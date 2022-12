Rencontre entre un responsable de l’ONU et un ministre taliban sur l’interdiction d’une ONG de femmes afghanes

KABOUL, Afghanistan (AP) – Le haut responsable de l’ONU à Kaboul a rencontré lundi un ministre du gouvernement taliban dans la capitale afghane, à la suite d’une décision des nouveaux dirigeants du pays d’interdire aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales, a indiqué la mission de l’ONU.

La mesure – la dernière en date des restrictions aux droits et libertés des femmes en Afghanistan – a été annoncée samedi par Qari Din Mohammed Hanif, le ministre taliban de l’économie. Il aurait été imposé parce que certaines employées d’ONG en Afghanistan ne portaient pas correctement le foulard islamique, ou hijab.

Hanif a déclaré à l’époque que toute organisation qui ne se conformerait pas à l’ordre verrait sa licence révoquée.

La mission de l’ONU en Afghanistan a déclaré dans un tweet que son chef par intérim, Ramiz Alakbarov, avait rencontré Hanif lundi et avait appelé à l’annulation de l’interdiction.

“Des millions d’Afghans ont besoin d’une aide humanitaire et la suppression des barrières est vitale”, a déclaré l’ONU, sans fournir plus de détails sur la réunion.

Depuis l’annonce de l’interdiction, quatre grandes agences d’aide internationale ont cessé leurs opérations en Afghanistan, affirmant qu’elles ne pouvaient pas atteindre efficacement les personnes dans le besoin sans leur main-d’œuvre féminine.

Les agences – Save the Children, le Comité international de secours, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE – ont fourni des services de santé, d’éducation, de protection de l’enfance et de nutrition et un soutien dans un contexte de conditions humanitaires en chute libre.

La prise de contrôle des talibans à la mi-août 2021, alors que les forces américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait après 20 ans de guerre, a plongé l’économie afghane dans une chute libre et transformé le pays, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim. L’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain.

Les sanctions contre les dirigeants talibans, y compris l’arrêt des virements bancaires et le gel de milliards d’avoirs étrangers de l’Afghanistan, ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales. Les fonds des agences d’aide ont aidé à soutenir l’économie dépendante de l’aide du pays avant la prise de contrôle des talibans.

Le Qatar, qui a joué un rôle clé dans la facilitation des négociations qui ont conduit au retrait des forces américaines d’Afghanistan l’an dernier, a exprimé dimanche son inquiétude face à l’interdiction des ONG imposée “sous prétexte” que certaines employées ne respectaient pas le code vestimentaire islamique fixé par le gouvernement pour les femmes.

L’Organisation de la coopération islamique a déclaré que les droits fondamentaux des femmes afghanes avaient reçu “un autre coup dur” à la suite de l’ordre. Son secrétaire général, Hissein Brahim Taha, a déclaré que cette décision reflétait une « politique délibérée… cherchant apparemment à avoir un impact supplémentaire sur les droits des femmes afghanes ».

Plus tôt la semaine dernière, les autorités talibanes afghanes ont interrompu l’enseignement universitaire pour les femmes, provoquant l’indignation internationale et des manifestations dans les villes afghanes.

La sécurité à Kaboul s’est intensifiée ces derniers jours, avec un nombre accru de points de contrôle, de véhicules blindés, de forces spéciales talibanes et d’officiers armés dans les rues.

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement taliban et le chef de la police de Kaboul n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter le renforcement de la sécurité.