Rencontre Pelosi avec TSMC à Taïwan

Pelosi et le président de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Mark Liu, discuteront de la mise en œuvre de la loi sur les puces et la science récemment adoptée, qui prévoit 52 milliards de dollars de subventions fédérales pour les usines de puces nationales, selon des personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’emploi du temps sensible de Pelosi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), rencontrera le président du plus grand fabricant de semi-conducteurs de Taïwan lors de sa visite sur l’île, signe de l’importance des puces informatiques pour l’économie et la sécurité nationale des États-Unis.

TSMC est le plus grand fabricant de puces au monde et un fournisseur essentiel des États-Unis et d’autres pays occidentaux. C’est de loin le plus grand des fabricants de puces taïwanais, qui produisent ensemble plus de 90% des puces les plus avancées au monde, selon la Semiconductor Industry Association.