Le prochain épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette des enfants prodiges – App Whiz Anubrata Sarkar, qui n’a que 10 ans, et le maestro du tambour Steven Samuel Devassy, ​​qui a 14 ans. Le duo sera encadré par le directeur musical Vishal Dadlani et la lauréate Padma Shri Mohandas Pai.

Steven est le plus jeune enfant du monde à avoir réussi l’examen de batterie de 8e année du Trinity College de Londres … et il l’a fait avec un score record. Il détient le record du «batteur d’enfant le plus rapide». Malgré son jeune âge, Steven a été invité par plusieurs grandes académies de musique des États-Unis.

Steven Samuel Devassey avec sa famille, y compris sa mère, son père et sa sœur.

Steven est ravi d’apparaître dans l’émission. « Je me sens honoré de recevoir ce prix. Je tiens à remercier ma famille pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté », a déclaré Steven.

Tout en jouant dès l’âge de 3 ans, Steven a officiellement commencé sa formation de carrière musicale sous le mentorat de son gourou, Sivamani à l’âge de cinq ans. « L’oncle Sivamani a eu une grande influence sur moi. Un autre était mon oncle Stephen Devassey, qui est pianiste. Ces personnes m’ont inspiré dès mon plus jeune âge à poursuivre la musique », a déclaré Steven à News18.

À l’âge de 12 ans, il forme son propre groupe appelé «Superkids» qui se compose de lui et de deux autres jeunes musiciens. Aujourd’hui, Steven fait également partie d’un groupe dirigé par l’artiste nominé aux Grammy Awards Uppalapu Rajesh.

Steven et sa sœur avec leur oncle Stephen

Steven a déjà joué en concert au KM Music Conservatory d’AR Rahman et au Festival International du Film de Mumbai. Sa chanson – 10000 raisons – a plus de 40 millions de vues sur YouTube. « Mon rêve est de gagner un Grammy Award pour l’une de mes propres compositions », a-t-il déclaré.

L’autre enfant prodige à figurer dans l’épisode est Anubrata Sarkar.

Connue sous le nom de « App Whiz » ou Wonder Kid of Bengal, Anubrata crée des applications depuis l’âge de huit ans. Il a déjà 7 applications approuvées à son actif.

«J’adore créer des applications et le codage est ma passion depuis que je me souviens. Je suis heureux que grâce à ce prix, j’ai eu l’opportunité de parler au monde de mon travail», a déclaré Anubrata.

Les applications développées par Anubrata incluent une application utilitaire, QRT Code Scanner et Brick-o-met, l’application de chat «Meet» et des applications de jeu Legendary Runners, Pinch Hitter batsman et Ludo Ship. Toutes les applications d’Anubrata sont disponibles au téléchargement sur Google Playstore et sont téléchargées par beaucoup. L’application Meet est un grand succès.

Anubrata et sa famille, y compris sa mère, son père et sa sœur.

«J’ai récemment développé une application météo appelée Weather in Celsius et Police Alert, une application pour aider le personnel de police», a-t-il déclaré, ajoutant que sa mission dans la vie était d’aider les gens.

« Lorsque je crée une application, je pense aux besoins des humains à travers différents horizons. Ensuite, grâce à l’exploration d’informations, j’arrive à l’application que je veux créer », a déclaré Anubrata.

Parmi les autres applications créées par Sarker, citons Covid 19 Recovery, Farmers School, Nerabyz, Signature App, Poor Management, Health App, Podomètre, Story Teller Kids, Image Recognizer Recigo, et bien d’autres. Récemment, j’ai également commencé le développement de sites Web ou de sites Web.

Anubrata avec sa sœur.

L’enfant prodige autodidacte vient de la petite ville d’Alipurduar au Bengale occidental et a appris des livres qu’il a empruntés à la bibliothèque. Il a appris le codage, le raisonnement et les mathématiques mentales à l’aide de cours en ligne et de recherches sur Google.

Le « merveilleux enfant » a déclaré qu’il était ravi de recevoir le prix Byju’s Young Genius, car cela l’aiderait à inspirer d’autres enfants à se lancer également dans le codage et le développement d’applications.