion Buffalo est un Cri de la Nation crie de Samson. Il est récipiendaire du prix Inspire dans la catégorie sport. (Joël Dufresne)

« Nous déterminons quels sont leurs intérêts », a-t-il déclaré. « C’est purement une expression de soi, nous leur transmettons ce message et c’est tout simplement incroyable de les voir perdre ces couches. »

Buffalo, 47 ans, et son équipe se rendent directement dans les communautés autochtones et apportent des planches à roulettes, des équipements de sécurité et tout ce dont ils ont besoin pour le sport.

Depuis le début de cette entreprise en 2020, Buffalo dit que ça a été « tout un voyage ».

Mais il dit que la partie la plus étonnante est que le sport lui permet de se connecter avec les jeunes autochtones. « Nous apprendrons à connaître les enfants à un tout autre niveau », a-t-il déclaré.

Cela permet d’aider les enfants à sortir de leur coquille et à accepter qui ils sont.

« Quand nous sommes nous-mêmes, cela leur enlève simplement des couches. »

Buffalo note que le skateboard offre à chaque enfant une opportunité de s’exprimer.

« Sachant que vous n’êtes pas obligé de rentrer dans une sorte de boîte, il n’y a pas de livre de règles », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas deux enfants qui patinent de la même façon, chacun a son propre style. »

Enseigner et créer des liens avec les autres grâce au skateboard a été une sorte de thérapie pour Buffalo pour résoudre les problèmes découlant de son passage au pensionnat, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il espère qu’en relayant les histoires de son traumatisme, cela encouragera les autres à s’exprimer également.

« J’espère inspirer les autres à se manifester », a-t-il déclaré.

Reanna Merasty, jeune

Reanna Merasty est née bâtisseuse. Mais ce n’est pas le seul chapeau qu’elle porte.

Merasty, stagiaire en architecture au Number TEN Architectural Group à Winnipeg, défend également et écrit sur l’inclusion des Autochtones dans l’enseignement du design. Elle est également une artiste et un modèle cité par les prix Indspire pour avoir amplifié les voix autochtones dans son domaine.

Reanna Merasty est récipiendaire du prix Inspire dans la catégorie jeunesse. (Gin Ouskun)

Ses ambitions ont des racines profondes. Durant son enfance, elle passe des étés avec ses grands-parents, en particulier son grand-père, qui construit des cabanes en rondins sur les îles familiales du nord du Manitoba.

En suivant ses chantiers, elle admirait voir son grand-père faire quelque chose de ses propres mains.

« J’ai construit beaucoup de forts à côté, je construisais toujours aussi mes propres petites maisons minuscules, ce qui m’a également incité à me lancer dans l’architecture », a-t-elle déclaré.

Mais c’est aussi un petit domaine, selon Merasty, avec très peu de représentation des peuples autochtones.

Les peuples autochtones devraient être à l’avant-garde des processus de conversation et de prise de décision lorsqu’il s’agit de bâtir sur et pour les peuples autochtones. -Reanna Merasty

En tant qu’étudiante à l’Université du Manitoba, Merasty a déclaré qu’elle était confrontée au racisme et aux fausses déclarations, alors elle a travaillé pour changer la culture et l’éducation des architectes là-bas.

Elle a fondé l’Association des étudiants autochtones en design et planification à l’université, où elle a pu fournir le soutien nécessaire aux étudiants autochtones.

« C’est quelque chose qui me manquait vraiment quand j’étais à l’école », a-t-elle déclaré.

Son travail signifiait changer la « mentalité coloniale » qui empêche souvent de relever les peuples autochtones, a-t-elle déclaré.

« Il s’agit toujours de déplacer le processus colonial d’exclusion, de destruction, de maltraitance de diverses institutions… et aussi de l’architecture colonialiste qui était également représentative des pensionnats indiens. »

Merasty a déclaré que les peuples autochtones devraient mener ces discussions afin de réparer certains aspects de ces processus coloniaux.

« Les peuples autochtones devraient être à l’avant-garde des processus de conversation et de prise de décision lorsqu’il s’agit de bâtir sur et pour les peuples autochtones.

Willow Allen, jeune

Bien que l’étudiante en travail social Willow Allen ait rencontré de nombreux succès dans la modélisation et la création de contenu, elle dit que sa maison et sa communauté sont les moteurs de tout ce qu’elle fait.

Partager l’histoire des Inuvialuit sur les médias sociaux est particulièrement important lorsqu’il s’agit de garder sa culture vivante. Allen le fait en parlant du mode de vie traditionnel à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest

« Cela a toujours été très important pour mon père de m’enseigner les choses que ses parents lui ont enseignées, afin que ce ne soit pas perdu », a déclaré Allen. « Il a toujours aimé le mode de vie dans le Nord. »

Willow Allen, mannequin, est récipiendaire du prix Indspire dans la catégorie jeunesse. Elle dit que son père l’a inspirée à chérir « le mode de vie dans le Nord ». (Indspire)

Dans une vidéo, Allen se rend à Tuktoyaktuk avec son père et son neveu pour ramasser de la viande séchée pour son mariage. D’autres se concentrent sur des activités traditionnelles telles que la cueillette de baies.

« Voyant à quel point il est important pour mes grands-parents, mon père et ma famille de continuer, cela a toujours été quelque chose qui m’a vraiment tenu à cœur – toujours poser des questions et apprendre », a-t-elle déclaré.

La carrière de mannequin d’Allen est également un facteur dans la façon dont elle représente qui elle est dans le monde – un exploit difficile au début.

Elle dit que trouver sa voix dans cette industrie n’a pas toujours été aussi facile, principalement parce qu’elle ne savait pas comment son identité autochtone s’intégrerait dans le paysage du mannequinat. « Mon premier voyage de mannequinat, quand j’étais allé à Singapour, ils voulaient que je dise que j’étais asiatique à cause de mon apparence. J’ai trouvé cette partie vraiment difficile », a déclaré Allen. Sans réserve.

Ensuite, Allen s’est retrouvée à parler aux gens de son passé. C’est alors que d’autres ont commencé à l’encourager à montrer sa culture et d’où elle vient.

Lorsqu’elle a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière, elle a commencé à avoir des conversations avec des gens sur où et comment elle avait grandi. Les gens l’ont apprécié, a-t-elle dit, surtout lorsqu’elle a partagé ces histoires sur les réseaux sociaux.

« C’est en quelque sorte là que j’ai commencé à trouver davantage ma voix », a-t-elle déclaré.

Regardez ou écoutez les Indspire Awards 2023 le dimanche 18 juin à 20 h HE sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One et CBC Listen.