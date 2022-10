Rencontrez Aqsa Masrat, une influenceuse de 10 ans qui documente le bien et le mal au Cachemire

Une fille cachemirienne de 10 ans a créé un énorme buzz avec son nouveau contenu et ses mises à jour vidéo sur les réseaux sociaux. Originaire de Sopore, elle est considérée comme l’une des plus jeunes influenceuses des médias sociaux de l’État. Identifiée comme Aqsa Masrat, la jeune a déjà impressionné et attiré des milliers de followers désireux de regarder ses mises à jour vidéo régulières. Notamment, le thème de ses clips ne couvre pas seulement la beauté pittoresque de sa ville natale, mais met également en lumière les préoccupations sociétales. Selon ANI, Aqsa Masrat n’avait que 6 ans lorsqu’elle a créé sa première vidéo.

Intitulé ‘Chillai Kallan’, son premier clip visait à couvrir la longue période difficile de la saison hivernale au Cachemire. Selon Masrat, elle voulait que les enfants de son âge en sachent plus sur les événements de la vie réelle et a donc décidé de produire “Chillai Kallan”. Pour elle, c’était une tentative aléatoire de faire une vidéo, cependant, c’est la réponse du public qui l’a encouragée à faire plus de clips. «Je voulais que les enfants de mon âge en profitent et puissent le connecter à un événement réel, alors j’ai décidé de produire une vidéo sur Chillai Kallan… C’était ma première vidéo aléatoire qui a vu une réponse inattendue du public. J’ai été encouragée à faire plus de vidéos de ce type », a-t-elle déclaré à ANI.

La jeune fille de 10 ans a déjà créé plus de 50 vidéos couvrant les préoccupations de la vie quotidienne, les problèmes de sa communauté, la récolte des récoltes et bien d’autres. Au fil des ans, Masrat a suscité d’immenses éloges et le soutien de ses téléspectateurs. Tout en décrivant certaines des vidéos qui ont fait monter en flèche sa renommée, elle a ajouté: «J’ai obtenu des milliers de vues sur mes vidéos comme Sopore Fruit Mandi, Paddy harvesting, Kangri. En fait, j’ai eu plus d’un million de vues sur l’une de mes vidéos ‘Mere Mamu ki Shaadi’. Les gens font l’éloge de mes vidéos.

À un jeune âge, l’histoire de Masrat est devenue une source d’inspiration pour beaucoup. Mais en ce qui concerne sa propre inspiration, la jeune a révélé que plusieurs personnes ont joué un rôle déterminant tout au long de son parcours. Cependant, lorsqu’il s’agit de créer des vidéos, c’est son oncle maternel, un photojournaliste international de renom, qui est devenu sa plus grande source d’inspiration. Elle a conclu: “Il y a beaucoup de gens autour de moi qui m’ont inspiré pour mon amélioration, mais quand il s’agit de faire des vidéos, je me suis inspiré de mon oncle (maamu) qui est un photojournaliste de renommée internationale.”

Aqsa Masrat est étudiante au Shah Rasool Memorial Welkin Sopore et étudie actuellement en 5e année. Sa page Facebook « Ce que dit Aqsa » a attiré 58 000 personnes sur les réseaux sociaux. Les rêves de la jeune ne se limitent pas à être une influenceuse des médias sociaux, elle aspire également à devenir agente de l’IAS.

