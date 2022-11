Rencontre « époustouflante » avec une pieuvre à Campbell River

Vancouver-

La nouvelle connaissance d’Andrea Humphreys, plongeuse sous-marine de la Colombie-Britannique, l’a accueillie plus comme une amie perdue de vue depuis longtemps, avec des bras tendus, puis une étreinte de tout le corps et enfin un baiser, des lèvres aux tentacules.

La rencontre « époustouflante » d’Humphreys a eu lieu avec une pieuvre géante du Pacifique.

La vidéo de l’enseignant du moment rare avec la créature, dans une eau de trois mètres de profondeur au large de Campbell River sur l’île de Vancouver, est devenue virale.

« Je plonge depuis 12 ans. Je n’ai jamais eu ça. C’était juste époustouflant, et c’était tellement incroyable », a déclaré Humphreys, qui a effectué plus de 675 plongées à travers le monde, mais décrit son interaction avec la pieuvre comme l’expérience d’une vie.

Le 15 octobre, Humphreys et deux autres habitants étaient avec un cinquième plongeur qui n’avait jamais vu de pieuvre en plongée.

“Donc, notre objectif était de trouver cette personne une pieuvre et nous nous sommes préparés et sommes entrés dans l’eau. Et en trois minutes, j’ai trouvé cette pieuvre qui était juste assise là, à l’air libre », a déclaré Humphreys.

Humphreys et ses amis ont essayé de donner de l’espace à la pieuvre pendant qu’ils prenaient des photos. Elle a estimé sa taille à plus de trois mètres, tentacule contre tentacule, avec un corps plus gros qu’un ballon de basket.

Mais la pieuvre avait d’autres idées.

Il a commencé à ramper vers l’ami de Humphreys qui n’avait jamais vu de pieuvre auparavant, puis il a accueilli Humphreys avec son corps et ses tentacules engloutissant complètement son appareil photo.

“Ses tentacules traversaient la caméra pour sentir mon visage, puis à un moment donné, il avait rampé sur mon corps, sur mes hanches et me faisait un câlin”, a-t-elle déclaré.

“Et il avait des tentacules autour de ma bouche et il suçait ma lèvre, qui est la seule partie exposée de mon corps”, a déclaré Humphreys, qui a capturé toute l’interaction sur vidéo, avec ses “cris d’excitation”.

Elle a déclaré qu’une telle interaction étroite avec les plongeurs est rare chez une pieuvre géante du Pacifique, que les scientifiques classent comme très intelligente.

“Ce n’était certainement pas une rencontre normale avec la pieuvre”, a déclaré Humphreys.

“Généralement, lorsque nous trouvons des pieuvres, elles sont dans leurs tanières, comme si elles se cachaient dans de petites fissures, crevasses, sous des rochers et des bûches ouvertes. Donc, l’avoir assis à l’air libre était assez rare.

Humphreys a déclaré qu’elle espérait que l’histoire de sa rencontre sensibiliserait à la beauté de la vie marine et à l’importance de protéger l’environnement sous-marin.

Elle a dit que les élèves de sa classe avaient trouvé la vidéo et lui posaient des questions à ce sujet, “donc, l’excitation est définitivement là.”

“(J’espère) juste pouvoir sensibiliser les gens, à travers cette vidéo, à ce qui vit sous la mer et à la façon dont nos effets peuvent être si nocifs.”

Humphreys a déclaré qu’elle avait hâte de revisiter le même site de plongée, dans l’espoir de retrouver la pieuvre pour renouveler leur connaissance.







Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 novembre 2022.