Rencontrez Afshin Ghaderzadeh, l’homme vivant le plus petit du monde, qui mesure 2 pieds 1 pouce

Le livre Guinness des records du monde a désigné Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, un Iranien de 20 ans, comme l’homme vivant le plus petit du monde. Il mesure 2 pieds 1 pouce (65,24 cm). Afshin vient d’un hameau rural du comté de Bukan, dans le nord de l’Iran, et parle le kurde et le persan. Comme indiqué sur le site Web du Livre Guinness des records du monde, Afshin mesure 7 cm (2,7 po) de moins que le précédent détenteur du record, Edward ‘Nio’ Hernandez, 36 ans, de Colombie. Afshin détient également le record du quatrième homme le plus court jamais vérifié par le Guinness World Records. Il pesait 700 g (1,5 lb) à la naissance et, à l’heure actuelle, il pèse environ 6,5 kg (14,3 lb).

Afshin a été transporté par avion au bureau du Livre Guinness des records du monde à Dubaï, où ses mesures ont été prises trois fois en 24 heures, donnant la hauteur exacte du record. Afshin a passé son temps à Dubaï chez des tailleurs et des barbiers avant de visiter le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, qu’il a finalement rayé de sa liste de choses à faire.

Même les tâches quotidiennes les plus fondamentales deviennent difficiles à accomplir pour une personne de cette taille et de cette taille. Afshin a du mal à utiliser les téléphones portables car ils sont trop encombrants pour lui. En raison de limitations physiques, il n’a pas non plus été en mesure d’aller à l’école. Le site Web Guinness World Records cite le père d’Afshin, Esmaeil Ghaderzadeh, disant que “la poursuite du traitement et la faiblesse physique de mon fils sont les principales raisons pour lesquelles il a arrêté ses études, sinon il n’a pas de problèmes mentaux”.

Selon Afshin, sa famille a souvent du mal à financer suffisamment ses frais de subsistance, ses médicaments et sa thérapie, il espère donc que son statut actuel d’homme le plus petit du monde sera bénéfique. Afshin est un grand admirateur du dessin animé Tom et Jerry et passe une grande partie de sa journée à le regarder lorsqu’il ne navigue pas sur les réseaux sociaux.

