Rencontres entre Shubman Gill et Sara Ali Khan: l”ami de Cricket laisse entendre un énorme indice

Il y a quelques jours, Shubman Gill et Sara Ali Khan ont été vus en train de dîner ensemble dans un restaurant. Alors que le joueur de cricket avait un an de plus, son ami Khushpreet Singh Aulakh lui a souhaité une manière hilarante qui avait une connexion Sara.

En l’emmenant sur Instagram, Khushpreet a partagé une photo avec Shubman et a écrit : “Joyeux anniversaire à My Main Man, The OG, Annoying et le bébé diplômé de Google Mais honnêtement, ma vie serait nulle sans toi J’espère que Dieu te bénira avec plus de succès, excuses , google knowledge et bhut SARA pyaar de tout le monde@shubmangill.”

Les internautes ont rapidement compris que Khushpreet tirait la jambe de Shubman en incluant de manière créative le nom de Sara dans son message. Beaucoup de gens ont dit que c’était une légende bien pensée demandant à Sara de lui donner tout l’amour. Alors que Shubman et Sara n’ont pas répondu à leurs rumeurs de rencontres, le message de Khushpreet n’a fait qu’ajouter du carburant aux rapports en cours.

Les rumeurs de rencontres entre Sara Ali Khan et Shubman Gill avaient pris feu lorsqu’un TikToker nommé Uzma Merchant avait partagé une vidéo qui montrait les deux assis sur la même table et en train de discuter en profondeur. Ils ont été vus en train de passer une commande avec un serveur debout à côté de leur table. Alors que Shubman portait une chemise blanche et verte, Sara a été aperçue dans une tenue rose.

Sur Koffee With Karan 7, Karan Johar a confirmé que Sara sortait plus tôt avec Kartik Aaryan alors qu’ils tournaient pour Love Aaj Kal 2. Après que le film ait terriblement bombardé au box-office, les deux se sont séparés. Cependant, ils ont récemment été aperçus ensemble lors d’un événement au cours duquel ils ont été vus en train d’échanger des plaisanteries. Plus tard, ils ont été vus lors d’une cérémonie de remise de prix et ont également partagé la scène ensemble. Auparavant, la rumeur disait que Shubman Gill sortait avec Sara Tendulkar. Cependant, il n’y a pas eu de confirmation officielle.