Rencontrez Beverly Ranger, superstar oubliée du football féminin

Avec le niveau de score, Beverly Ranger de Bonner SC a reçu le ballon et s’est frayé un chemin autour de cinq défenseurs du SV Bergisch Gladbach, glissant avec aisance alors que le ballon collait à ses pieds. La joueuse de 22 ans a ensuite fait de même avec le gardien de but et a puisé dans le filet vide pour marquer un but si impressionnant qu’il lui a valu Prix ​​​​du but du mois de l’ARD Sportchau pour avril 1975.

La star jamaïcaine est devenue la première femme noire, et seulement la deuxième femme, à remporter le prestigieux prix du meilleur but en Allemagne, régulièrement dominé par les joueurs masculins de Bundesliga. La large reconnaissance médiatique lui a valu un parrainage du géant des vêtements de sport, Puma, et elle a même été payée dans le cadre d’un contrat de club. Étant donné des surnoms comme « La femme Pelé », Ranger a réalisé ce qui semblait inaccessible à l’époque, et il faudra une grande partie du demi-siècle suivant pour que le reste du football féminin rattrape son retard. Elle était une véritable pionnière, mais son nom n’a pas traversé les générations.

« Je ne savais rien d’elle et honnêtement, je suis choquée de n’avoir jamais entendu parler d’elle d’au moins personne aux États-Unis », a déclaré Cheyna Matthews, attaquante de l’équipe jamaïcaine à la Coupe du monde féminine 2023, à ESPN.

Beverly Ranger a déménagé en Angleterre à l’adolescence, mais sa carrière de footballeuse l’a amenée en Allemagne de l’Ouest à l’âge de 20 ans. Roland Witschel/alliance photo via Getty Images

Lorsque Ranger est née à Kingston en 1953, jouer au football de compétition était inimaginable pour les femmes dans de nombreux pays du monde, et l’Allemagne ne faisait pas exception. « L’attrait des femmes, de leurs corps et de leurs âmes subira des dommages irréparables et l’affichage public de leur corps offensera la moralité et la décence », la fédération allemande de football (DFB) avait réclamé en 1955 lorsqu’il a bloqué la formation d’une ligue nationale féminine. Cette interdiction a finalement été levée en 1970, un an avant que l’Association anglaise de football ne fasse de même.

Adolescent, Ranger a déménagé de la capitale jamaïcaine à Londres dans le cadre des principaux migrants d’après-guerre des Caraïbes vers le Royaume-Uni qui ont ensuite été surnommés la «génération Windrush». En tant qu’amateur de sport naturel, voir des garçons jouer au football après l’école a éveillé la curiosité de Ranger. « Je suis montée et j’ai demandé si je pouvais me joindre et, heureusement, ils ont dit oui, et donc tout a commencé à partir de là dans le parc », a-t-elle déclaré à ESPN.

Ranger a été aperçue en train de jouer par un journaliste, qui l’a présentée à une équipe féminine organisée, Amersham Angels. Ses performances là-bas ont ouvert la voie à son déménagement en Allemagne de l’Ouest avec le SV Bubach-Calmesweiler à l’âge de seulement 20 ans. Après seulement une saison dans le petit club de l’extrême sud-ouest du pays, elle a déménagé dans la capitale, Bonn, où elle a signé pour Bonner SC juste après que le club ait participé au tout premier championnat féminin allemand.

Beverly Ranger, vue ici aux côtés de la capitaine Monika Lahrmann, a connu le succès et la gloire avec Bonner SC. Monika Lahrmann

Bien qu’elle ait déménagé dans un deuxième nouveau pays en l’espace de quelques années seulement, avec une nouvelle langue à apprendre, Ranger s’est donné pour mission de s’installer dans son nouvel environnement.

« Je serais très honnête, je n’ai vu aucun Noir [women’s players], donc c’était une lourde charge et je ne voulais pas décevoir », déclare Rangers, qui a eu 70 ans plus tôt cette année. une étape pour quelqu’un qui me ressemblait pour vouloir faire du sport. Donc ça a toujours été une motivation. »

Cette motivation l’a amenée non seulement à remporter le prix du but du mois, mais également à plusieurs championnats en Allemagne de l’Ouest ainsi qu’à une reconnaissance nationale.

Le parrainage de Puma était un bonus supplémentaire et le résultat du profil que Ranger avait atteint dans les années 1970 en Allemagne de l’Ouest.

Lorsqu’on lui a demandé si le prix de l’objectif du mois lui avait valu l’approbation de l’une des plus grandes entreprises de vêtements de sport d’Europe, elle a répondu : « Je pense que oui. Et avec cela, gagner le championnat d’Allemagne et voir la popularité, comment les médias J’étais à peu près l’image du football féminin, donc je pense que cela a beaucoup à voir avec l’offre de contrat à ce moment-là.

Les foules des matchs des Rangers ont commencé petites, avec une participation de 50 spectateurs considérée comme un exploit dans les premiers jours du championnat féminin. Mais le nombre augmentait et partout où Bonner jouait, de plus en plus de gens se présentaient.

« Je dirais que c’était quelque chose de magnifique à voir qui est passé d’une poignée de spectateurs à maintenant nous sommes dans les milliers de spectateurs », a déclaré Ranger.

Monika Lahrmann et Beverly Ranger ont aidé Bonner SC à devenir championne de football féminin d’Allemagne de l’Ouest. Monika Lahrmann

Pour son ancienne coéquipière et capitaine du Bonner SC, Monika Lahrmann, il est devenu clair très tôt que Ranger était destinée à de grandes choses après avoir immédiatement fait sentir sa présence à la fois dans l’équipe et sur le terrain. « Beverly est devenue une star assez rapidement, non seulement parce qu’elle était mortelle devant le but, mais aussi à cause de la couleur de sa peau », a déclaré Lahrmann, qui a joué sous son nom de jeune fille de Badorf, à ESPN. « Elle était rapide, forte en dribble et en tête et elle a marqué de nombreux buts.

« Parfois, elle se battait avec notre attaquante, Charlotte Nuesser, cependant, ils étaient en quelque sorte des rivaux. Mais tous les deux ont également marqué les buts de 1975 qui nous ont valu le championnat d’Allemagne 1975 contre le Bayern Munich. »

Alors que la reconnaissance augmentait, les préjugés étaient toujours présents dans les gros titres, à la fois envers les antécédents de Beverly et le succès d’une équipe féminine.

« Nous avons accepté des surnoms tels que » The Black Pearl « pour Beverly, de la même manière que nous avons accepté des titres comme » Jambes et seins gagnés pour Bonn « », explique Lahrmann. « À l’époque, les médias utilisaient souvent de telles insultes scandaleuses, mais nous nous sommes concentrés sur nos sports et l’avons fait avec bonheur et dévouement à notre entraînement. »

Avance rapide de près de 50 ans et, du moins dans les gros titres, c’est une autre histoire en ce qui concerne la couverture médiatique du football féminin alors que le jeu continue de faire d’énormes progrès. Les records de fréquentation des matches dans les ligues nationales, les compétitions européennes et au niveau international sont continuellement battus, tandis que la FIFA a dépassé son objectif de 1,5 million de billets vendus pour la Coupe du monde féminine 2023 au cours de la première semaine du tournoi. Les joueuses sont de plus en plus célébrées pour leurs réalisations, ce qui est essentiel pour la représentation.

« Je pense que savoir [Beverly] à un jeune âge aurait été tellement génial pour moi, car en grandissant, je n’avais vraiment [former U.S. international] Brianna Scurry en tant que joueuse de football noire que j’admirais, mais elle est bien sûr gardienne de but « , explique Matthews, qui a joué lors de la victoire 1-0 de la Jamaïque contre le Panama samedi. » Il a donc fallu encore si longtemps avant que je puisse voir une femme noire sur le terrain, [like] marquer des buts, ce genre de choses, «

Les Reggae Girlz, qui ne participent qu’à leur deuxième Coupe du monde féminine, sont l’une des 32 équipes qualifiées pour le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, la première à avoir autant d’équipes que l’équivalent masculin.

« Jusqu’où nous en sommes, vous ne pouvez pas le dire avec des mots », dit Ranger. « S’il y a quelques années, quelqu’un m’avait dit que c’est là que le football féminin en serait en ce moment, je dirais: » Pas question « . Ça progresse encore, et les femmes jouent maintenant et elles montrent au monde qu’elles sont au même niveau que les hommes professionnels. »

Groupe F généraliste O D L GD STP 1 – France 2 1 1 0 +1 4 2 – Jamaïque 2 1 1 0 +1 4 3 – Brésil 2 1 0 1 +3 3 4 – Panamá 2 0 0 2 -5 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Bien qu’elle ait déménagé en Angleterre et en Allemagne, et qu’elle se soit finalement installée à Charlotte, en Caroline du Nord, Ranger tire une immense fierté de ses racines jamaïcaines. « Mes frères et sœurs sont en Angleterre, mais mon cœur est en Jamaïque parce que c’est une profonde fierté. Quand j’ai vu [Jamaica] se qualifier pour la Coupe du monde, c’est une joie débordante. »

Mais il reste encore beaucoup à combattre ; Les Reggae Girlz ont récemment dénoncé la Fédération jamaïcaine de football pour leur manque de soutien, et Ranger a approuvé leurs efforts. « Aucune autre nation des Caraïbes n’a accompli ce qu’elle a et elle se dirige vers la deuxième Coupe du monde, soutenez ces filles », dit-elle.

La Jamaïque est l’une des nombreuses équipes nationales qui se sont battues pour plus de reconnaissance de la part de leurs propres fédérations et du reste du monde. reconnaître les voix des femmes qui défendent l’égalité dans le sport, l’égalité de traitement, l’égalité de rémunération et la reconnaissance des pionnières comme Ranger qui ont créé un précédent pour les femmes qui montent sur le terrain aujourd’hui.

« Je pense qu’il va sans dire à quel point le soutien est important à ce stade, et plus les gens s’élèvent contre ces questions, en particulier les personnes prolifiques comme Beverly, je pense que mieux ce sera », a déclaré Matthews. « J’espère juste que pour les générations futures, il y aura plus d’argent en jeu, plus d’organisation, un meilleur environnement général dans les camps. Honnêtement, j’espère juste que de plus en plus de footballeuses seront inspirées à affronter le jeu et à le prendre au sérieux et voyez où cela pourrait vous mener. »

Alors que Beverly Ranger a raccroché les crampons à la fin des années 1970, sa carrière rappelle les pionnières qui ont eu le courage de jouer malgré le manque de soutien autour d’elles. Son nom mérite d’être connu dans le monde entier pour ses efforts considérables dans le football féminin, à une époque où il était encore activement empêché d’avoir lieu.

« Je dois dire que j’ai passé un moment merveilleux », dit-elle. « La fédération allemande, peut-être qu’ils ne m’ont pas reconnu comme ils auraient probablement dû le faire, mais je regarde toujours en arrière et je dis que j’ai passé un bon moment là-bas. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis profondément honoré d’avoir fait partie de celui-ci pour commencer le évolution. »