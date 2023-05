Rencontrez Bobi, le chien le plus vieux du monde qui vient d’avoir 31 ans

Bobi, le chien vivant le plus vieux du monde, vient d’avoir 31 ans et il sait se faire patter ! Son propriétaire, Leonel Costa, met tout en œuvre pour rendre l’anniversaire de son ami à quatre pattes spécial avec une fête d’anniversaire au Portugal. Bobi, un pur-sang Rafeiro do Alentejo, détient le titre Guinness World Records du plus vieux chien vivant. Leonel Costa a organisé une fête d’anniversaire ce week-end et a invité des amis, de la famille et des compagnons à quatre pattes du monde entier pour son ami à quatre pattes.

Une centaine d’invités assisteront à la réception, qui ne manquera pas de servir de délicieux plats. De plus, pour ajouter au divertissement, une troupe de danse a également été invitée. C’était en février 2023, lorsque Bobi a officiellement détrôné Spike, un Chihuahua de l’Ohio, pour revendiquer le titre de chien le plus ancien. Selon le record du monde, le toutou a également battu un record centenaire obtenu par Bluey, un chien de bouvier australien qui a vécu 29 ans et 5 mois entre 1910 et 1939.

Il est rapporté que Bobi a été enregistré auprès du service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria en 1992, l’organisation qui a confirmé la date de naissance du chien à Guinness. En plus de cela, l’âge du chien a également été vérifié par SIAC, une base de données d’animaux autorisés gérée par le gouvernement portugais. Selon certaines informations, Bobi a passé toute sa vie avec la famille Costa dans un village rural du Portugal. La race de Bobi a une espérance de vie moyenne d’environ 12 à 14 ans, mais le propriétaire Leonal pense que le secret de sa longue vie réside dans l’environnement calme et paisible loin des villes.

Le propriétaire affirme que le chien n’a jamais été enchaîné ou tenu en laisse et qu’il a la liberté de se promener dans la forêt et les zones agricoles voisines. Il aurait grandi dans un environnement cordial avec d’autres animaux. Cependant, en raison de son âge, le chien a cessé ses fréquents exploits dans le village. Il préfère traîner dans le jardin plutôt que de se promener. Leonel a ajouté que la vue de Bobi s’était également détériorée.

Pour son alimentation, Bobi a toujours mangé de la nourriture humaine. « Entre une boîte de pâtée pour animaux ou un morceau de viande, Bobi n’hésite pas et choisit notre nourriture », révèle Leonel. Mais le propriétaire s’assure de faire tremper la nourriture dans l’eau avant de la servir au toutou pour enlever les assaisonnements. En plus de cela, Leonel veille à ce que Bobi boive au moins un litre d’eau par jour.