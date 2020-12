Une femme de 70 ans de la campagne du Maharashtra a acquis la célébrité et l’amour par des milliers de followers sur la plate-forme de streaming vidéo. La septuagénaire est l’une des dernières récipiendaires du prix YouTube Creators cette année pour ses délicieuses recettes sur sa chaîne «Aapli Aaji» (notre grand-mère).

Selon un IndeHeures rapport, la grand-mère nommée Suman Dhamane est originaire du village de Sarola Kasar, à environ 15 km du district d’Ahmednagar dans le Maharashtra. Elle a réussi à atteindre plus de six abonnés lakh et a recueilli plus de huit millions de vues chaque mois en un an seulement. Le succès de Dhamane est étroitement lié à son petit-fils de 17 ans, Yash Pathak, qui a décidé de mettre en ligne les prouesses culinaires de sa grand-mère d’authentiques plats du Maharashtrian. Il a utilisé ses compétences pour documenter et éditer des vidéos sur YouTube. Il a aidé sa grand-mère à tourner et télécharger deux vidéos périodiquement chaque semaine. Il a jonglé avec tout cela tout en se préparant à ses examens du conseil d’administration de 10e année, ce qui peut être ardu.

Pathak, se rappelant comment tout a commencé, a déclaré qu’il avait une fois demandé à sa grand-mère de cuisiner Pav Bhaji pour lui. Après avoir regardé quelques vidéos en ligne, elle avait dit qu’elle pouvait en créer une meilleure. Je ne suis pas sûr des modifications apportées par sa grand-mère, mais le résultat a été aimé par tous les membres de la famille. C’est à ce moment-là que le jeune de 17 ans a eu l’idée d’un Chaîne Youtube. Leur chemin vers le succès est passé par de nombreuses méthodes d’essais et d’erreurs parmi les nombreux défis. Il s’agit notamment du positionnement de la caméra, du flux de la vidéo, de l’enseignement des aspects techniques de la caméra à sa grand-mère et de l’apprentissage du processus, ce qui était difficile au début. Mais ils ont vite franchi tous ces obstacles qui ont fait de leur chaîne une chaîne aimée et suivie par des milliers d’utilisateurs.

Les vidéos tournées et présentées dans la langue marathi régionale ont gagné en popularité auprès des téléspectateurs régionaux. L’USP de ses recettes implique des méthodes de cuisson simples que les mères, les grands-mères pratiquent depuis des années. Son style de présentation a non seulement résonné auprès des utilisateurs, mais il a également rendu l’expérience plus facile à adopter et à improviser.

Outre la cuisine, la plupart des utilisateurs étaient également curieux de savoir les épices maison qu’elle utilise dans ses recettes. Ses fans étaient également curieux de savoir comment ils pouvaient se procurer ces épices, ce qui a conduit le duo grand-mère-petit-fils à démarrer une entreprise commerciale consistant à fabriquer et à vendre ces épices dans toute l’Inde.

La chaîne de cuisine populaire a été sujette à des attaques de piratage en octobre de cette année, ce qui a entraîné la fermeture du compte. Mais YouTube India a aidé le duo à le ramener à la vie et maintenant il fonctionne comme jamais auparavant.