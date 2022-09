L’ancien Premier ministre australien Scott Morrison a décrit la rencontre avec la reine comme le moment le plus nerveux de sa vie.

La Ancien chef a rappelé comment lui et sa femme Jenny avaient essayé à la hâte de se préparer pour l’occasion au palais de Buckingham en 2019.

“Jenny était sur YouTube comment faire la révérence dans la voiture”, a-t-il déclaré.

Jour férié approuvé pour les funérailles de la reine – dernières mises à jour

M. Morrison était également soucieux d’obtenir le bon cadeau.

Il a appelé son mentor et collègue ancien Premier ministre John Howard pour obtenir des conseils, qui lui ont dit: “Vous ne pouvez pas vous tromper avec tout ce qui concerne les chevaux. Allez étudier sur vos chevaux.”

Finalement, il a décidé de lui acheter un livre sur Winx, un cheval de course australien champion.

La reine, a-t-il dit, “le sort immédiatement du sac, elle le feuillette comme une écolière, elle s’est illuminée comme vous ne le croiriez pas”.

Ce fut un moment de soulagement et de légèreté pour tous. La reine Elizabeth II « vient de nous mettre à l’aise en un instant ».

En 1954, elle est devenue le premier monarque régnant à marcher sur australien sol. M. Morrison dit que c’était le début d’un lien spécial avec l’Australie et son peuple.

“Elle aimait ce pays”, a-t-il déclaré. “Elle était venue ici 16 fois. Vous ne faites pas ça si vous n’aimez pas l’endroit, et elle est revenue encore et encore et encore.”

Image:

Les Australiens ont laissé des hommages floraux devant Government House à Sydney



Il a dit que la reine comprenait le pays et à quoi ressemblait la vie sur la terre.

“Je pense qu’elle admirait la résilience des Australiens qui travaillent et vivent de la terre ici”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’elle les respectait beaucoup, et je pense qu’elle les a grandement encouragés.

“Ils avaient un lien particulier avec elle en tant qu’Australiens – peut-être plus que n’importe qui d’autre ici dans le pays.”

La relation de l’Australie avec la famille royale n’a pas été simple, mais son respect pour la reine s’est avéré durable.

En 1999, un référendum a eu lieu sur la question de savoir si le pays devait officiellement devenir une république.

Lire la suite:

Charles III proclamé Roi

Comment la reine est devenue la royauté de la mode

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:15

Hommages mondiaux à la reine



Ce n’est bien sûr pas le cas – et il est à noter que Malcolm Turnbull, qui a mené la campagne pour que le pays devienne une république, lui a rendu ces derniers jours certains des hommages les plus émouvants.

Il semblait être en larmes en disant: “C’est l’une de mes personnes préférées.”

Dans Sidneyà l’extérieur de Government House, le siège du gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, de nombreux Australiens ordinaires sont venus déposer des fleurs et lui rendre hommage.

Parallèlement aux éloges funèbres, il y avait des messages de soutien au roi Charles et aux jours lourds à venir pour lui.

Quel que soit l’endroit où les prochaines années peuvent mener ce pays, il y a une reconnaissance à travers le spectre politique qu’il s’agit d’une période de deuil et de gratitude pour une vie de service.