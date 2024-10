Rencontrez Aubrey Laue, le héros des retrouvailles pour un sang bleu du lycée de San Diego

Damaja Jones organise des entraînements hors saison pour l’équipe de football Helix High à 6h30, à partir de janvier.

« C’est ouvert à toute l’école », a déclaré Jones, qui est entraîneur-chef de l’école de la région de San Diego depuis 2022.

De nombreux étudiants manifestent leur intérêt. Très peu se présentent réellement.

Aubrey Laue l’a fait, à partir de janvier 2023, impatiente de faire partie de l’équipe universitaire après avoir joué dans l’équipe JV l’année précédente. Elle se présentait donc tous les matins. La seule femme dans la pièce.

« Elle l’a fait », a déclaré Jones. « Et le reste appartient à l’histoire. »

Laue était un botteur de troisième corde en 2023 en tant que junior et n’a pas eu beaucoup d’opportunités au-delà des PAT et des coups d’envoi occasionnels, seulement après que les matchs soient devenus incontrôlables. Cette année, cependant, elle occupe un rôle de titulaire après avoir battu deux autres kickers lors d’une compétition préparatoire.

« En grandissant, le frère aîné d’un de mes meilleurs amis, il a joué au lycée, et nous étions tous les deux joueurs de football en grandissant », a déclaré Laue. « Alors nous nous sommes fait une promesse du genre : « Oh, nous allons tous les deux commencer au lycée », un peu pour plaisanter. Et puis j’ai donné suite.

Le mois dernier – dans son meilleur moment à ce jour – Laue a réussi un panier de 27 verges à 23 secondes de la fin pour permettre à Helix de remporter une victoire à la maison contre Madison.

Quelle histoire !! @HelixFootball Le botteur Aubrey Laue obtient le panier gagnant avec 23 secondes à jouer. Son équipe remporte la victoire 23-20 grâce aux chants « Aubrey » lors de la soirée de retour. Le sport, c’est génial ! pic.twitter.com/spcey4MJgQ – Allison Edmonds (@aedmondstv) 14 septembre 2024

« Je parlais à l’un des entraîneurs (Helix) l’autre jour », a déclaré Laue, qui serait la seule femme partante cette année dans la section de San Diego du CIF. « Et (il) disait : ‘Tu es un joueur. En fait, vous êtes un joueur de football. Vous n’êtes pas seulement une fille qui joue au football ; tu es un joueur de football.

« Donc je suppose que c’est un peu ce que j’espère. (Que) je ne vais pas juste être la fille qui faisait juste partie de l’équipe pour juste faire partie de l’équipe. En fait, je fais partie de l’équipe. Et je joue réellement.

Et ce n’est pas dans une petite école qui a du mal à former une équipe. Helix est l’alma mater de l’ancienne star de l’USC et vainqueur du trophée Heisman Reggie Bush, de l’ancien quart-arrière de la NFL Alex Smith et de l’ancien entraîneur de l’UCLA et du Colorado Karl Dorrell, pour n’en nommer que quelques-uns. Les Highlanders sont en baisse cette année – 2-3 en cinq matchs – mais ils font partie des programmes de sang bleu de Californie.

Quelque part dans les archives de la famille Laue, il y a une photo d’Aubrey en tant que jeune fille portant un maillot de football et levant les mains en l’air, signalant un touché.

Laue aime le football depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne.

Mais avant de postuler pour l’équipe Helix, elle devait d’abord s’assurer qu’elle savait jouer au football. Jusqu’à il y a quelques années, elle ne jouait que dans des ballons de football en tant que gardienne de but.

« C’était définitivement un peu différent », a déclaré Laue. «Je suis juste sorti un jour tout seul juste pour voir comment ça se passait, puis j’ai commencé à consulter un entraîneur de coups de pied. J’ai commencé à suivre des cours particuliers et tout ça, puis j’ai juste commencé à m’y habituer et à m’améliorer.

La portée actuelle de Laue est d’environ 40 mètres. Mais le soir des retrouvailles, elle a été écrasée lorsqu’elle a raté un point supplémentaire plus tôt dans le match.

« Elle s’est battue plus que tout », a déclaré Jones. «C’est intéressant parce que je lui ai demandé : ‘Hé, que s’est-il passé ?’ Et elle n’a pas blâmé le claquement, elle n’a pas blâmé la prise ; elle n’a rien reproché. Elle a dit : « Coach, je l’ai juste frappé trop à gauche. »

Helix pensait avoir marqué le touché gagnant sur un quatrième et court jeu dans les dernières secondes, mais il a été annulé pour un appel d’attente. Jones avait une décision à prendre alors que le score était à égalité à 20-20.

« Nous avons dû le ramener au 10 », a déclaré Jones. «Et je me suis dit: ‘Eh bien, c’est le quatrième et le 10.’ Je connais la portée d’Aubrey. J’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Nous marquons un panier. Nous allons lui donner (une chance).’

Alors que Laue se préparait à entrer sur le terrain, la nervosité a commencé à s’installer. Elle savait que si elle n’avait pas raté ce point supplémentaire plus tôt dans le match, Helix aurait mené 21-20 et n’en aurait pas eu besoin en fin de match. jeu héroïque.

Lorsqu’elle a trottiné sur le terrain, elle a entendu les cris de la foule, de l’opposition et des fans d’Helix, qui scandaient son nom à l’unisson.

Laue prit une profonde inspiration et bloqua le bruit.

« Avant d’y aller, mon titulaire me disait : « Oh, tu as ça. Ce n’est rien. Il m’a en quelque sorte excité et tout ça », a-t-elle déclaré. «Je me dis ‘OK. C’est comme la pratique. Je peux faire ça. Il n’y a aucune différence.

Laue a immédiatement su que son coup de pied était bon. Elle a failli tomber lorsque ses coéquipières l’ont assaillie, sautant partout autour d’elle pour célébrer le plus grand moment de sa carrière. Alors qu’elle quittait le terrain avec son protège-dents rose toujours en place et ses nattes blondes fouettant au vent, le groupe d’encouragement a lancé la chanson de combat et l’équipe d’entraîneurs d’Helix attendait sur le côté, prête à célébrer.

« C’est notre joueuse et nous l’aimons », a déclaré Jones.

Il s’agit de la seule tentative de placement de Laue de la saison à ce jour.

« Je suis tellement fier d’elle », a déclaré Evan Arapostathis, ancien parieur de la NFL et ancien élève d’Helix qui travaille maintenant avec des spécialistes de l’équipe de football.

« Vous n’en avez aucune idée. »

L’été dernier, Laue a dit à Jones qu’elle devait manquer quelques jours d’entraînement hors saison.

« En tant qu’entraîneur », a déclaré Jones, « je me disais : ‘Pourquoi as-tu disparu ?' »

C’est à ce moment-là que Laue a parlé de son état de santé.

«J’ai une cardiopathie congénitale», a-t-elle déclaré. « Donc pour moi, en gros, je suis né avec des trous dans le cœur. »

Laue a subi sa première intervention cardiaque à l’âge d’un an. En raison de son état, son sang oxygéné et désoxygéné se mélangeait, ce qui signifie que son cœur n’aurait pas assez d’oxygène lorsqu’il pompait le sang vers le reste de son corps.

Elle portait un moniteur cardiaque lorsqu’elle était petite et consultait un cardiologue tous les mois. Quand elle avait 3 ans, elle a subi une deuxième procédure de cathéter pour aider à réparer les trous, mais a dû subir une opération d’urgence à cœur ouvert une semaine plus tard lorsque sa mère a remarqué qu’elle urinait avec du sang couleur café noir.

Les médecins ont pu réparer manuellement les trous de Laue. Elle rend désormais visite à son cardiologue tous les deux ans pour des examens.

L’été dernier, c’était sa dernière fois en tant que campeur au Camp del Corazon, un camp gratuit de cinq jours sur la côte californienne pour les enfants âgés de 7 à 17 ans souffrant d’une maladie cardiaque. C’est pourquoi elle avait besoin de quelques jours de repos après ses entraînements de football.

Au début, Laue n’a pas parlé de son état à ses entraîneurs parce qu’elle ne voulait pas être traitée différemment.

Elle n’a désormais aucune restriction et peut pratiquer n’importe quel sport.

« J’en suis vraiment reconnaissante parce que je sais que certains enfants sont encore limités dans ce qu’ils peuvent faire même après tout leur traitement », a-t-elle déclaré. « Cela fait partie de ma vie. »

Laue postule dans des universités et envisage d’étudier la médecine et de devenir éventuellement cardiologue pédiatrique, aidant ainsi les enfants comme elle.

Elle connaît un cardiologue qui souffre également d’une cardiopathie congénitale et a toujours admiré ses relations avec ses patients. À partir de 2026, elle envisage de devenir conseillère au Camp del Corazon.

Mais le football sera toujours avec elle. Deux douzaines de femmes ont joué au football organisé dans la section San Diego du CIF en 2023, et Laue espère que cette tendance se poursuivra.

«Faites-le certainement. N’ayez pas peur de le faire », a-t-elle déclaré à propos de son message adressé à d’autres jeunes filles curieuses de jouer.

«Quand j’ai commencé à le faire, en voulant le faire, les gens me disaient : ‘Oh, mais tu vas être la seule fille.’ Ils doutaient. Je me suis dit : ‘Non, si je veux vraiment le faire, je vais le faire.’ C’est donc ce que je dirais. S’il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire dans la vie, allez-y. Parce que ça pourrait être incroyable.

Et même si elle n’a pas l’intention de jouer au football à l’université, sa future école aurait intérêt à avoir une équipe.

«J’ai regardé quelques écoles. Et puis je me suis dit : « Oh, tu n’as pas de football ? » », a-t-elle plaisanté à propos de son processus de candidature à l’université. « Hors de ma liste. »

(Photo fournie par Manorack Sukhaseum)