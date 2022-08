Rencontres de la 1re semaine de dépistage dans la banlieue du comté de Cook – Shaw Local

Maine est à Addison Trail

Lorsque: Vendredi, 18h

L’année dernière: N’a pas joué

Perspectives: Cela pourrait être une excellente occasion pour Maine East de briser sa séquence de 41 défaites consécutives. Les Blue Demons ont beaucoup de choses à la hausse. Ils ont 11 partants de retour et le nombre de programmes est le plus élevé depuis des années. Addison Trail était sans victoire la saison dernière et a accordé 44 points par match. Les Blazers ont perdu 14 de leurs 15 derniers matchs et n’ont pas connu de saison gagnante depuis 2014.

Leyde à Highland Park

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Highland Park 26, Leyde 3

Perspectives: Le premier match à domicile pour Highland Park devrait être significatif pour les joueurs et la communauté. Les Giants chercheront à bien démarrer cette saison avec 17 partants de retour. Mais 12 d’entre eux étaient en deuxième année la saison dernière. Leyde a de grands espoirs pour cette saison grâce au demi offensif de retour Diego Mendoza et aux receveurs Mario Reyes et Damian Salazar. La clé sera le jeu du quart-arrière senior Ethan Corral, qui a raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure.

Barrington à Warren

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Warren 19, Barrington 0 ; Warren 27, Barrington 9

Perspectives: Les Broncos viennent de remporter une campagne 5-5 il y a un an et une troisième place dans le Mid-Suburban West où les deux meilleures équipes (Palatine et Hoffman Estates) sont entrées dans le deuxième tour des éliminatoires de l’État. “Barrington est toujours un adversaire coriace qui est bien entraîné, joue extrêmement dur et est fondamentalement solide”, a déclaré l’entraîneur de Warren Bryan McNulty. “Nous devrons égaler leur intensité, prendre soin du football et exécuter les bases du blocage et du tacle.” Quant à Warren, McNulty a remarqué un lien étroit avec ce groupe de 2022. “Notre plus grande progression est venue sous la forme de l’unité”, a-t-il expliqué. “Nos enfants sont proches et prennent soin les uns des autres sur et en dehors du terrain.” Recherchez une paire de partants de trois ans à Kole Weinberg et Justin Kretz (joueur à double sens) pour être carrément dans la mêlée pour les Blue Devils vendredi. McNulty a également dit de garder un œil sur Jaden Turner. “Jaden est un joueur peu connu avec un gros avantage”, a-t-il déclaré.

Lyon à Buffalo Grove

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: N’a pas joué

Perspectives: Lyons s’est qualifié pour les séries éliminatoires l’année dernière pour la première fois depuis 2017. Ils reviennent également l’un des meilleurs juniors de l’État avec le joueur de ligne défensive Eddie Tuerk, qui a 16 offres D-1. Buffalo Grove entame sa 50e année en tant que programme et vient de connaître l’une de ses meilleures saisons depuis des années. Mais la remise des diplômes a durement frappé le Bison, perdant 37 seniors. Pourtant, ils reviennent rapidement le quart-arrière Michael Cervantes, qui est toujours une menace lorsqu’il a le ballon entre les mains. Anthony Palano est également de retour au poste de receveur large pour Cervantes et le junior Payton Diaz si les Bison choisissent d’utiliser Cervantes comme porteur de ballon.

Sandburg à Prospect

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Perspective 37, Sandburg 14

Perspectives: Sandburg a remporté ses quatre derniers matchs de saison régulière l’an dernier pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois en six ans. Prospect vient de connaître une formidable course la saison dernière qui a vu les Knights se qualifier pour les demi-finales 7A. Ils l’ont fait sans Frank Covey, engagé dans le nord-ouest, qui est de retour après une blessure de fin de saison. Les Knights possèdent également l’une des plus grandes lignes offensives de la région, avec une moyenne de 6 pieds 3 pouces et 276 livres.

Rolling Meadows à Glenbrook Sud

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Glenbrook Sud 37, Rolling Meadows 22

Perspectives: Malgré la défaite lors du premier match de la saison dernière, Rolling Meadows a quand même réussi à se frayer un chemin vers les séries éliminatoires pour la 11e saison consécutive en séries éliminatoires. Les Mustangs chercheront à se classer une douzaine derrière le solide jeu du quart de retour Evan Grace, qui est l’un des huit partants de retour. Glenbrook South vient de connaître sa meilleure saison en 12 ans et retourne neuf partants.

Rouler au lac Round

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Wheeling 27, lac rond 15

Perspectives: L’entraîneur de Round Lake, Scott Blecha, a déclaré que Wheeling avait un avantage naturel avec le retour de son quart-arrière et de son porteur de ballon. “Notre plus grand défi sur le terrain sera de faire face à un champ arrière offensif qui ramène un quart partant et un porteur de ballon”, a-t-il expliqué. “Avoir cette cohérence leur donne déjà une longueur d’avance, et c’est quelque chose auquel nous devons être préparés. Nous savons qui étaient leurs meneurs de jeu l’an dernier et nous devons être prêts à les arrêter. Nous devons être prêts à nous adapter et à nous ajuster à la volée. Football IQ jouera un rôle énorme dans le succès de la semaine 1 pour n’importe quelle équipe. Saul Ugarte, Easton Nixon et Anthony Bishop sont les capitaines de Round Lake “et nos chefs d’équipe”, a déclaré Blecha. “Ils cherchent tous à avoir un impact dans les trois phases du jeu et il sera difficile de trouver un moment où l’un des trois n’est pas sur le terrain. Saul ancrera la ligne offensive en tant que partant de trois ans, tout en jouant également une ligne défensive et un secondeur. Anthony est un meneur de jeu à tous les postes de compétence en attaque et a été un chef d’équipe dans les interceptions la saison dernière. Easton Nixon partagera son temps au poste de quart-arrière avec Isaac Jackson, où les deux apporteront leurs propres compétences uniques au poste. Nous avons encore beaucoup à apprendre et à grandir en équipe et la semaine 1 nous en dira beaucoup sur notre équipe et nos joueurs individuels. Round Lake a 8 élèves de deuxième année à l’université. “Nous allons certainement nous appuyer sur tous nos joueurs universitaires de retour pour être des leaders sur le terrain et faciliter la transition pour nos sous-classes”, a déclaré Blecha. “Regarder les étudiants de deuxième année s’améliorer et se rendre compte qu’ils appartiennent à cette équipe universitaire a été formidable à regarder.”

De La Salle contre Saint-Viateur

Lorsque: Vendredi, 19 h (à Forest View)

L’année dernière: N’a pas joué

Perspectives: De La Salle vient de terminer une saison où les Meteors ont perdu six de leurs derniers matchs de la saison. Ils font leur première visite pour jouer à Saint-Viateur. Les Lions cherchent à faire avancer les choses cette année avec le receveur large Michael Nix, qui a une paire d’offres D1, en tête. Le quart-arrière Charlie Dolsen, qui est intervenu assez bien en deuxième année, est également sur le point de connaître une grosse saison. Les Lions ont besoin d’un bon départ pour mettre leurs espoirs en séries éliminatoires sur la bonne voie.

Fremd au lac de Zurich

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Lac de Zurich 21, Fremd 9

Perspectives: L’une des plus longues rivalités de la soirée d’ouverture de la région se poursuit cette saison. Fremd et le lac de Zurich se sont rencontrés 13 fois auparavant, le lac de Zurich menant la série 9-4. Fremd arrive après une campagne difficile 1-8 l’an dernier. Les Vikings ont 10 positions de départ, dont Caiden Suchy au quart-arrière. Les Bears, qui se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive des séries éliminatoires l’an dernier, reviennent 12 joueurs, dont huit seront en défense, et comprend le partant à double sens et l’engagement du Dakota du Nord Tyler Erkman.

Hersey à New Trèves

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: N’a pas joué

Perspectives: Hersey a l’ancien Ton Nelson qui fait ses débuts en tant qu’entraîneur-chef. La première décision majeure de Nelson sera de choisir le senior Carter Hansen ou le deuxième Colton Gumino au poste de quart-arrière. Gardez un œil sur l’ailier serré de deuxième année Logan Farrell, qui suscite déjà l’intérêt de D-1. Les Huskies se sont qualifiés pour les séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons consécutives. Ils ont tiré un match d’ouverture difficile contre une équipe de New Trier qui renvoie neuf partants d’une équipe de qualification pour les séries éliminatoires.

Stevenson au sud du Maine

Lorsque: Vendredi, 19h

L’année dernière: Maine Sud 41, Stevenson 10

Perspectives: Stevenson vient de connaître son pire record depuis 1988. Les Patriots cherchent à renverser la vapeur grâce à 13 partants de retour, dont le quart Matt Projansky et le porteur de ballon Mike Maloney. Stevenson a dessiné un match d’ouverture difficile dans le Maine South, le deuxième en titre du 8A. Les Hawks ont beaucoup perdu à la remise des diplômes, mais auront toujours sept partants de retour, dont les receveurs larges Evan Agosto et Ryan Pothast. Ils auront une paire de nouveaux venus clés dans le quart Ryan Leyden et le receveur large Maurice Densmore, qui a été transféré de Homewood-Flossmoor.

Maine Ouest à Elk Grove

Lorsque: Vendredi, 19h15

L’année dernière: Elk Grove 36, Maine Ouest 14

Perspectives: La guerre frontalière de Mt. Prospect Road est de retour pour la deuxième année consécutive. Les chiffres sont la clé pour les deux écoles alors que Maine West retourne 11 partants et compte plus de 50 joueurs sur sa liste, y compris le joueur de ligne défensif Josh Emeka, qui a été offert par Dayton. Elk Grove a 92 joueurs dans son programme et retourne 13 partants avec neuf de ces seniors, dont le quart Mitch Jansczak.

Downers Grove North à Hoffman Estates

Lorsque: Vendredi, 19h30

L’année dernière: Downers Grove Nord 24, Hoffman Estates 21

Perspectives: Downers Grove North renvoie 15 partants d’une équipe qui a perdu ses quatre derniers matchs pour manquer les séries éliminatoires. Hoffman a rebondi après sa défaite lors de la première journée l’an dernier pour remporter son premier titre MSL Ouest depuis 1994. Aiden Cyr, qui a connu une excellente saison l’an dernier, possède l’un des meilleurs corps de receveurs larges de la région. Le porteur de ballon Quincy Williams, qui est revenu à Hoffman après un an en Floride, pourrait également être très explosif.

Parc du lac à Conant

Lorsque: Vendredi, 19h30

L’année dernière: Conant 35, Parc du lac 20

Perspectives: La guerre frontalière de Devon Avenue prend un nouveau tournant alors que l’entraîneur de Lake Park, Chris Kirkpatrick, cherchera à renverser la vapeur pour les Lancers qui avaient une fiche de 1 à 8 l’an dernier. Conant vient de terminer une saison où il a raté de peu les séries éliminatoires. Dominick Mininni, qui a joué un rôle majeur dans l’attaque des Cougars la saison dernière, cherchera à reprendre ce rôle cette année.

Saint-Charles Nord au Palatin

Lorsque: Vendredi, 19h30

L’année dernière: Saint-Charles Nord 24, Palatin 0

Perspectives: St. Charles North a débuté la saison dernière avec une paire de victoires par jeu blanc. Mais les étoiles du Nord se sont estompées au fil du temps. Palatine était tout le contraire. Après avoir perdu ses deux premiers matchs l’an dernier, le Palatin a trouvé son rythme de croisière. Les Pirates sont allés 7-2 à partir de là pour partager le titre MSL. Ils ont leurs principales menaces offensives dans le porteur de ballon Dominick Ball et le quart-arrière Grant Dersnah. Le joueur de ligne défensive de deuxième année Jaylen Williams a déjà attiré beaucoup de buzz D-1.

Schaumbourg à York

Lorsque: Vendredi, 19h30

L’année dernière: York 37, Schaumbourg 7

Perspectives: Schaumburg dessine une tâche difficile lors de son premier match de la saison. Les Saxons affrontent une équipe de York qui bat son plein. La formation universitaire de 90 joueurs des Dukes est dirigée par le quart-arrière à double menace Matt Vezza. Schaumburg espère bien débuter cette saison après avoir perdu ses six derniers matchs il y a un an. Les Saxons ont 12 partants de la saison dernière, dont quatre en seront à leur troisième année en tant que partant universitaire.

