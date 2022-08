Rencontrez Amy Paternoster, sa future épouse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Keith Srakocic/AP/Shutterstock

Trois mois après Ben Roethlisberger a annoncé sa retraite de la NFL après 18 saisons, son équipe, les Pittsburgh Steelers, a sélectionné Kenny Picket, quart-arrière de l’Université de Pittsburgh, en tant que remplaçant potentiel. Alors que les Steelers sélectionnaient Kenny, 24 ans, lors du repêchage de la NFL 2022, la voix la plus forte célébrant son succès était Amy Paternoster, sa fiancée. Elle a applaudi et félicité son futur mari d’avoir rejoint la NFL, d’autant plus qu’il jouera non loin de son New Jersey natal.

Bien que Kenny ne soit pas susceptible de commencer pour l’équipe – à partir d’août 2022, Mitch Trubisky est le quarterback partant, avec Kenny et Maçon Rodolphe prêt pour la sauvegarde – il y a de fortes chances que les fans de football le voient lui et Amy tout au long de la prochaine saison de la NFL. Alors, voici ce que vous devez savoir sur elle.

C’est une athlète

Comme Kenny – qui est né à Oakhurst – Amy est originaire du New Jersey, selon le New York Post. Elle est également impliquée dans le sport. Elle a joué au football pendant ses études à l’Université de Princeton. “aaannddd c’est terminé”, a-t-elle écrit en décembre 2021, à la fin de sa dernière saison. « Je dois tout à ce sport ! Éternellement reconnaissant pour tous les souvenirs que j’ai créés en cours de route – pour Dieu, mes parents, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes entraîneurs et tous ceux qui m’ont aidé à trouver tant de joie à faire ce que j’aime. Je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui sans ce jeu. On se reverra dans une ligue de ramassage pour adultes #retraité »

Elle est également diplômée de l’Ivy League

Amy est diplômée de Princeton en mai 2022. “Merci, @princeton, pour tout le monde et pour tout”, a-t-elle posté sur Instagram. “Je ne changerais rien à votre sujet, ni aux quatre meilleures années passées ici !!”

Amy est ouverte avec sa foi

La biographie Instagram d’Amy comprend “Jerimiah 29:11”, qui renvoie à une écriture de la Bible chrétienne. “Car je connais les projets que j’ai pour vous”, déclare le Seigneur, “des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l’espoir et un avenir”, se lit le passage, par Passerelle biblique.

Amy et Kenny se sont fiancés en janvier 2022

Kenny et Amy sont devenus officiels sur Instagram avec leur relation en avril 2021, bien que l’on ne sache pas quand ils ont commencé à sortir ensemble. Elle a révélé en janvier 2022 qu’il lui avait demandé de l’épouser. “Quand je pense à ma vie, je pense à toi – parce que je ne pourrai jamais passer une journée sans toi”, a-t-elle légendé la galerie Instagram de sa proposition. “Je ne peux pas mettre de mots sur l’amour que j’ai pour toi, mais je promets de te le montrer tous les jours pour le reste de ma vie.”

“Je suis tellement bénie d’avoir trouvé un homme aussi parfait et d’avoir le privilège de vous connaître, de vous aimer et de partager une vie avec vous”, a-t-elle ajouté. « Tu es tout pour moi : ma moitié, ma meilleure amie, mon âme sœur. Je promets d’être toujours à vos côtés – de toujours rire avec vous, de vous soutenir et de vous aimer davantage chaque jour. J’ai hâte de vivre toutes les bénédictions de Dieu avec toi et de t’appeler mon mari ! Je t’aime plus, pour toujours et à jamais.

“J’en ai marre de t’appeler ma petite amie… voici une vie avec la personne que je chéris plus que tout au monde”, a écrit Kenny sur Instagram. “Tu fais de moi une meilleure personne, et je ne pourrais pas imaginer la vie sans toi. Je t’aime plus pour toujours et toujours !!”

Elle est favorable

Le monde du football professionnel est étrange et déroutant. Les mains de Kenny sont devenues un sujet controversé avant le repêchage de la NFL. Pendant le Scouting Combine à Indianapolis, la taille de sa main a augmenté de 1/8 de pouce à 8 5/8 pouces, en hausse par rapport à la mesure précédente de 8,5 pouces. “Les étirements fonctionnent”, a déclaré Pickett, selon le Poste de New York. « C’est la raison pour laquelle je les fais. Si cela m’a aidé à obtenir un huitième de pouce, je le prendrai.

Même avec l’augmentation, les mains de Kenny seraient les plus petites de tous les quarts partants ou remplaçants. Bien que Kenny ait été finaliste du trophée Heisman, cette mesure a soulevé des sourcils. Amy, d’autre part, s’est moquée de tout cela. En mars, elle a posté une photo Instagram d’elle tenant un téléphone à son fiancé. “Regardez ce tweet amusant sur vos mains”, a-t-elle légendé la photo.