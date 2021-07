Rencontrez Belle McNally, le jeune qui a remporté le maillot anglais de Mason Mount après la victoire des demi-finales de l’Euro

L’Angleterre était aux anges lorsque les Trois Lions ont remporté leur affrontement contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020, faisant leur première apparition en finale de l’Euro et leur première apparition en grande finale depuis la Coupe du monde 1966. Le vainqueur tardif de Harry Kane en prolongation a assuré la victoire à l’Angleterre, les envoyant en finale de l’Euro, où ils affronteront l’Italie. Parmi les 66 000 personnes présentes à Wembley, à Londres, la vie d’une fille chanceuse est devenue encore plus unique et spéciale lorsque le milieu de terrain offensif de l’Angleterre et de Chelsea, Mason Mount, a remis à une jeune fille son maillot anglais.

Rencontrez Belle McNally, la jeune qui pleurait de joie après que le milieu de terrain anglais lui ait remis son maillot après le match. Alors que les joueurs applaudissaient la foule, Mount a vu au loin une banderole portant son nom tenue par une jeune fille criant et criant de joie. Le milieu de terrain a couru vers elle et a remis son maillot à McNally.

Une vidéo a été enregistrée et téléchargée sur les réseaux sociaux de Mount remettant son maillot à McNally et a reçu plus de trois millions de vues en ligne. Le doux geste de Mount a laissé McNally sur un nuage neuf. La jeune fille a déclaré au Sun qu’elle portait le maillot à l’école et qu’elle ne l’avait pas enlevé depuis qu’elle l’avait reçu.

Cependant, McNally a révélé que Mount l’avait peut-être reconnue lors d’une réunion il y a près d’un mois à partir d’une vidéo que le jeune avait téléchargée. McNally et son père ont vu le bus de l’équipe d’Angleterre se diriger vers Wembley pour leur match du groupe D contre la Croatie. Dans la vidéo que McNally a mise en ligne, elle a déclaré que Mount lui avait fait signe depuis le bus.

Réagissant au geste, Mount a déclaré au Sun que c’était un moment spécial pour lui aussi alors que l’Angleterre se qualifiait pour la finale. Mount a déclaré qu’il avait vu le soutien émotionnel de McNally qui signifiait beaucoup pour lui et lui a donc remis son maillot. Le père de McNally a déclaré qu’elle avait pleuré dans le maillot sur le chemin du retour après le match et que c’était une « pure joie » de voir sa fille ressentir ce sentiment.

Alors que l’Angleterre scande « It’s Coming Home », les Three Lions ont un dernier défi et c’est la finale contre l’Italie. Alors que l’Angleterre a été brillante cet Euros avec Gareth Southgate en tant que manager, tout se résume aux 90 prochaines minutes environ lors de la finale à Wembley. L’Italie a été dominante, clinique et rapide dans ses performances et après avoir éliminé l’Espagne et la Belgique respectivement en demi-finale et en quart de finale, les Azzurri se battront après avoir raté la finale de l’Euro 2012. L’Angleterre affrontera l’Italie à Wembley, Londres, le 12 juillet à 00h30 IST.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici