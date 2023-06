Rencontrez Bebika Dhurve, candidate à Bigg Boss OTT 2; footballeuse, dentiste devenue actrice

Bigg Boss OTT 2 a commencé la semaine dernière, et il continue de maintenir un buzz substantiel sur Internet. Dès Salman Khan en tant qu’hôte de la nature non filtrée du contenu des files d’attente des candidats, plusieurs facteurs sont en faveur de l’émission. En parlant des candidats, nous avons avec nous une actrice, qui était à l’origine une dentiste en exercice, puis elle a pris une autre profession, avant de rejoindre l’industrie du glamour – Bebika Dhurve.

Antécédents familiaux de Bebika Dhurve

Bebika est issue d’une famille maharashtriane et elle a cinq sœurs. Le père de Bebika est Shriram Dhurve, qui est astrologue de profession.

Quand Bebika a-t-elle commencé à apprendre la cuisine ?



À l’intérieur de la maison BB, les talents culinaires de Bebika ont été appréciés de tous. C’est un fait intéressant que Bebika est profonde dans la gestion des tâches ménagères. Selon nos informations, Bebika a commencé à apprendre la cuisine à la fin du 10. Dans une interview, Bebika a révélé qu’elle avait l’habitude de faire 40 rotis le matin et le soir pour la famille nombreuse.

La sportive Bebika Dhurve



Bebika aime le football et elle a même montré ses talents d’as dans le jeu pendant ses années d’école. Dans une interview, Bebika a révélé qu’elle avait remporté un match de football inter-États et que la victoire avait été récompensée par de l’argent de poche de ses parents.

Bebika Dhurve était dentiste puis astrologue







Bebika a commencé sa carrière professionnelle en tant que dentiste. Après avoir obtenu un baccalauréat en chirurgie dentaire à l’Université des sciences de la santé Rajiv Gandhi de Bangalore, elle a commencé à exercer en tant que dentiste. Plus tard, elle a décidé de poursuivre l’héritage de son père et elle est passée à l’astrologie. Bebika est une experte en lecture faciale, et la lecture de la paume et ses compétences ont même été discutées dans l’émission.

Le passage à la télévision de Bebika Dhurve







Bebika s’est vite rendu compte que sa vocation était face à la caméra. C’est ainsi qu’elle fait ses débuts à la télévision en incarnant Devika Oberoi dans Bhagya Lakshmi (2021). Cependant, son passage dans la série s’est terminé rapidement, car elle a dû faire face à des désaccords avec ses co-stars.

La vision intéressante de Bebika Dhurve sur la transformation corporelle







Bebika a eu du mal à faire une impression à la télévision car elle a été typée comme une fille dodue aux courbes généreuses. Dans une interview avec le Times of India, Bebika a déclaré que lorsqu’elle était dans une relation sérieuse, elle était en forme de taille zéro. Elle a dit que cette relation la rend stressée et qu’elle perd du poids. Cependant, après leur rupture, Bebika a commencé à se concentrer sur son amour et elle a repris du poids. Bebika est actuellement en compétition avec Akansha Puri, Cyrus Brocha, Jad Hadid et d’autres à Bigg Boss OTT 2. L’émission est actuellement diffusée sur Jio Cinema.