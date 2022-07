Rencontrez Bella, le chien du Kansas avec des muscles oculaires tirés vers le haut

La nature a rendu les animaux et les humains assez similaires. Les difformités ne sont pas réservées aux humains. Les animaux n’y échappent pas. Bella, une chienne du Kansas, a une difformité unique sur le visage, en particulier les yeux. Bella est un croisement de Doberman et Cattlehound. Elle est née avec cette caractéristique unique.

Contrairement aux autres chiens, les yeux de Bella sont tirés vers le haut. Elle ressemble à un chien surpris à cause de ces yeux tirés vers le haut. Lorsque la propriétaire de Bellas a partagé ses photos sur les réseaux sociaux, les internautes ont été légèrement surpris. Les gens pensaient que le chien lançait intentionnellement de tels regards à toutes les autres personnes. Cette photo est devenue virale et les internautes n’ont pu s’empêcher de commenter. Un utilisateur a écrit : « Les chiens ont une personnalité tellement unique. Ils font de telles choses si intentionnellement.” Alors qu’un autre a écrit: «Les chiens savent comment faire rire leurs parents à haute voix.”

Mais lorsque d’autres images de Bella ont fait surface sur Internet, les internautes ont douté de son visage. Presque sur toutes les photos, Bella avait le même regard surpris. Lorsque les oiseaux sociaux ont commencé à en parler sur les vidéos de Bella, son propriétaire Lieschen O’Connor, qui vit à Tylor, au Kansas, a dévoilé le secret.



Elle a dit que Bella était un chien croisé entre Doberman et Cattle Hound. En raison de cette reproduction intra-reproduction, les chiens nés de ces races ont des problèmes ou des malformations. Bella n’y faisait pas exception. En raison de l’intra-reproduction, Bella a tiré les muscles des yeux et donc ses yeux sont également tirés.

Lieschen O’Connor a également déclaré que Bella est comme n’importe quel autre chien. Elle rit et joue et aucun autre problème psychologique, physique ou neurologique n’est là. Elle a également déclaré qu’en raison de sa difformité, personne ne voulait la garder. Alors elle a adopté Bella.

Cette vidéo de Lieschen O’Connor racontant la difformité est devenue virale. Un utilisateur a écrit : « C’est probablement le chien le plus mignon. » De plus, Bella est une chienne super amicale avec les humains et les animaux. Elle a divers amis dans sa colonie.

