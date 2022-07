Rencontres de requins de célébrités les plus effrayantes | Fox News

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nous sommes tous fascinés par les requins, comme en témoignent “Shark Week” et des films comme “Sharknado” et “Jaws”.

Pour la plupart d’entre nous, les requins sont terrifiants, mais nous pouvons garder nos distances avec eux en toute sécurité.

Certaines célébrités, cependant, se sont rapprochées des dangereux prédateurs.

David Hasselhoff

Pendant le tournage de “David Hasselhoff’s Sharkwatch”, une série de films pour The Underwater Channel, Hasselhoff a eu une rencontre terrifiante avec un requin tigre, l’un des requins les plus dangereux vivant dans l’océan.

Hasselhoff a parlé à Hello! Magazine sur l’incident, détaillant à quel point il se sentait petit en nageant à côté du requin et à quel point il était terrifié de voir sa bouche ouverte et les rangées de dents apparemment interminables.

“Soudain, un requin tigre s’est dressé vers moi – une grande fille, d’environ 10 pieds de long. Bien que je mesure 6 pieds et que je ne sois pas léger, j’avais l’impression de ne lui apparaître qu’une collation”, a déclaré Hasselhoff au magazine. “Elle a ouvert sa grande bouche. Tout ce que je pouvais voir, c’était des rangées de dents blanches acérées comme des rasoirs. J’ai tendu l’appât, espérant que cela la rendrait heureuse. J’ai admis à (l’expert de l’émission) Mark que j’avais eu plus peur que Je n’ai jamais été quand le requin avait ouvert la bouche.”

Heureusement, l’astuce de Hasselhoff avec l’appât a fonctionné et il a pu échapper au requin tigre indemne.

Leonardo DiCaprio

Lors d’une interview en 2014 avec Ellen DeGeneres, Leonardo DiCaprio a parlé du moment où il s’est retrouvé coincé dans une cage de plongée avec un grand requin blanc, quelque chose qui, selon lui, ne s’était pas produit depuis 30 ans qu’une entreprise de plongée sous-marine offrait cette expérience.

“Nous sommes allés faire de la plongée sous-marine à la recherche de requins, et j’avais une énorme peur des requins. Et quand j’ai fait ‘Blood Diamond’ en 2006, je me suis retrouvé coincé dans une cage avec un grand blanc, ce qui était génial”, a déclaré DiCaprio à Ellen. “C’était super. C’était un gigantesque grand blanc, et il était dans la cage avec moi.”

Il a poursuivi en expliquant que le thon s’était en quelque sorte coincé au sommet de la cage et que lorsque le requin a tenté de le manger, il s’est retrouvé coincé dans la cage.

“Il est entré dans la cage avec moi, et la moitié de son corps était dedans et dehors”, a expliqué DiCaprio. “Et je me suis aplati au fond, et c’était si loin, et ça a rongé plusieurs fois. Mais j’ai survécu.”

Béthanie Hamilton

Bethany Hamilton était bien partie pour devenir surfeuse professionnelle lorsqu’elle a été mordue par un requin à 13 ans.

Hamilton a perdu son bras gauche lors de l’attaque de requin, mais elle était de retour dans l’eau 26 jours seulement après l’accident. Grâce à son travail acharné et à son dévouement, elle a pu faire l’impossible et devenir une surfeuse professionnelle.

“Avec le recul, je vois toute la beauté et le bien qui découlent de la perte de mon bras que je ne changerais pas la vie pour qu’elle soit comme je pense qu’elle devrait être, mais plutôt simplement embrasser la vie telle qu’elle est”, a-t-elle déclaré à CNN.

Hamilton dit que sa foi l’a maintenue lorsque les choses sont devenues difficiles.

“Quand les moments difficiles se présentent à moi”, a déclaré Hamilton à CNN, “je compte vraiment sur ma foi en Dieu et je me dis simplement:” Hé mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j’ai perdu mon bras, mais je vais te faire confiance et sachez que le bien peut venir de cette situation.'”

Hayden Panettière

Lors d’une apparition sur “Jimmy Kimmel Live”, Hayden Panettiere s’est qualifiée d’aimant de requin. Elle prétend que chaque fois qu’elle est dans l’océan, que ce soit en paddle ou en nageant, un requin apparaît. Elle a poursuivi en décrivant une expérience particulièrement effrayante en plongée sous-marine.

“Ce plongeur de sécurité est entré pour prendre des photos de mon frère et de ma mère, et ils avaient leurs palmes. Et quand le requin s’approche trop près, vous lui mettez vos palmes dans le visage, et je n’avais pas mes palmes. Et , tout d’un coup, ils commencent à dire “Requin, juste derrière toi””, a déclaré Panettiere à Kimmel.

Elle s’en est sortie indemne, mais ne l’a certes pas fait de la manière la plus sûre possible.

“J’ai nagé pour ma vie. … Ils nous criaient dessus parce que la pire chose à faire est de nager loin du requin et de faire toutes les éclaboussures”, a-t-elle expliqué. “J’étais comme, ‘Les gars, vous avez crié au requin. … Sinon, comment les gens réagissent-ils?’ J’ai pratiquement marché sur l’eau jusqu’au bateau.”

John Krasinski et Emily Blunt

John Krasinski et sa femme Emily Blunt ont fait de la plongée sous-marine pendant leur lune de miel et sont tombés sur un requin. Krasinski a expliqué sur “The Ellen DeGeneres Show” que la seule façon pour lui de convaincre Blunt de plonger était de lui promettre qu’ils ne verraient aucun requin.

“Emily n’a jamais voulu apprendre la plongée sous-marine, et je me suis dit:” Nous n’aurons jamais d’ennuis avec les requins “, et je l’ai vu, et Emily non”, a déclaré Krasinski. “C’était assez effrayant.”

Ross Lynch

Alors qu’il faisait une pause dans le tournage du film original de Disney Channel “Teen Beach Movie”, Ross Lynch a décidé de s’amuser et de faire de la plongée en apnée à Porto Rico.

Après avoir fait de la plongée avec tuba pendant un certain temps, Lynch et ses amis ont rencontré un requin qu’il a décrit comme étant “d’une taille suffisante pour prendre un membre”.

“Nous avons fait de la plongée avec tuba pendant trois heures, nous étions donc un peu loin et un requin a commencé à nager jusqu’à nous. Et nous avons tous paniqué et … nous sommes restés très proches”, a expliqué Lynch.

Heureusement pour Ross et ses amis, le requin n’a montré aucun intérêt pour eux et a nagé sans leur faire de mal.

Will-Smith

Dans un effort pour faire face à ses peurs, Will Smith a accepté de nager avec les requins pour une émission spéciale de la Shark Week, “Will Smith: Off the Deep End”. La peur des requins de Smith était si intense qu’il ne voulait pas apprendre à nager avant d’avoir atteint la quarantaine.

“Je blâme Steven Spielberg”, a déclaré Smith lors de l’émission, faisant référence au film de 1975 “Jaws”. “J’avais littéralement peur dans la baignoire. J’avais littéralement l’impression qu’un requin pouvait sortir du bec.”

“Je crois fermement que la peur crée les plus grandes atrocités et maux qui aient jamais été commis sur cette planète”, a déclaré Smith lors de l’émission. “La peur est un poison, et je vais nettoyer la mienne.”

Il a qualifié l’expérience de changement de vie, affirmant “qu’il y avait Will Smith avant les requins et il y a Will Smith après les requins”.

Ryan Kwanten

L’acteur australien Ryan Kwanten a commencé le surf très jeune et continue à ce jour, malgré sa rencontre terrifiante avec un requin à l’âge de 12 ans.

“Je suis tombé du haut d’une vague et j’ai baissé la main, m’attendant à toucher le banc de sable, et il est allé directement dans la bouche d’un requin… (mais) c’était un requin malheureux ; il a plus de gencives que de dents. … Je Je n’ai pas été mordu, j’ai été gommé (mais) il y a des cicatrices pour le prouver”, a déclaré Kwanten.