L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Steve Sidwell, estime que Thomas Tuchel a déjà convaincu ses nouveaux joueurs d’adhérer à sa philosophie après avoir remplacé Frank Lampard.

Après s’être entretenu avec des membres de l’équipe de Chelsea, Sidwell a révélé que Tuchel avait tenu des réunions individuelles avec sa nouvelle équipe après avoir remplacé Frank Lampard.

Sidwell dit que Tuchel a clarifié son projet et où les différents acteurs s’inscrivent dans ses plans.

Et après un départ solide avec un nul 0-0 contre les Wolves et une victoire 2-0 sur Burnley, il estime qu’il est évident que la majorité des joueurs ont réagi positivement et sont d’accord.

S’exprimant sur BT Sport avant l’énorme affrontement des Blues avec Tottenham, Sidwell a déclaré: «Il est entré, il a eu une séance puis a eu le match contre les Wolves.

«Je pense que ce match aurait valu l’équivalent de cinq ou six séances où il peut voir, tactiquement, regarder les joueurs, sont-ils assez astucieux comme moi, parce que nous savons qu’il est tactiquement astucieux.

«En parlant à quelques joueurs, il est entré, il a déjà eu un face à face avec des joueurs, il les a mis de côté pour qu’il y ait une clarté dans le rôle de chacun, la position de chacun.

«Les joueurs y adhèrent. Il va être tactiquement plus avancé que Frank, c’est une évidence en raison de l’expérience qu’il a.