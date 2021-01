La durabilité des ressources naturelles cruciales comme l’eau est la nécessité de l’heure alors que l’importance de l’hygiène au milieu de la pandémie de coronavirus a augmenté au cours de l’année écoulée. Il existe de nombreuses régions du pays où même l’eau potable est rare. Le Rajasthan est l’une de ces régions qui nécessite de sérieux efforts de conservation de l’eau. Amla Ruia, qui est née et a grandi dans l’Uttar Pradesh, a réalisé les effets néfastes de ce problème lorsque des images terribles de la grave sécheresse du Rajasthan en 1998 ont fait surface.

Ils ont eu un impact durable sur elle et l’ont incitée à trouver une solution concrète à la pénurie d’eau. Elle a finalement mis en place le Aakar Charitable Trust qui travaille maintenant dans les villages frappés par la sécheresse pour installer des barrages de contrôle pour réserver l’eau.

Le Trust a construit 200 kunds d’eau potable, des zones traditionnelles de collecte d’eau, de 2000 à 2005. Ces kunds collectent désormais un total d’un crore de litres d’eau potable naturelle pure à partir de la pluie chaque année dans les zones les plus reculées où aucun gouvernement n’est fourni. l’eau est disponible, dit l’Aakar Charitable Trust. Les villageois de ces régions ont contribué à 25 pour cent du coût total de construction.

La fiducie d’Amla a également construit 317 barrages de contrôle entre 2006 et 2018 au Rajasthan qui ont directement bénéficié à 182 villages. Selon Amla, ces villages ont connu une amélioration de leur mode de vie et les ont même sortis du seuil de pauvreté. Au total, 4 82900 personnes ont bénéficié directement et indirectement de la disponibilité de l’eau grâce à ces barrages de contrôle.

Pour l’achèvement de ces projets, Rs 11 crores a été fourni par les sponsors tandis que Rs 4,7 crores a été fourni par les villageois. Les barrages de contrôle ont soulagé de nombreuses femmes de parcourir des kilomètres pour aller chercher de l’eau potable. Il a également accru les activités agricoles et d’élevage dans les zones qui ont contribué à l’économie des villages. Selon Aakar Charitable Trust, les villageois gagnent désormais un revenu net de Rs 500 crores par an depuis l’achèvement du projet. Les villageois ont contribué à l’entretien de ces structures qui les a fait sortir des temps misérables.

La fiducie travaille également pour une meilleure éducation à un coût minime au Rajasthan.

Faites partie de la campagne Harpic – News18 Mission Paani, prenez l’engagement de sauver l’eau et découvrez toutes les mises à jour du Waterthon ici.