Rencontré pour utiliser des tactiques antiterroristes contre les pires prédateurs masculins

La police métropolitaine a commencé à utiliser des tactiques antiterroristes pour traquer les pires délinquants masculins ciblant les femmes. Scotland Yard a déclaré qu’il classerait les pires délinquants masculins, puis « utiliserait l’approche du crime organisé ou du terrorisme » par rapport à ceux considérés comme les 100 premiers les plus nocifs.

L’annonce est intervenue alors que le commissaire de la force a lancé une nouvelle série de promesses – appelées A New Met for London – visant à sortir la plus grande force britannique de la crise. Mark Rowley a juré qu’il serait façonné par les communautés.

Le Met a d’abord déclaré qu’il traiterait le viol et les infractions sexuelles aussi sérieusement que le terrorisme en 2015, sous la direction du commissaire de l’époque, Bernard Hogan-Howe. Rowley et son équipe de direction considèrent la nouvelle approche sur les délinquants à haut risque contre les femmes comme un symbole de la force qu’il tente de reconstruire à l’aide de données et de techniques innovantes.

L’approche avait déjà conduit à une arrestation pour de multiples infractions, a déclaré la force, et même si elle ne s’attaquera qu’à une fraction des 35 000 délinquants contre les femmes pour commencer, on espère que cela augmentera. Rowley a déclaré: « Cela adopte l’approche du crime organisé ou du terrorisme à la violence prédatrice masculine. »

Une fois qu’une victime a signalé un crime à la police, les agents verront quelles autres preuves ils peuvent trouver contre le suspect. Rowley a déclaré: «Si nous les poursuivons de manière proactive, construisons un dossier contre eux, les faisons sortir de la rue, cela protège les femmes et les enfants à Londres, c’est donc un indicateur de quelque chose de plus innovant, de plus avant-gardiste, et de la façon dont nous réformons la façon dont nous surveillons Londres.

Le Met a déclaré qu’il avait inculpé 500 autres cas de viol et d’infractions sexuelles graves au cours de l’année dernière, par rapport à l’année précédente.

Le Met a subi d’intenses pressions sous le règne de l’ancienne commissaire, Cressida Dick, sur son attitude à l’égard de la violence contre les femmes, et la crise s’est aggravée après que Wayne Couzens, un officier en service, a assassiné Sarah Everard, et un autre, le violeur en série David Carrick, a été emprisonné pour avoir perpétré des dizaines d’agressions graves contre des femmes. Dans les deux cas, des signes avant-coureurs ont été manqués.

Un rapport de Louise Casey a condamné le Met comme échouant largement et comme étant institutionnellement raciste, misogyne et homophobe – les étiquettes que Rowley a rejetées tout en acceptant les échecs.

En lançant le nouveau plan, Rowley a déclaré : « Nous avons entendu les voix de ceux qui ont été déçus par le Met. Sans réserve, nous nous excusons.

« Que vous soyez une femme ou un membre de la communauté LGBT+ de Londres, que vous soyez handicapée ou issue d’une minorité noire ou ethnique, nous avons entendu les préoccupations que vous avez soulevées. Nous sommes désolés et nous allons changer.

Les résultats détermineront si Rowley rejoint une longue liste de promesses non tenues, ou s’il évite au Met de perdre davantage la confiance du public et d’être rompu.

Le maire de Londres, Sadiq Khan – qui est également commissaire de la police et du crime pour la capitale – risque d’être réélu l’année prochaine avec la force dans des mesures spéciales. Khan a déclaré: «Les Londoniens jugeront à juste titre ce plan sur les actions, pas sur les mots, et je serai inébranlable pour demander des comptes au Met et au commissaire et le soutenir dans ses réalisations.

«Le Met compte de nombreux policiers et employés professionnels et engagés qui souhaitent faire partie de ce changement. Je considère la réforme de la police comme un élément essentiel de ma mairie et je ne serai pas satisfait tant que les Londoniens n’auront pas le service de police qu’ils méritent.