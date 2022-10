Rencontrez Aaron, le “Spider-Man” de la vie réelle, qui collectionne les tarentules pour améliorer sa santé mentale

“Quels sont vos hobbies?” – chaque fois qu’on nous pose cette question, notre esprit commence à penser à quelque chose d’intéressant à dire. Peu importe à quel point vos passe-temps peuvent être fascinants, ils ne peuvent pas battre le passe-temps d’Aaron Phoenix, 35 ans, qui consiste à collectionner des araignées. Aaron a développé ce passe-temps à l’été de l’année dernière. Selon Daily Star, on lui a dit d’avoir un passe-temps pour améliorer sa santé mentale. Il s’est donc lancé dans un voyage pour collectionner les araignées comme passe-temps et possède maintenant une collection de plus de 300 tarentules.

Aaron Phoenix avait 120 araignées en mars de l’année dernière, mais il a doublé sa collection en sept mois. Il est fier de posséder une tarentule femelle mexicaine Flame Knee parmi toutes les araignées. Aaron continue d’élargir sa collection. Dans une conversation avec le portail médiatique, il a qualifié la collection d’araignées de sa passion. Il a également déclaré que les gens de la livraison de Royal Mail l’appelaient «Spider-Man» parce qu’ils lui livraient chaque semaine de nouveaux animaux de compagnie étiquetés «animaux vivants» dans une boîte.

Aaron a dit qu’il pouvait s’asseoir et regarder des tarentules pendant des heures maintenant. Selon lui, ces araignées ont un effet incroyable sur lui, et il ne renoncera jamais à posséder des tarentules maintenant. Il se sent également heureux qu’il y ait eu beaucoup de positivité autour des araignées en ligne. L’engagement d’Aaron envers la collecte d’araignées peut être mesuré par le fait qu’il a dédié une chambre entière à ses amis à huit pattes. Cependant, son intérêt pour la collecte d’araignées n’a initialement pas été accepté par son partenaire, Jo, et leurs filles adolescentes, Dannon et Lillie.

Aaron a révélé qu’ils étaient paniqués par son passe-temps. Cependant, ils ont commencé à lui apporter leur soutien après avoir constaté l’effet positif de son nouveau passe-temps sur lui. Aaron espère maintenant ouvrir un jour une animalerie exotique et élever des bébés araignées pour les vendre aux collectionneurs. L’homme de 35 ans pense qu’il est né pour faire ça.

