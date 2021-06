Rencontrer Blinken, le plus grand diplomate israélien vise à corriger les « erreurs » de Netanyahu

Les deux hommes ont discuté de la politique d’Israël envers les Palestiniens et des pourparlers internationaux visant à ramener l’Iran et les États-Unis à l’accord nucléaire iranien de 2015, au sujet duquel M. Lapid a déclaré qu’Israël avait de « sérieuses réserves ».

Ce n’était pas la première fois que M. Lapid appelait à rétablir les relations avec un parti démocrate qui contrôle désormais le Congrès et la Maison Blanche. Après sa prestation de serment ce mois-ci, il a reconnu que de nombreux démocrates étaient « en colère » contre Israël et a déclaré : « Nous devons changer notre façon de travailler avec eux ».

« Comme le font les amis les plus proches, nous aurons des différends occasionnels », a répondu M. Blinken. « Nous avons les mêmes objectifs. Parfois, nous différons sur la tactique.

Parlant des divergences sur l’Iran, peut-être la principale source de tensions entre les démocrates et M. Netanyahu, il a ajouté : « Nous pensons que la façon de discuter de ces désaccords passe par une conversation directe et professionnelle, pas par une conférence de presse.

M. Lapid ne représente cependant qu’une partie de la coalition gouvernementale hétéroclite de son pays, et il ne parle pas nécessairement au nom de son Premier ministre plus conservateur, Naftali Bennett, qui partage bon nombre des opinions de droite de M. Netanyahu.

M. Bennett a pris ses fonctions ce mois-ci sur une note belliqueuse en ce qui concerne l’Iran, déclarant que le travail pour réparer l’accord nucléaire de 2015 « est une erreur qui donnera à nouveau une légitimité à l’un des régimes les plus violents et les plus sombres du monde ».

En vertu de l’accord, les puissances mondiales ont levé les sanctions contre Téhéran en échange de restrictions limitées dans le temps sur son programme nucléaire.

M. Bennett a ajouté : « Israël n’est pas partie à l’accord et conservera une totale liberté d’action.

Steven Simon, qui a été directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Maison Blanche d’Obama, a déclaré que les divisions qui sont apparues entre les démocrates et M. Netanyahu – alimentées par son étreinte enthousiaste du président Donald J. Trump – seraient pas être aplani facilement par un changement de visage au sein de la direction d’Israël.

« Il y a des différences fondamentales qui sont apparues dans la relation qui seront difficiles à inverser, d’autant plus que la politique américaine devient de plus en plus polarisée », a déclaré M. Simon, maintenant professeur de relations internationales au Colby College. « Je pense qu’il sera difficile dans des circonstances prévisibles pour Israël de retrouver la loyauté d’un mur à l’autre du Parti démocrate. »

La semaine dernière, 73 démocrates de la Chambre ont signé une lettre appelant le président Biden à faire davantage pour renverser les éléments clés de ce qu’ils ont appelé « l’abandon par M. Trump de la politique américaine bipartite de longue date » envers Israël et les Palestiniens. Cela comprenait le retrait officiel du plan de M. Trump pour un accord de paix israélo-palestinien et l’annulation d’un avis juridique du département d’État qui qualifiait les colonies israéliennes d’« incompatibles avec le droit international ».

M. Blinken a rencontré M. Lapid le mois dernier en Israël à la suite du cessez-le-feu qui a mis fin à un conflit de 10 jours entre Israël et le Hamas basé à Gaza, déclenché par des violences en Israël entre Arabes et Juifs.