«Vous n’êtes pas une vraie femme», a dit un jour un agent pour un tournage de mannequinat, une transsexuelle de 22 ans et mannequin Archie Singh.

«Je suis une femme, et je suis trans, mais je suis également une femme. Ma carte d’identité officielle du gouvernement me reconnaît en tant que femme, et j’ai subi une opération de changement de sexe, je leur ai dit,» a déclaré Archie, se rappelant la discrimination qu’elle face. « Mais ils n’ont pas écouté. Ils voulaient une » femme qui n’était pas trans « , mais ils ne voulaient pas dire ça », ajoute-t-elle.

Archie Singh va maintenant représenter l’Inde à Miss International Trans 2021 qui se déroule en Colombie cette année.

Ayant grandi dans une famille de la classe moyenne à Delhi, Archie a toujours su qu’elle était une femme. «Depuis l’école, je savais que j’étais une femme et je suis heureuse que ma famille m’ait soutenu quand je suis sortie», raconte-t-elle. Actualités18.

À seulement 17 ans, Archie avait révélé en public son identité et elle voulait la montrer. «Je voulais être la version la plus vraie de moi, je ne voulais plus prétendre être quelqu’un d’autre», a-t-elle dit, avant de commencer sa carrière dans le mannequinat.

«Avant ma carrière de mannequin, je faisais du travail social – je travaillais pour sensibiliser les gens aux réalités trans et en essayant de briser la stigmatisation à notre sujet», a-t-elle déclaré. «La modélisation m’a juste donné une plate-forme pour faire cela et plus encore. C’est devenu ma passion.

Au début de sa carrière de mannequin, elle a commencé et poursuivi sa chirurgie de changement de sexe pour se transformer pleinement en femme, et à partir de là, Archie était en pleine ascension: elle a remporté Miss Trans India, elle est devenue l’ambassadrice de la marque pour une marque, a commencé à devenir le spectacle. bouchon pour plusieurs défilés de mode, mais la discrimination persistait encore par morceaux.

« Je n’ai jamais été rejeté à cause de mes compétences ou de mon apparence. C’était parce que j’étais trans », a déclaré Archie. En utilisant la compétition internationale comme plate-forme, Archie espère que cela réduira la stigmatisation entourant les personnes trans en Inde.

« Le genre ne devrait jamais être un obstacle. Pour tout humain potentiel, son humanité doit passer avant tout en tant qu’identité. Pas sa sexualité ou son choix de travail », a-t-elle déclaré.

En Inde, où la stigmatisation des personnes transgenres persiste depuis des générations, cela peut être une bataille difficile. Les transpersonnels font l’objet de moqueries dans la culture et sont séparés de la société au point d’être ostracisés et réduits à des occupations limitées, formant leurs propres communautés pour se produire lors de mariages ou mendier aux feux de signalisation.

«Les Indiens manquent de sensibilisation et je suis ouverte à la conversation. Je suis prête à les éduquer», a-t-elle déclaré. « Cela ne devrait pas être une stigmatisation de nos jours. »

En plus de remporter le concours, Archie vise également à utiliser son espace pour changer cet état d’esprit des Indiens. « Je veux que les gens me voient comme quelqu’un qui représente l’Inde, et pas seulement ma communauté. »