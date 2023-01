Rencontres entre Aryan Khan et Nora Fatehi ? Voici la vérité sur leur “relation” et les images virales

Fans de Shah Rukh Khanle fils Khan aryen et bombasse bollywoodienne Nora Fathi sont sur un rouleau. Les photos du duo faisant la fête au même endroit, avec le même groupe d’amis, sont devenues virales. Cela a conduit à diverses spéculations selon lesquelles les deux sont le nouveau couple de la ville. Les internautes s’extasient sur la même chose et pensent que les deux formeront un couple fringant. De toute façon, Aryan Khan a la chance d’avoir l’apparence de son père superstar Shah Rukh et Nora Fatehi est une bombe pour laquelle la plupart des cœurs battent en ce moment. Cependant, les deux sont-ils vraiment un couple? Y a-t-il de l’amour entre l’enfant Khan et le pétard Fatehi ? Nous vous disons.

Nora Fatehi sort-elle avec Aryan Khan ?

Une source au courant des détails nous dit que tout le monde tire des conclusions un peu trop tôt. Il est vrai qu’Aryan et Nora se trouvaient à la même fête au même moment et traînaient avec le même cercle, mais c’est à peu près tout. La source nous a dit : “Ils font partie de la même fraternité, donc ce n’est pas une nouvelle de dernière heure qu’ils ont les mêmes connaissances et amis. De plus, Noël et le Nouvel An sont une période où Bollywood fait une pause dans son travail et se détend avec des amis et la famille. Il y a quelques soirées et événements de choix où vous trouverez la plupart d’entre eux. Donc, repérer Aryan et Nora au même endroit n’est encore une fois pas un gros problème. La source a en outre déclaré qu’Aryan était également accompagné de quelques autres amis et c’est à peu près tout.

Les couples de célébrités attirent l’attention

Eh bien, les couples de célébrités excitent toujours les fans. Mais il semble que la Saint-Valentin soit loin, l’amour est déjà dans l’air pour les internautes qui sont un peu trop excités pour créer de nouvelles paires avec des célébrités. Récemment, nous avons vu Tamannaah Bhatia être liée à Vijay Varma après avoir été repérée lors d’une fête. Et maintenant, Aryan Khan et Nora Fatehi ont attiré l’attention et l’imagination de tout le monde. Mais hélas, cela ne semble être qu’une réalité lointaine jusqu’à présent.