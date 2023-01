Rencontres Suhana Khan-Agastya Nanda: Voici un aperçu du lien que les familles Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan partagent

Aujourd’hui, nous avons appris que Suhana Khan et Agastya Nanda pourraient être le nouveau couple de Bollywood. Il a été rapporté par The Hindustan Times que les deux n’ont pas l’intention de rendre public mais ne le cachent pas non plus. Il semble que tout le monde dans l’unité de The Archies soit conscient qu’ils forment un couple. Il a été rapporté qu’Agastya Nanda l’a présentée comme sa partenaire au brunch de Noël de la famille élargie. Le fait qu’il l’ait emmenée pour un événement familial signifie que cela pourrait être quelque chose de significatif. Mais ce n’est pas une surprise que les deux se fréquentent.

Suhana Khan et Navya Naveli Nanda sont meilleures amies depuis des années. Les filles se connaissent sur le bout des doigts. Ils se soutiennent également dans tous les aspects de la vie. C’est une amitié très profonde. Ce n’est pas tout. Shweta Bachchan et Gauri Khan sont également de bons amis. On dit que Shweta approuve Suhana car elle aime la fille de Shah Rukh Khan. Cela ne pourrait pas être plus parfait! Tous les enfants, Aryan Khan, Suhana Khan, Navya Naveli Nanda et Agastya ont étudié à Londres. En 2015, il a été dit qu’Aryan Khan et Navya Naveli Nanda sortaient ensemble.

Ce n’est un secret pour personne qu’Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan adorent Shah Rukh Khan. Karan Johar a déclaré que Jaya Bachchan était inquiète lorsque SRK a traversé une mauvaise passe lors de la réalisation de Kabhi Khushi Kabhie Ghum. Elle se sentait maternelle envers lui. Jaya Bachchan a déclaré que Shah Rukh Khan se sentait toujours comme un fils pour elle. Abhishek Bachchan et Shah Rukh Khan ont travaillé ensemble dans des films comme Happy New Year, qui a été un succès.

Amitabh Bachchan a parlé de la liberté d’expression après toute la controverse Pathaan. Shah Rukh Khan le tient comme une inspiration. Ils sont des habitués des fêtes chez l’autre.