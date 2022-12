Rencontrez Alain Robert, “l’araignée humaine” qui escalade les plus hauts bâtiments du monde

Alain Robert alias “l’araignée humaine” a trouvé sa vocation dans l’escalade de paysages urbains et de gratte-ciel avec un équipement minimum comprenant sa craie et ses chaussures en caoutchouc. En 2015, il a établi un record du monde Guinness pour avoir escaladé le plus de bâtiments – 121. Il a établi le record après avoir réussi à gravir la tour Cayan de Dubaï, qui mesure environ 306 m (1 004 pieds) de haut. Son voyage exceptionnel a commencé il y a près de trois décennies, et sa toute première aventure a commencé à Chicago lorsqu’il a réussi à gravir les 42 étages du Citigroup Center.

“La ville de Chicago venait d’ouvrir une porte sur un tout nouvel univers, une chaîne de montagnes d’acier et de verre”, a-t-il déclaré dans son autobiographie intitulée With Bare Hands. Parmi les plus hauts édifices qu’il a escaladés figurent notamment Burj Khalifa, la Tour Eiffel, l’Opéra de Sydney, l’hôtel Marriot de Varsovie, le Golden Gate Bridge de San Francisco, etc. “The Human Spider” a maîtrisé la technique consistant à utiliser de petites saillies sur les murs des bâtiments, que ce soit les cadres ou les rebords de fenêtre pour se frayer un chemin vers le haut.

Cependant, cela le soumet à un stress physique excessif pendant des heures prolongées pour terminer l’ascension. Dans une interaction avec The Creative Process, Alain a admis qu’il y avait eu des moments où il avait peur de faire une ascension. Mais il choisit de garder sa peur de côté à chaque fois. « Je peux avoir peur avant une ascension, mais je me connais en fait très bien. Et je sais qu’une fois que je commence à grimper, je me sens bien. J’ai mis ma peur de côté et je ne fais que grimper”, a-t-il déclaré.

L’idée d’escalader des immeubles et des gratte-ciel lui est venue à l’esprit à l’âge de huit ans après avoir été impressionné en regardant le film de 1956 La Montagne. Cependant, le voyage n’a pas été facile. Il a révélé qu’il avait peur et manquait de confiance en lui la plupart du temps quand il était jeune. “Quand j’étais jeune, j’avais peur de tout. Je manquais de confiance en moi et je voulais juste être comme mes héros Zorro, Robin Hood ou D’Artagnan, et je devais trouver un moyen. J’ai dû y travailler. Et, en fait, c’est ce que j’ai fait”, a déclaré le détenteur du record.

C’est devenu plus tard sa passion qui a conduit l’athlète français à rechercher le courage et il a fini par lui ouvrir la porte d’un tout nouvel univers.

