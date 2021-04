Barney est un peu différent de votre barman suisse habituel. Il est entièrement automatisé, mélange des dizaines de cocktails et fait même de terribles blagues.

Le développeur F & P Robotics dit qu’il constate un intérêt croissant pour «The Barney Bar» et espère qu’il sera un succès parmi les hôtels, les bars et les centres commerciaux qui cherchent à réduire les contacts humains pendant et après la pandémie de coronavirus.

Barney peut mélanger 16 spiritueux différents et huit sodas différents pour les clients qui passent leurs commandes via leur téléphone portable, en plus d’offrir de la bière et du prosecco. Le robot, qui peut désinfecter son propre bras robotisé, leur dit que leur boisson est prête via un grand écran vidéo au-dessus du bar.

Une version barista de la fabrication de différents cafés a également été développée. Les deux versions peuvent être chargées de conversations, de sorte que Barney peut faire des «blagues» sur le fait de se voir offrir un rôle dans le dernier film Terminator, par exemple.

«Nous suscitons beaucoup d’intérêt», a déclaré à Reuters le directeur des ventes Gery Colombo. «Nous pensons que Barney peut être une attraction amusante, qui peut amener les gens dans un bar parce qu’il bouge constamment et est tellement différent.»

Bien que la clientèle attendue, les restaurants et les hôtels, n’étaient initialement pas d’humeur dépensière en raison de la crise, la situation évolue lentement, a déclaré Colombo. Chaque modèle coûte environ 120 000 francs suisses (130 719 dollars).

«Nous recevons le double du nombre de demandes par rapport à l’année dernière. Cela pourrait certainement être un avantage pour les clients qui veulent qu’un barman puisse travailler 24 heures sur 24, puisse servir exactement les boissons que les clients veulent tout en réduisant le contact humain », a-t-il déclaré.

La société zurichoise, qui fabrique le robot et son logiciel d’exploitation, a jusqu’à présent vendu des robots à la Chine et à Oman, où un robot de fabrication de mocktail travaille dans un centre commercial.

D’autres entreprises en Europe et en Asie travaillent également sur des robots barmans, mais on ne sait pas s’ils remplaceront éventuellement le barman humain.

«Nous ne pouvons pas dire à quoi ressemblera l’industrie de la gastronomie dans quelques années, mais nous sommes convaincus que la robotique jouera un rôle», a déclaré Colombo.

