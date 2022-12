Rencontrez Abir alias Tiger, fils du garde du corps de Salman Khan, Shera, prêt pour ses débuts à Bollywood

Salman Khan est connu pour soutenir de nouveaux talents et être le parrain des enfants de ses amis proches. Salman a lancé Sooraj Pancholi, Athiya Shetty, Sonakshi Sinha et Pranutan Bahl à Bollywood. La star de Tiger 3 est prête à lancer le fils de son fidèle garde du corps, Shera, et il s’assure de donner une grande entrée à Abir alias Tiger.

Selon les rapports de News18, Salman a approché des actrices pour faire face au petit nouveau. Selon le rapport de Pinkvilla, Salman a demandé à son directeur Tere Naam, Satish Kaushik, de diriger le lanceur d’Abir. Le rapport indique en outre que le script est prêt et qu’il devrait être mis en vente en janvier 2023.

Qui est Abir ?



Abir alias Tiger est le fils de Gurmeet Singh Jolly alias Shera. Son profil Instagram compte plus de 7 000 abonnés et il est rempli de photos de lui avec son père Shera et Salman Khan. Abir appelle Khan son parrain, et en voici la preuve.





Abir a-t-il travaillé comme assistant réalisateur pour le film de Salman Khan ?



Si l’on en croit les rapports, alors Tiger a aidé le blockbuster Sultan d’Ali Abbas Zafar qui mettait en vedette Salman Khan dans le rôle principal.