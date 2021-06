Rencontrez Aws Oudah, 5 ans, le plus jeune professeur de langue des signes de Jordanie qui gagne Internet

Un garçon de cinq ans originaire de Jordanie a fait des vagues à travers le monde. Étant le « plus jeune professeur de langue des signes » de son pays, le petit est considéré comme la dernière sensation sur Internet. Aws Oudah gère sa propre chaîne YouTube qui sert de plate-forme pour enseigner la langue des signes à ses compatriotes. Oudah a grandi avec la parole mais a choisi la langue des signes comme moyen de communiquer avec ses grands-parents malentendants. L’enfant jordanien maîtrise l’art de s’exprimer en langage des signes dès son plus jeune âge.

Selon Al Arabiya, Oudah a repris la langue des signes de son père et a ensuite décidé de servir un objectif qui lui tenait à cœur et de le partager avec les Jordaniens dans son propre style. Les vidéos pédagogiques qu’il a produites sur YouTube ont été acclamées dans le monde entier. Sa chaîne a accumulé plus de 700 abonnés en très peu de temps. Dans la vidéo, on peut voir Oudah communiquer facilement avec ses grands-parents qui semblent également très à l’aise avec la langue des signes. Nous avons également un aperçu de la façon dont la chaîne Oudah a aidé les gens à apprendre la langue très facilement. Le garçon semble très gai et enthousiaste tout en enseignant ses abonnés en ligne.

Regarde:

Ses vidéos sont non seulement charmantes mais très précises et nettes. La durée moyenne de chaque vidéo serait d’une à trois minutes. S’adressant à Reuters dans sa langue maternelle, l’arabe, le jeune cœur a déclaré: « Je fais ces vidéos pour permettre aux gens de communiquer avec les malentendants, afin qu’ils apprennent et bénéficient de moi. »

Ashraf Oudah, père de trois enfants, est lui-même interprète en langue des signes. Il décrit fièrement son fils comme une « jeune célébrité » et estime que l’attention et l’adoration que son fils reçoit de ses fans sont sa principale source de motivation. Le père a déclaré au média que le dévouement et la détermination du jeune à maîtriser la langue parlée et la langue des signes lui rappelaient sa propre enfance. Il pense que son fils a un brillant avenir dans le domaine car il est entouré de personnes avec qui il peut apprendre et pratiquer.

