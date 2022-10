Rencontres entre la police d’Ottawa et d’autres agences “non professionnelles et irrespectueuses” – Kelowna Capital News

Lorsque l’ancien surintendant en chef de la Police provinciale de l’Ontario. Carson Pardy est arrivé à Ottawa avec une équipe d’experts policiers par une froide soirée de février, il s’attendait à un accueil plus chaleureux de la part de la police d’Ottawa.

C’était plus de 10 jours après qu’un convoi de gros camions et de manifestants contre les mandats de la COVID-19 et le gouvernement libéral étaient arrivés dans la capitale et s’étaient installés dans les rues du centre-ville, forçant les entreprises à fermer et déclenchant quelques semaines chaotiques.

Les libéraux fédéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février pour la première fois dans l’histoire du Canada, qui a instauré des pouvoirs temporaires extraordinaires visant à dégager les manifestants qui avaient occupé les rues du centre-ville autour de la Colline du Parlement. La Commission d’urgence de l’ordre public, une enquête publique indépendante requise par la loi, examine les circonstances de ce choix.

Pardy a déclaré que lorsqu’il a rencontré Peter Sloly, qui était à l’époque chef de la police d’Ottawa, il a été surpris par l’accueil.

“Dans l’ensemble, le ton, je dirais, était très antagoniste, c’était irrespectueux”, a déclaré Pardy vendredi lors de son témoignage devant une enquête publique sur l’utilisation de la loi fédérale sur les mesures d’urgence.

Pardy a déclaré que lui et son équipe d’experts en ordre public et en planification d’urgence étaient venus de tout le pays pour aider, mais il a déclaré qu’il était clair que Sloly ne leur faisait pas confiance.

“Il a été très clair de mon point de vue, dans la conversation que j’ai eue, qu’il y avait des gens au ministère (provincial) qui voulaient qu’ils échouent”, a déclaré Pardy.

Sloly devrait témoigner devant la commission, qui doit tenir des audiences publiques jusqu’au 25 novembre au centre-ville d’Ottawa.

Lors de l’une de leurs premières réunions le 9 février, la police d’Ottawa a partagé un plan conceptuel sur la façon dont elle prévoyait de gérer la manifestation, mais Pardy a estimé qu’il n’était pas assez large.

La police d’Ottawa prévoyait de commencer à nettoyer les rues une à la fois, mais Sloly a reconnu que cela prendrait beaucoup de ressources. Pardy a déclaré que Sloly semblait également soupçonner que d’autres agences tiendraient leur engagement d’amener d’autres officiers pour aider à la situation.

Sloly demandait que des agents de soutien viennent de l’OPP, de la GRC et d’autres agences, mais Pardy a déclaré qu’ils ne pouvaient pas s’engager à les envoyer sans un plan pour leur arrivée.

“Vous devez savoir ce que ces gens vont faire quand ils arriveront là-bas, jusqu’à l’endroit où ils restent et qui les nourrit”, a déclaré Pardy à la commission.

« Vous avez besoin de ces bases en place. Rien de tout cela n’était en place.

Le service de police d’Ottawa est réputé pour sa compétence dans la gestion d’événements et de manifestations majeurs, a déclaré Pardy, compte tenu de son statut de capitale du Canada. Mais quand il est arrivé en février, Pardy a dit qu’il avait demandé : « Que se passe-t-il ? Que vous est-il arrivé les gars ?

Surintendant de la Police provinciale de l’Ontario Craig Abrams a déclaré à l’enquête publique dans un témoignage antérieur qu’il était en réunion en février avec Sloly, qui a dit à son personnel qu’il demanderait le double du nombre d’officiers dont ils pensaient avoir besoin.

La déclaration concernait suffisamment Abrams pour en parler à son officier supérieur, et le lendemain, Sloly a annoncé une demande de 1 800 agents d’autres services de police.

“J’ai seulement dit que je me demandais comment ils pouvaient trouver un chiffre comme celui-là, et certainement la suggestion que ce chiffre serait doublé”, a déclaré Abrams lors du contre-interrogatoire par l’avocat de Sloly, Tom Curry, vendredi.

Abrams a déclaré qu’il était méfiant car il ne semblait pas y avoir de plan intégré en place à ce moment-là, il ne comprenait donc pas d’où pouvait provenir le nombre.

Les commentaires ont conduit à un échange tendu lors de l’enquête avec l’avocat de Sloly, qui a accusé Abrams d’avoir mis en doute la demande de ressources pour mettre fin à ce qui avait été considéré comme une occupation illégale.

“Qu’est-ce que tu pensais que tu faisais ?” Curry a demandé, exigeant de savoir si Abrams pensait qu’il agissait dans l’intérêt de la police d’Ottawa, des résidents d’Ottawa et du gouvernement fédéral.

Abrams a déclaré qu’il agissait dans l’intérêt de ses agents de la Police provinciale de l’Ontario.

Alors que la manifestation se poursuivait à Ottawa, des manifestations en tandem ont commencé à éclater aux postes frontaliers à travers le pays.

Le 7 février, des manifestants ont bloqué le pont Ambassador à Windsor, en Ontario. Les documents soumis à l’enquête à titre de preuve montrent que la Police provinciale de l’Ontario considérait cela comme une plus grande priorité pour les ressources que la manifestation à Ottawa.

Abrams a déclaré qu’il était d’accord que le blocus de Windsor avait un impact économique plus important que la manifestation à Ottawa.

—Laura Osman et David Fraser, La Presse canadienne

Politique FédéraleColline du Parlementprotest